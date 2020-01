L’Espagne entre en finale européenne après avoir battu la Croatie (9-8)

Ce sont des jours heureux pour le water-polo espagnol. L’équipe masculine rejoint le succès féminin et il cherchera sa première médaille d’or continentale dimanche, après avoir obtenu le billet pour la finale de l’Européen en demi-finale contre la Croatie. Les élèves de David Martín ont gagné au minimum aux Croates (9-8) dans une exposition de griffe et de courage. De cette façon, ils disputeront leur troisième finale consécutive au cours des deux dernières années.

L’Espagne rencontrera son rival après l’issue de l’autre demi-finale, disputée entre le Monténégro et la Hongrie. Comme ça l’équipe masculine émule la femelle, qui a obtenu son laissez-passer pour la finale hier contre son hôte la Hongrie.

Premier trimestre sauvé par «The Wall»

Dans une équipe nationale punie par la sécheresse de score, le chiffre de Dani López Pinedo Je devais paraître finaliste, et il en fut ainsi. ‘El Muro’ a de nouveau été la clé du match et a réalisé six arrêts pour sept lancers dans le premier set, ce qui a été très difficile pour les Espagnols.

La Croatie a ouvert la boîte avec un bon lancement de Marko Macanet l’Espagne était toujours refusée face au but. Seuls les arrêts «El Muro» ont permis à l’équipe nationale de rester en vie dans le match.

L’attaque espagnole n’a pas pu nuire … jusqu’à l’arrivée de la deuxième partie. L’Espagne est sortie avec un autre visage, créant un danger dans le domaine rival. Donc, lié le bien de Álvaro Granadosmais Buslje Il a remis les Croates.

Le rythme du jeu était différent. Les équipes sont arrivées plus, surtout en Espagne, que par Miguel de Toro mettre les planches sur le tableau de bord (2-2) avec un tir très fort. Par la suite Munárriz Il a placé l’Espagne en tête du tableau de bord pour la première fois, mais a été rapidement contré par un but croate. Avec un objectif de plus par équipe, le travail de Vrlic et Loncar, le match s’est arrêté avec le score égal (4-4).

L’égalité au troisième trimestre

L’Espagne a pris l’initiative sur le tableau de bord. Dans un score continu, les Espagnols ont donné le premier coup et les Croates ont riposté. Comme ça Munárriz Il a marqué 5-4, Milos assorti, Perrone Il a marqué 6-5 et le Croate Bulje il a de nouveau équilibré le jeu.

Avec cette égalité, la dernière période du match a été atteinte. Une dernière partie était ce qui séparait les Croates et les Espagnols de la toute dernière, et dans cette incertitude L’Espagne a grandi. L’acte a été confirmé grâce aux arrêts de Dani López Pinedo et à une très bonne attaque. Munárriz a mis le 9-7 presque en finale et les Croates, finalement, ne pouvaient que se rapprocher du tableau de bord et établir la finale 9-8.

C’est le seul grand titre qui manque à l’équipe espagnole, qui n’a jamais remporté de championnat d’Europe malgré avoir joué deux finales. Ce week-end peut être une fête pour le water-polo de notre pays: l’équipe féminine disputera la finale samedi contre la Russie, ce qui en fera celle des hommes dimanche.