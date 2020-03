Les voyages de culpabilité aiguisés de la science-fiction d’Alex Garland

À la fin du film de 2000 de Danny Boyle, The Beach, Leonardo DiCaprio regarde béatement l’écran de son ordinateur depuis son tout nouveau poste de centre d’appels. A partir de ce qui serait désormais considéré comme un logiciel obsolète, il est capable de visualiser une photo qui lui est envoyée par e-mail. Les possibilités de communication d’Internet sont présentées comme excitantes, voire affirmant la vie: l’image est d’un moment joyeux que Richard (DiCaprio) a partagé sur une île idyllique avec une communauté de vagabonds aux vues similaires qui, comme lui, avaient échappé aux pressions de la vie moderne. Maintenant de retour dans la société civilisée, le Web aide Richard à se souvenir des bons moments.

La technologie a considérablement évolué depuis que l’écrivain et réalisateur britannique Alex Garland a écrit le roman sur lequel The Beach est basé. Sa vision du potentiel et des dangers de la technologie a également changé. Son nouveau show FX Devs, qu’il a écrit et réalisé, présente une entreprise de haute technologie comme un endroit dangereux et secret. Alors que l’homme a développé sa capacité à contrôler son environnement grâce à la technologie, la cause du soudain désir de Richard pour la solitude est devenue de plus en plus claire: nous essayons toujours d’échapper à notre propre influence néfaste.

La vision de Garland de la dystopie est personnelle mais épique: un personnage tient, plus ou moins littéralement, le monde entier entre leurs mains. Richard est peut-être un jeune Américain régulier, ennuyé et en vacances, mais sa recherche d’une île légendaire revêt une qualité existentielle. Pour le dire franchement, il essaie de comprendre le sens de la vie – en particulier, une vie définie en obtenant un emploi, en gagnant de l’argent et en construisant une maison où il y avait autrefois une nature intacte. L’utilisation – et la mauvaise utilisation – de l’existence humaine a toujours été au cœur des préoccupations de Garland.

Le prochain projet de film de Garland, son premier scénario et réalisé une fois de plus par Boyle, explore cette question sous un angle différent. Lorsque le Royaume-Uni est ravagé par un virus mortel, il ne reste que 28 jours plus tard… des bâtiments vides, des autoroutes désolées et des factures inutiles. Les quelques personnes non affectées ne sont cependant pas laissées errer joyeusement dans les rues désertes et reconstruire le monde: le virus transforme ses victimes en zombies sauvages et carnivores. Pour Jim de Cillian Murphy, oublié dans son lit d’hôpital après un court coma, le sens de la vie devient tout à coup clair: la survie. Le virus lui-même (en un hommage clair à la série Dead de George Romero) fonctionne comme un sérum décivilisant, ramenant les gens à leur moi primitif; de la nourriture et un abri suffisent. La survie est également ce qui motive à l’origine Robert Capa (Murphy) dans la collaboration de Boyle en 2007 avec Garland, Sunshine. En l’an 2057, Capa et son équipe d’astronautes se dirigent vers le soleil afin de le faire revivre avec une bombe à fission nucléaire, sauvant ainsi la Terre du froid (ce qui est intéressant, le problème opposé à celui auquel nous sommes actuellement confrontés). Encore une fois, le sort du monde pèse sur les épaules d’un seul homme.

Mais même la fin littérale du monde justifie-t-elle les moyens? Ce qui fait que les dystopies de Garland affectent particulièrement ce n’est pas tant le degré de dysfonctionnement, mais plutôt la raison pour laquelle elles se sont produites en premier lieu et, souvent, pourquoi elles continuent. La cause spécifique peut ne pas toujours être explicitement indiquée – l’origine du virus zombie dans 28 jours plus tard reste inconnue – mais Garland indique toujours clairement que le complexe du dieu humain est essentiellement à blâmer. Le paradis perdu de The Beach est détruit par la cupidité des trafiquants de drogue qui cultivent leur marijuana de l’autre côté de l’île. Richard ne peut jamais échapper aux griffes du capitalisme, et les civils de 28 jours plus tard non plus, car c’est le style de vie égoïste promu par la modernité qui entrave la race humaine dans son combat contre le virus. Selena (Naomie Harris), une autre survivante, est coriace et n’hésite pas à tuer ses amis quand ils sont infectés. Elle représente la notion de survie de la plupart des gens, fondée sur l’agression, l’isolationnisme et la méfiance – valeurs qui nous ont guidés dans notre souveraineté sur le monde naturel.

