L’Espagne, championne d’Europe de water-polo pour la deuxième fois

Budapest est un territoire magique pour les filles de Miki Oca, qui se sont proclamées Champions d’Europe de water-polo pour la deuxième fois de leur histoire après avoir battu la Russie en finale 13-12. De cette façon, l’Espagne, ils prennent le match revanche de la finale de Malaga 2008 où ils sont tombés à l’équipe russe par 9-8. Menée par Maica García dans la bouée et Laura Ester dans le but, l’équipe féminine de water-polo conquiert une fois de plus l’or européen.

La première fois qu’ils l’ont fait, c’était il y a six ans, également à Budapest en 2014. À cette occasion, ils ont battu la Hollande en finale 10-5. Cette fois, ce fut un duel beaucoup plus uniforme qui n’a été décidé que dans les dernières minutes. L’égalité était maximale depuis le début, comme prévu. La Russie a pris les devants (1-2) mais l’Espagne a réagi et est revenue sur le tableau de bord (3-2).

Cela s’est produit pendant tout le match, les deux équipes prenaient parfois le contrôle du domaine dans l’électronique. A la pause, ils étaient à égalité pour huit buts, après deux premiers trimestres au cours desquels les attaques ont régné sur les défenses. L’Espagne et la Russie ont très bien réussi les tirs et les gardiens de but avaient à peine de l’importance, même s’ils apparaissaient au cours des deux dernières périodes.

5-0 partiel pour condamner la finale

Après la pause, la chose allait changer, la fatigue commencerait à faire des ravages et les attaques cessaient d’être si fructueuses et les défenses étaient essentielles. Les deux sets ont eu du mal à ouvrir la boîte à leur retour à l’eau pour le résultat final. La russie, actuel finaliste olympique, a frappé en premier et il en est venu à avoir un revenu de deux buts d’avantage (8-10).

Les filles de Miki Oca ont payé cher leur manque de succès au troisième trimestre et ont traversé une situation compliquée lorsque Prokofieva et Bersneva ont mis le 8-10 en l’absence de 2:43 pour la fin de la période. Cependant, après avoir vu à quel point les Russes se sont distancés sur le tableau de bord, l’Espagne a placé la bouée directe et menée par la belle performance de Maica García et Paula Leitón dans la bouée.

Une course de 5-0 a permis aux Espagnols de suivre la finale, car en l’absence de quelque chose de plus d’une minute, ils ont été placés avec trois de différence (13-10) qui administreraient parfaitement jusqu’à la fin. Avec cette médaille d’or, les champions d’Europe actuels et les finalistes mondiaux ils ajoutent le septième métal de l’ère Miki Oca (Argent à Londres 2012, Coupe du monde à Barcelone 2012, deux médailles d’argent à Budapest 2017 et Gwanju 2019, deux Européens à Budapest 2014 et 2020 et un bronze à Barcelone 2018).