LeSean McCoy pensait que son fils serait bien plus excité de rencontrer Paul Rudd

Paul Rudd a grandi dans la région de Kansas City et reste un fan irréductible des Chiefs. Il était à Miami pour le Super Bowl 54 pour regarder les Chiefs remporter leur premier Super Bowl en 50 ans. Et au cours de la célébration d’après-match, les chefs de course à pied LeSean McCoy ont vu une excellente occasion de donner à son fils, LeSean McCoy Jr., une expérience mémorable.

Cela ne correspondait pas exactement à ce que McCoy avait probablement imaginé.

McCoy – avec son fils sur ses épaules – a approché Rudd afin de présenter son jeune fils à Ant-Man – le super-héros Rudd joue dans le MCU. On pouvait entendre McCoy rappeler à son fils qu’il regardait Ant-Man «tout le temps», mais le jeune n’était pas particulièrement enthousiaste à l’idée de rencontrer Ant-Man dans la chair.

“C’est Ant-Man. C’est Ant-Man. Êtes-vous sérieux », a déclaré McCoy à son fils. Peut-être qu’il était juste timide en rencontrant Rudd et pas délibérément impressionné, mais c’était toujours adorable.

C’était comme la scène de Endgame où les enfants du restaurant voulaient une photo avec Hulk et non Ant-Man… sauf, vous savez, dans la vraie vie.

Mais bon, McCoy a essayé. Et Rudd – avec son fils Jack à regarder – était un grand sport tout au long de tout cela.

