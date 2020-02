Les Yankees publient une mise à jour sur les blessures de Giancarlo Stanton

Les Yankees ont publié une mise à jour des blessures de Giancarlo Stanton la semaine dernière. Après avoir passé une bonne partie de l’année dernière à faire mal, la même chose semble être vraie en 2020.

Mercredi, le manager de l’équipe, Aaron Boone, a révélé que le joueur de 30 ans avait subi une souche au mollet droit de grade 1 et avait été exclu indéfiniment. En conséquence, le statut de Stanton pour la journée d’ouverture du 26 mars est désormais incertain.

Stanton se serait blessé lors d’un entraînement mardi. Par coïncidence, c’est aussi le jour où le lanceur partant Luis Severino a découvert qu’il était absent pour l’année à la suite de la chirurgie de Tommy John.

En 2019, le frappeur désigné n’a participé qu’à 18 sorties à la suite de divers maux. Plus particulièrement, il s’est retrouvé blessé lors de la défaite des New York Championship Championship Series contre les Astros de Houston. Il a fini par jouer dans seulement deux des six rencontres entre les deux équipes.

Giancarlo Stanton a une souche de grade 1 de son mollet droit. Aaron Boone a déclaré qu’il serait “contre lui” pour être prêt pour la journée d’ouverture.

– Bryan Hoch (@BryanHoch) 26 février 2020

L’an dernier, la blessure de Stanton n’est que la dernière d’une longue série de problèmes de santé pour les Yankees. En plus de lui et de Severino, le voltigeur Aaron Hicks sera également absent pour la première moitié de la saison.

Heureusement, c’est l’une des rares blessures que New York a la profondeur de supporter. Entre Aaron Judge, Mike Tauchman, Clint Frazier et Brett Gardner, il y a suffisamment de frappeurs lourds sur la liste pour minimiser les dégâts de ne pas avoir Stanton autour.

