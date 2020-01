L’espagnol Rafa Nadal gagne et franchit l’étape du tennis australien

Melbourne, Australie, 23 janvier (Prensa Latina) L’Espagnol Rafael Nadal a battu l’Argentin Federico Delbonis aujourd’hui, 6-3, 7-6 (6-4) et 6-1, et a avancé ici au troisième tour de l’Open d’Australie du tennis.

Nadal, leader du classement mondial, a été sur le terrain pendant deux heures et demie pour briser un Delbonis qui avait l’air bien dans les deux premiers sets et a perdu des forces dans le dernier segment pour ouvrir la voie à l’un des favoris de la foire.

Le Majorquin de 33 ans, finaliste à Melbourne l’an dernier et vainqueur en 2009, affrontera samedi son compatriote Pablo Carreño, 30e sur la planète, en quête d’accès aux huitièmes de finale.

Carreño, qui avait remporté le quatrième tour lors de l’édition précédente, s’est affronté ce jeudi face à l’Allemand du précédent Peter Gojowcyk, après l’avoir battu avec des partiels de 6-4, 6-1, 1-6 et 6-4.

De plus, l’Allemand Alexander Zverev, septième préclassifié, a été le favori dans un duel abordable contre le Biélorusse Egor Gerasimov, avec un crédit positif de 7-6 (7-5), 6-4 et 7-5 dans un match qui a duré jusqu’à Deux heures et vingt minutes.

Zverev aura comme prochain adversaire l’Espagnol Fernando Verdasco, avec qui il conserve un 2-2 dans ses confrontations directes, au cas où le Madrid dépasserait le Géorgien Nikoloz Basilashvili (26).

mem / jdg

.