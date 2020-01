L’Espagne et la Serbie se rencontrent en finale de l’ATP Tennis Cup

11 janvier 2020, 9 h 10 Sydney, Australie, 11 janvier (Prensa Latina) L’Espagne et la Serbie ont battu l’Australie et la Russie dans leurs affrontements respectifs aujourd’hui et ont assuré leur présence en finale de l’ATP Tennis Cup.

Les Ibères ont renversé les Australiens 2-0 avec des victoires de Rafael Nadal, numéro un mondial, et Roberto Bautista.

Bautista a ouvert la voie en battant Nick Kyrgios 6-1 et 6-4, tandis que Nadal a dû se servir à fond pour condamner le match, avec la victoire sur Alex de Miñaur, 4-6, 7-5 et 6-1.

La Serbie, quant à elle, s’est vengée de la Russie, son bourreau lors de la dernière Coupe Davis, et a également réussi à s’imposer 2-0 à la Ken Rosewall Arena.

Dusan Lajovic et Novak Djokovic, deuxième raquette du monde, ont renversé Karen Khachanov (7-5 ​​et 7-6 (7/1)) et Daniil Medvedev (6-1, 5-7 et 6-4), respectivement.

De cette façon, les Espagnols et les Serbes seront mesurés demain pour définir le champion du concours, avec le duel Nadal-Djokovic comme plat principal.

mv / yas

.