L’escouade ne veut pas rejouer

Le les institutions accélèrent le retour du football En Espagne. La Ligue achète des tests et se précipite, l’AFE teste les joueurs sur les décisions à prendre et la CSD travaille déjà avec Santé sur un projet de protocole de santé pour le retour à l’entraînement. De nombreux fans sourient à la possibilité, même si c’est à la télé, pour pouvoir voir son équipe, mais au sein de l’écosystème tout entier il y a une partie qui ne finit pas par être claire: le staff de l’actuel leader de la Ligue, celui de Barcelone.

Comme OKDIARIO l’a appris, la plupart de l’équipe de Barcelone est opposée à jouer à nouveau bien que finalement les circonstances puissent être données pour que la compétition reprenne. Il y a plusieurs raisons qui ont conduit les joueurs à prendre la décision de ne commenter pour le moment que leur environnement le plus proche et que terrifie le conseil d’administration.

Le premier d’entre eux est que ils ne savent pas que leur sécurité peut être garantie et celle de leurs familles. Le fait de jouer toutes les 72 heures va les exposer très physiquement et les forcera à faire de nombreux déplacements dans un panorama de la santé qui n’est pas encore maîtrisé dans notre pays. Il faut ajouter à cela que beaucoup d’entre eux glissent qu’ils ne voient pas seulement à subir de nombreux tests lorsque les services de santé ou d’application de la loi n’y ont pas accès.

Ils s’opposent à la pré-saison

De plus, au sein de l’équipe de Barcelone, comme OKDIARIO l’a appris, ils pensent qu’il est “Absurde” devant faire une pré-saison pendant un mois et demi la concurrence, quelque chose qui les laisserait également sans vacances. Pour cette raison, l’idée établie dans la grande majorité d’entre eux est que la meilleure option serait pour terminer la saison et planifier la prochaine directement.

Sergio Busquets évoquait déjà, indirectement, une certaine négativité en parlant du retour dans une interview accordée conjointement à Cope et Onda Cero. «Il sera difficile pour la compétition de reprendre. Nous pouvons être en mesure de commencer la formation avec le protocole sans coïncider avec des collègues et prendre une douche à la maison, mais quand il s’agit de rencontrer ou de faire des voyages, ce sera difficile et même la Ligue parle d’une concentration de plusieurs mois, ce qui me paraît exagéré“Il a dit.

De plus, Barcelone fait partie des équipes qui a refusé de participer au dernier appel vidéo de l’AFE dans lequel les capitaines ont présenté leurs points de vue lors des premiers pas pour le retour du football en Espagne.

Toute cette pensée est encore quelque chose dont on ne parle que dans les différents groupes WhatsApp que les joueurs ont et qu’ils commentent avec ceux avec qui ils doivent vivre confinés, mais qui ils n’excluent pas de rendre public s’ils se sentent soutenus par plus de collègues. En fait, ce média a pu confirmer que certains joueurs de Barcelone ont testé d’autres joueurs du Real Madrid pour connaître leur opinion et savoir s’ils seraient prêts à aller de pair pour se lever et montrer leur désaccord avec le retour à la compétition.