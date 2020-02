Les Wolves battent l’Espanyol 4-0 lors du match des 32 derniers matchs, Lacazette marque le vainqueur pour Arsenal, Manchester United détenu par le Club de Bruges

Diogo Jota a réussi un triplé pour les Wolves qui ont battu l’Espanyol lors de leur dernier affrontement en Ligue Europa 32.

L’équipe de Nuno Espirito Santo a une avance de quatre buts à protéger lors de son voyage en Espagne pour le match retour après la victoire 4-0 à Molineux.

L’équipe locale n’a pris que 15 minutes pour prendre la tête alors que Jota a marqué son premier à bout portant.

Diogo Jota a réussi un triplé brillant pour Wolves

Ruben Neves a prolongé l’avance des Wolves avec une volée spectaculaire de l’extérieur de la zone.

L’Espanyol n’a pu effacer un centre de Traoré que Neves qui a stoppé le ballon avant de reprendre le ballon à la 25e minute après 52 minutes.

Jota a obtenu son deuxième but du match pour donner une avance de 3-0 aux Wolves lorsqu’il a tiré dans le coin supérieur au bout de 67 minutes et a complété son tour du chapeau dans les dernières minutes.

Anthony Martial a marqué en première mi-temps pour Manchester United

Man United a dû se contenter d’un match nul 1-1 avec le Club de Bruges, mais ramener un but important à l’extérieur à Old Trafford.

Bruges a rattrapé la défense unie avec une longue balle au-dessus qui a vu Emmanuel Dennis lob Sergio Romero après 15 minutes.

Mignolet a frappé un long coup de pied de but qui a rattrapé la ligne arrière United et Dennis a été le premier au ballon avant de lober le gardien de but qui avançait.

United était de niveau 10 minutes avant la pause quand Anthony Martial a volé le ballon lors d’un lancer à domicile.

L’attaquant a ensuite battu le dernier défenseur avant de rentrer chez lui pour égaliser United à 1-1.

Emmanuel Dennis égalise pour Bruges contre Manchester United

L’ancien gardien de Liverpool, Mignolet, a empêché Martial d’ajouter au score de United en marquant d’un coup bas le poteau juste avant la pause alors que la première mi-temps se terminait 1-1.

Odion Ighalo a été présenté au milieu de la seconde moitié de ses débuts en Ligue Europa pour United afin d’essayer de leur fournir une étincelle.

Bruges a gaspillé une occasion en or à la 77e minute lorsque Kossounou a égratigné son tir sur un but large du poteau.

L’introduction de Bruno Fernandes a immédiatement amélioré le côté des États-Unis et créé un barrage de chances dans les 10 dernières minutes, mais n’a pas réussi à trouver le vainqueur.

Arsenal a marqué tard pour reprendre la victoire 1-0 contre l’Olympiakos aux Émirats pour le match retour.

Alexandre Lacazette est revenu dans la formation de départ de Mikel Arteta mais un Gunners édenté a attaqué a créé peu de chances pour la majeure partie du match.

Alexandre Lacazette a marqué le vainqueur pour Arsenal

David Luiz a eu quelques efforts à longue distance dans la seconde moitié qui n’ont pas dérangé le gardien de but d’Olympiamkos.

L’équipe locale avait ses propres chances par Bernd Leno était plus que à la hauteur.

Lacazette a inscrit le vainqueur à neuf minutes de la fin quand Bukayo Saka lui a donné une occasion facile.

Le Celtic a également remporté un but décisif à l’extérieur en faisant match nul 1-1 au FC Copenhague.

L’équipe de Neil Lennon est allée de l’avant avec 14 minutes au compteur grâce à Odsonne Edouard, l’attaquant arrosant le ballon sur le gardien pour ouvrir le score.

Fraser Forster a sauvé une pénalité pour retard à Copenhague

Copenhague était de retour à égalité sept minutes après le début de la deuxième mi-temps alors que Dame N’Doye restait sur le score de 1-1.

Les hôtes ont ensuite eu un penalty en fin de match, mais Fraser Forster a sauvé pour mériter son côté un match nul.

Les Rangers sont revenus de 2-0 pour gagner 3-2 dans leur match passionnant à domicile contre le Sporting Braga.

L’équipe de Steven Gerrard a subi un revers précoce alors que Braga a pris les devants avec seulement 11 minutes à jouer.

Fransergio a ouvert le score pour les visiteurs avec un tir à longue distance.

Braga a augmenté son avance contre les Rangers juste avant l’heure où Abel Ruiz a tiré dans le coin du but après avoir traversé la défense locale.

Ianis Hagi a donné de l’espoir aux Rangers alors qu’il menait 2-1 avec 23 minutes à jouer.

Les Rangers étaient à égalité avec 15 minutes à jouer lorsque Joe Aribo interrompt la gauche et évite quatre défenseurs avant de boucler un tir bas dans le but.

Le retour a ensuite été complété à huit minutes du temps où Hagi a inscrit son deuxième but pour en faire une bonne soirée pour les équipes britanniques.

Résultats complets des premiers coups d’envoi de la Ligue Europa:

CFR Cluj 1-1 Sevilla

Bruges 1-1 Manchester United

Eintracht Francfort 4-1 Red Bull Salzburg

Copenhague 1-1 Celtic

Getafe 2-0 Ajax

Ludogorets 0-2 Inter Milan

Shakhtar Donetsk 2-1 Benfica

Sporting Lisbonne 3-1 Istanbul Basaksehir

Coup d’envoi tardif de la Ligue Europa:

Apoel Nicosie 0-3 Bâle

AZ Alkmaar 1-1 LASK

Bayer Leverkusen 2-1 Porto

Olympiakos 0-1 Arsenal

Rangers 3-2 Sporting Braga

Roma 1-0 Gent

Wolfsburg 2-1 Malmo

Wolves 4-0 Espanyol