Le soleil explique encore plus clairement le dilemme de Garland entre la survie et la manipulation artificielle de l’environnement. Lorsque Capa est enfin en mesure de donner plus de jus au soleil, il est presque arrêté par le capitaine Pinbacker (Mark Strong), le commandant de la mission précédente, qui devait terminer le travail mais a mystérieusement disparu. Pinbacker, maintenant un monstrueux monticule de chair et de sang brûlés par l’irradiation solaire, a refusé de suivre les ordres parce que, selon lui, seul Dieu devrait pouvoir réguler la luminosité du soleil: “Pendant sept ans, j’ai parlé avec Dieu”, dit-il à Capa . “Il m’a dit de nous emmener tous au paradis.” Intervenir lorsque la nature ne répond pas parfaitement à nos besoins peut être le plus grand crime de notre espèce et le déclencheur de tous nos problèmes actuels.

Soleil (2007)





Photos de Fox Searchlight

Tout au long de sa carrière, que ce soit dans ses propres scripts ou dans des adaptations d’histoires existantes qui partagent certains de ses thèmes, Garland a exploré le large spectre de l’intervention humaine sur le monde. Il a révélé avec une clarté effrayante, souvent en plaçant ses récits dans un avenir pas si lointain ou un présent pas si différent, que bien qu’il soit plus facile de blâmer les entreprises pour leurs tactiques polluantes, les dégâts commencent toujours par les actions de quelques-uns gens. Chaque être humain est responsable de l’ensemble. Dans l’adaptation de Garland au roman Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro (réalisé par Mark Romanek), l’inégalité sociale d’une société alternative du XXe siècle a un impact sur la vie de trois individus, qui à leur tour tentent d’affecter le bon fonctionnement de cette communauté. Lorsque des amis d’enfance Ruth (Keira Knightley), Kathy (Carey Mulligan) et Tommy (Andrew Garfield) découvrent qu’ils ont été élevés pour devenir des donneurs d’organes consommables pour la classe plus aisée, ils essaient de tordre le système, mais en vain. «L’avancée» scientifique qui permet à (certaines) personnes de vivre au-delà de cent ans grâce au remplacement d’organes ne pouvait pas paraître plus absurde, blasphématoire et scandaleusement inhumaine qu’à la fin du film, quand Kathy reste seule après avoir passé des années à soigner donneurs mourants en échange de quelques années de plus sur Terre. Les soi-disant améliorations des humains sur les lois de la nature, dans les mondes de Garland, ne servent qu’à obscurcir davantage le sens de la vie.

Le guerrier de la justice Dredd (Karl Urban), dans le scénario de Garland en 2012 pour le Dredd de Pete Travis (la version cinématographique de la célèbre bande dessinée), représente un côté de la dépendance de l’homme à la haute technologie: ses types de munitions très spécifiques, ainsi que sa solide armure , sont savamment conçus pour la défense contre la violence. Mega-City One, le terrain entièrement urbanisé où de gigantesques bâtiments abritent des millions de personnes dans des conditions terribles, manifeste l’autre versant de cette «optimisation» mécanique. Le cadre steampunk dystopique de Dredd permet à Garland d’être plus fort dans son argument contre les technocraties: Dredd sait qu’il n’est rien d’autre qu’une goutte de légalité dans une mer de crime artificielle et putride, mais aussi que lui et ses armes fantaisie n’existent que «grâce à» cette la corruption, et en réponse à celle-ci. Aussi admirable que soient sa force et son sens de la justice, son pragmatisme est robotique et inhumain car l’environnement hostile l’exige. La dépendance excessive à l’égard de la technologie, au lieu des ressources humaines, fait de nous tous des animaux insensés et radicalisés.

