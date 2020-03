Les Wolves jouent en huitièmes de finale en Ligue Europa à Olympiakos

Le dernier déplacement des Wolves en Ligue Europa à Olympiakos, jeudi, se déroulera à huis clos en raison du coronavirus.

Le gouvernement grec a imposé une suspension temporaire des spectateurs participant à des événements sportifs en raison de la propagation de la maladie mortelle.

Jeudi, la rencontre des Wolves en Europa League se jouera à huis clos

Les loups ont expliqué dans un communiqué qu’Olympiakos avait “demandé des éclaircissements” si leur montage serait affecté par la suspension de l’événement sportif qui se déroulerait du 9 au 22 mars, et qu’ils n’étaient pas en mesure d’organiser le concours comme d’habitude.

“Malheureusement, la décision a maintenant été confirmée et toutes les parties doivent se soumettre à la décision officielle imposée par les autorités grecques compétentes”, a déclaré Wolves dans un communiqué.

«Nous partageons la déception de tous nos supporters qui seront affectés par cette décision, et pouvons confirmer que tous les remboursements de billets de match seront traités au cours des prochaines 48 heures.

“Les remboursements seront effectués en utilisant le mode de paiement d’origine, et tous les supporters qui ont acheté en personne et payé en espèces seront contactés par le personnel de la billetterie Wolves pour organiser un remboursement.”

Plus tôt lundi, la police de Paris a confirmé que le match de mercredi en Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se jouerait à huis clos.

Le match retour des huitièmes de finale, que les Allemands mènent 2-1 dès le match aller, se jouera désormais dans un Parc des Princes vide.

“En application des mesures annoncées hier soir par le conseil de la défense, le préfet de police a décidé que le match #PSGBVB se déroulerait à huis clos”, lit-on dans un communiqué de la préfecture de police sur Twitter.

Cependant, la rencontre européenne de mardi entre RB Leipzig et Tottenham ne se jouera PAS à huis clos.

Le Red Bull Arena sera entièrement ouvert aux supporters, a décidé le maire Burkhard Jung lundi matin.

“Le match se déroule avec des spectateurs”, a confirmé un porte-parole de la ville à RBLive.

Leipzig a lui-même confirmé plus tard que l’épidémie de COVID-19 n’affecterait pas son match imminent contre les Spurs.

“Le match de demain contre @SpursOfficial se déroulera comme prévu, les fans étant autorisés à y assister”, indique un communiqué officiel du club.

De plus, la FIFA a déclaré que les matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 en Asie qui devaient se jouer plus tard ce mois-ci et en juin avaient été reportés.

Cependant, il était possible pour les associations nationales individuelles d’organiser des matches lors des pauses internationales de mars et juin si elles étaient mutuellement acceptées, et que la sécurité de tous les individus répondait aux normes requises.

L’organe directeur du football mondial et la Confédération asiatique de football devraient également donner leur approbation à tout match à venir.

Les éliminatoires du tournoi olympique de football masculin et féminin devraient se dérouler comme prévu, à l’exception du match de barrage féminin de qualification entre la Corée du Sud et la Chine qui a été reporté à la fenêtre internationale de juin.

“La FIFA et l’AFC [Asian Football Confederation] continuera à évaluer la situation par rapport à COVID-19 et décidera si de nouvelles modifications du calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en Asie sont nécessaires, toujours dans le but de protéger la sécurité et la santé de toutes les personnes impliquées », l’instance dirigeante dit dans un communiqué.

Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund sera en direct sur talkSPORT 2 ce mercredi

.