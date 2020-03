L’Espagne affrontera la Russie et l’Équateur en Coupe Davis en Piqué

Au milieu du choc de la suspension des prochaines semaines du circuit, le Coupe Davis Il a choisi les groupes pour leur phase finale, qui se tiendra à nouveau à la Caja Mágica de Madrid en novembre. L’Espagne sera classée dans le groupe A de la finale de la Coupe Davis, organisée par Gerard Piqué et Kosmos, avec les équipes de la Russie et de l’Équateur, dans un groupe dans lequel la Marine se battra avec l’une des noix de coco du tirage au sort et actuelle demi-finaliste, et une équipe qui ne devrait plus mettre les joueurs locaux en difficulté.

L’Espagne savait déjà qu’elle ferait partie du groupe A de la finale de la Coupe Davis, en raison d’une condition de tête de série numéro un soutenue par le titre obtenu lors de l’édition 2019. L’équipe dirigée par Sergi Bruguera éviterait le finaliste actuel, Canada, ainsi que d’autres équipes dangereuses comme la France, la Serbie, la Croatie, les États-Unis et la Serbie.

Ainsi, seuls les rivaux de la Marine restaient à connaître et le premier d’entre eux s’est avéré être une cruche d’eau froide dans les aspirations de l’Espagne. La russie, pour la deuxième année consécutive, croise les chemins des hôtes, avec des joueurs de tennis comme Medvedev, Rublev ou Khachanov ce qui fait d’elle l’un des grands candidats non seulement pour entrer dans les quarts de finale, mais aussi pour remporter le titre à la Caja Mágica.

L’Espagne a eu plus de chance avec son deuxième rival, un L’Équateur qui a surpris les qualifiés en se débarrassant du Japon, et accède à la table des finales comme l’un des couverts. Gómez, Quiroz et les doubleurs Escobar et Hidalgo ne semblent pas rivaliser avec Nadal, Bautista et compagnie.

Comme pour le reste des groupes de compétition, le groupe D se démarque, avec la Croatie et l’Australie comme grands favoris, ou F, où la Serbie, l’Allemagne et l’Autriche pourraient apporter des duels directs avec Djokovic, Zverev et Thiem, s’ils acceptent enfin de participer à une finale de Coupe Davis organisée pour la deuxième année consécutive par Kosmos à Madrid et qui se tiendra entre 23 et 29 novembre à la Caja Mágica.

C’est ainsi que se déroulent les groupes des finales de la Coupe Davis

Groupes de finales de la Coupe Davis. (COUPE DAVIS)