L’Espagne se bat pour Pedri, le joyau de la seconde propriété de Barcelone

À 17 ans, Pedro González López, connu dans le monde du football sous le nom de Pedri, C’est l’une des grandes sensations de la deuxième division espagnole. Le talentueux joueur canarien a brillé à l’UD Las Palmas jusqu’à ce que la compétition soit interrompue à cause du coronavirus. En fait, ses excellentes performances ont suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs Primera. Trois d’entre eux, Real Betis, Celta de Vigo et Real Sociedad ils auraient déjà demandé son prêt pour la saison prochaine.

La décision doit être prise par le jeune footballeur et par le FC Barcelone, le club qui détient leurs droits. L’équipe catalane n’a pas tardé à débourser cinq millions d’euros pour le joueur en septembre 2019, quand j’avais encore 16 ans. Le Barça l’a signé et l’a attaché, mais il l’a laissé en prêt à Las Palmas afin qu’il puisse continuer à grandir.

Éblouissez en deuxième

Et il en a été ainsi. La qualité de Pedri est indiscutable, il réalise régulièrement de belles performances malgré son âge. Le Canarien est l’un des footballeurs espagnols les plus prometteurs du moment, c’est pourquoi les équipes de la Ligue de Santander l’ont remarqué pour la saison à venir. Le joueur se félicite de ce suivi par les clubs Primera, mais prendra une décision en été conformément à ce que pense Barcelone. Son espoir et son rêve est de réussir au Can Barça, Mais il sait que ce sera peut-être bientôt, alors partir en prêt à un groupe de la catégorie la plus élevée serait une bonne option.

Il y a aussi un intérêt de l’étranger, Ajax étant l’une des équipes qui ont posé des questions sur lui, mais tout indique que son avenir passera par l’Espagne. Le Betis entretient de bonnes relations avec Barcelone depuis longtemps, il peut donc mener un combat dans lequel des clubs comme le Celta ou la Real Sociedad sont également impliqués.