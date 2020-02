Les Warriors sont le dernier espoir d’Andrew Wiggins

Il y a six ans, quand Andrew Wiggins est entré pour la première fois dans la NBA (ce qui semble être le cas il y a des décennies), nous pensions tous qu’il était le prochain GUY.

Vous savez, le prochain LeBron James ou Kobe Bryant ou quiconque. Il était censé être ça. Je veux dire, il n’avait même pas encore été repêché et nous nous demandions si le risque était trop grand pour les Cavaliers de l’échanger contre Kevin freaking Love, pour avoir crié à haute voix.

Comment les choses se sont-elles passées? Les Cavaliers avaient absolument raison. Les Cavs ont remporté un championnat avec Love car l’un des ailiers de LeBron James et Wiggins a pratiquement pataugé pendant six années consécutives dans l’obscurité dans le purgatoire de basket-ball – également connu sous le nom de Minnesota.

Wiggins avait tout le potentiel du monde mais ne l’a jamais réalisé. Il n’a pas tout à fait son plafond au Minnesota autant qu’il se heurte à un mur qu’il ne peut pas franchir.

Les Warriors espèrent pouvoir le faire passer.

Les guerriers ont au moins quelque chose avec quoi travailler

Écoutez, Wiggins n’a pas été bon pendant la majeure partie de sa carrière. Mais il a connu un début fantastique cette saison avec les Wolves.

Il a joué en 42 matchs cette saison. Les 21 premiers matchs? Les choses étaient super. Wiggins a récolté en moyenne 25 points, 5,1 rebonds et 3,3 passes décisives par match sur 46% des tirs depuis le terrain et 33% des tirs profonds. Il ressemblait à un All-Star légitime.

Les 21 prochains? Pfft. Il a renforcé l’articulation à 19,9 points par match, 5,3 rebonds et 4,1 passes décisives sur 42,4% des tirs.

Les Warriors espèrent non seulement obtenir le gars des deux premiers matchs, ils espèrent améliorer ce gars et en faire un aliment de base légitime dans leur rotation.

Il y a des jeux où il fera des choses qui vous feront constamment vous cogner la tête contre le mur comme Squidward. Comme, bruh, DE L’EAU QUE VOUS FAITES!?

Mais alors, littéralement dans le même jeu, il ressemble à une superstar légitime et fait des choses bizarres comme ça. Et vous ne savez pas quel Wiggins est le vrai Wiggins – croyez-moi, je sais. Je porte ma cape depuis des années maintenant.

Voilà, mesdames et messieurs, l’expérience d’Andrew Wiggins. Et exactement pourquoi, après six ans à rouler sur les montagnes russes, les Wolves sont prêts à enfin passer à autre chose.

Les Warriors peuvent-ils faire ressortir son meilleur?

Cela reste à voir. Peut-être qu’il n’a besoin que de jouer dans un système structuré comme celui-là? Cela pourrait être possible.

Lorsqu’il est parti pour prendre ses propres décisions, il se débat. Le placer dans un système où les décisions sont intégrées pourrait aider. Mais il n’a jamais été un bon meneur de jeu et le système Warriors est en fait compliqué.

Ses plus grands atouts sont son athlétisme et sa longueur – les Warriors peuvent le canaliser défensivement. Mais il y a aussi toujours eu des questions sur son moteur, alors littéralement qui sait? Je peux vous dire qui ne le fait pas – c’est moi.

C’est un gros pari que les guerriers prennent et ils lui paient beaucoup d’argent pour le faire. Les choix de repêchage mis à part, ils feraient mieux d’espérer que cela en vaut la peine.

.