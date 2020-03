Les Yankees emmènent le juge Aaron à la première base?

Les Yankees de New York déplacent-ils le juge Aaron au premier but? C’est la question que beaucoup se posent.

La semaine dernière, le chef d’équipe Aaron Boone est apparu au Michael Kay Show pour discuter de la possibilité.

Pour faire court, il n’est pas intéressé par cette décision.

“Non, non, non, non”, at-il dit. «Parfois, quand un gars a quelques blessures, et des blessures importantes, il y a parfois un truc de chance. Vous jouez aux sports des ligues majeures et les blessures vont avec.

“Il a eu quelques blessures malheureuses ces dernières années, mais le déplacer? Absolument pas », a poursuivi Boone. «Il est un défenseur d’élite et l’un des grands joueurs du jeu. Jamais une discussion pour l’émouvoir. “

Le juge a remporté le prix du joueur défensif de l’année en 2019. Actuellement, il récupère une fracture de stress dans sa côte et un poumon partiellement effondré provenant d’une plongée en champ extérieur la saison dernière.