Après la représentation de Garland d’hommes se noyant dans un monde synthétique corrompu à Dredd, il était inévitable qu’il explore la fusion complète de l’homme et de la machine dans l’intelligence artificielle. Ses débuts de réalisateur, Ex Machina (2014), poussent la question existentielle plus loin en imaginant que la technologie artificielle a elle-même une voix. Les robots humanoïdes créés par l’ingénieur arrogant Nathan (Oscar Isaac) ne survivront que s’ils réussissent le test de Turing, prouvant ainsi qu’ils ont atteint la singularité et ont une conscience propre. Mais quel genre de conscience possède un homme aussi cruel lui-même? Cherchant tout de suite à faire de sa dernière invention Ava (Alicia Vikander) humaine tout en la traitant comme un morceau de plastique jetable lorsqu’elle n’agit pas comme il l’avait prédit, Nathan échoue à son propre test. Ava, quant à lui, n’offre aucune réponse définitive. Elle peut être égoïste et calculatrice, comme Nathan, mais si cela la rend humaine ou, au contraire, froide comme l’acier, c’est à nous de décider. Comme l’admet mystérieusement Forest Forest, le PDG de Nick Offerman dans la bande-annonce des Devs, c’est de «nous» qu’il a peur.

Ex Machina (2014)





A24

Les voies de la nature et les voies de l’homme dansent toujours les unes dans les autres dans l’œuvre de Garland, dans un pas de deux vigoureux qui menace de se terminer avec un participant complètement dévoré par l’autre. Dans Ex Machina, l’homme semble avoir gagné mais doit ensuite payer le prix de son irrévérence envers la vie organique, sa machine le dépassant. L’anéantissement de 2018, en revanche, révèle la vengeance de la nature sur l’empiètement de notre espèce. Lors d’une expédition, la biologiste Lena (Natalie Portman) et ses coéquipières se rendent compte que plus ils pénètrent dans l’étrange Shimmer qui a envahi la terre autour d’un phare, plus la faune et la flore apparaissent mutées. La scène la plus mémorable et surréaliste du film, près du dénouement, montre clairement et choquant que la nature fait simplement aux humains ce que les humains lui ont fait. Lorsque Lena entre dans le phare, elle trouve son collègue le Dr Ventress (Jennifer Jason Leigh) consommée par une étrange entité lumineuse, qui rassemble plus d’énergie plus elle mange dans la femme sans défense; quand il absorbe une goutte de sang de Lena, il se transforme progressivement en son clone. L’anéantissement (basé sur un roman de Jeff VanderMeer) imagine un monde où les êtres humains n’ont pas le luxe de s’imaginer séparés (ou supérieurs à) leur environnement naturel: leur ADN s’infiltre dans le sol et est modifié par lui, en une métaphore de notre besoin de nous souvenir de notre connexion à la terre. La séquence du phare rappelle la confrontation de Capa avec le capitaine Pinbacker dans Sunshine, avec sa représentation extatique de la rencontre ultime entre l’homme et Dieu / la nature: Capa meurt dans l’explosion, heureux d’avoir fait partie du soleil lui-même; La chorégraphie de Lena avec la créature a un effet vertigineux, évoquant la beauté inquiète de la séquence de vitesse de la lumière dans Stanley Kubrick 2001: A Space Odyssey, dans laquelle l’homme est à nouveau confronté au fait que – comme l’un des coéquipiers de Capa aime se rappeler – il n’est, après tout, que des poussières d’étoiles.

Il peut être difficile d’introduire de la subtilité dans la science-fiction, où les enjeux sont exagérément élevés. Mais Garland, tout en mettant ses personnages dans des situations à haut risque, ne s’attend pas à une rationalité parfaite de leur part – ce serait, en fait, trop robotique. Non seulement il permet aux gens d’avoir des faiblesses, mais il prend également au sérieux leurs envies de répit momentané. Les personnes vivant dans la tour où Dredd et le juge recrue Anderson (Olivia Thirlby) sont piégées répondent au chef de gang Ma-Ma (Lena Headey) en partie parce qu’elle leur fournit Slo-mo, un nouveau médicament puissant qui «fait sentir le cerveau comme si le temps passait à 1% de sa vitesse normale. » Travis dépeint l’effet de la drogue comme un intermède scintillant envoûtant, où la violence prend une qualité ballétique et onirique. Le monde, qui avance toujours trop vite vers l’avenir en raison des progrès technologiques, se calme enfin. C’est à première vue une représentation inhabituellement positive de la consommation de drogues, mais tout l’éclat ne peut pas couvrir la pauvreté et la quantité de sang répandue.

Richard a également été conduit à The Beach par la promesse d’une île de marijuana. Arrêter le temps avec la drogue, c’est arrêter l’homme et oublier, un instant, la responsabilité de notre espèce dans la dégradation de la planète. Dans 28 jours plus tard, comme dans Romero’s Dawn of the Dead, c’est le monde autonome, apparemment intemporel et riche d’un supermarché qui fonctionne comme une drogue, donnant aux survivants un (faux) sens du sursis: là, ils peuvent simplement exister sans lutte. Même Nathan, l’ingénieur en IA fièrement ambitieux et opportuniste d’Ex Machina, se livre à des beuveries régulières en fin de soirée; bien qu’il compense le lendemain avec un entraînement intense qui lui redonne un sentiment de maîtrise de son environnement, l’alcoolisme lui offre clairement un moyen de sortir de son contrôle-freakery. Ivre, il se dissocie de tout ce qu’il a fait et de tout ce qu’il va faire. Pour citer David Byrne, le paradis est un endroit où rien ne se passe.

Devs (2020)





FX

Alors, quelle est la vraie sortie, s’il y en a même une? «Bien sûr, vous ne pouvez jamais oublier ce que vous avez fait… mais nous nous adaptons, nous continuons», explique Richard devant son ordinateur, sur le point d’ouvrir son courrier électronique. L’argument de Garland est finalement assez simple, ce qui lui donne son pouvoir particulier. Pour survivre et essayer de dévier de notre chemin destructeur, les humains doivent se reconnecter à leur capacité à s’aimer les uns les autres – pas dans un sens romantique, mais plutôt comme un type de pardon constructif. Richard comprend que le paradis est «ce que vous ressentez pendant un moment de votre vie lorsque vous faites partie de quelque chose». Selena en 28 jours plus tard se rend finalement compte que d’autres survivants ne la ralentiront pas nécessairement, mais, au contraire, la rendront utile. Ce qui maintient Capa in Sunshine déterminé à aider le soleil, c’est sa mémoire de sa sœur et de son enfant. Les amis de Never Let Me Go en viennent à comprendre que même si leur monde n’a aucun respect pour l’amour, ils le font toujours. Ce qui fait qu’Anderson dans Dredd réussit finalement son test pour devenir juge n’est pas un respect impitoyable de la loi, comme Dredd, mais plutôt sa capacité à considérer l’aspect humain de toute situation. C’est aussi ce qui fait qu’Ava dans Ex Machina échappe aux prises de Nathan – elle reconnaît mieux l’injustice et l’égoïsme contre nature que l’être humain. L’anéantissement, enfin, ramène les humains à leur sens naturel de responsabilité les uns envers les autres et envers la terre d’une manière plus radicale. Bien que Lena commence l’expédition au Shimmer pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à son mari, Kane (Oscar Isaac), ils ont peut-être tous deux disparu dans les bois à la fin du film – et ce qui est revenu à la civilisation semble être leur mutant , mutations végétales. Mais qui sommes-nous pour juger si ces créatures, plus connectées à la nature que ne l’ont jamais été les véritables Lena et Kane, feront mieux ou moins bien l’environnement de la planète que nous?

Il semble fatal que le nom de Garland signifie «couronne de fleurs» – comme s’il en portait une comme une couronne d’épines, portant le fardeau de notre dette au monde naturel.

Manuela Lazic est une écrivaine française basée à Londres qui couvre principalement le cinéma.

