L’Espanyol signe Oier Olazabal, la compétition pour Diego López

La boîte à perruches a jugé pratique d’incorporer un nouveau gardien dans ses rangs. Il Espanyol a profité de cela Oier Olazabal Je voulais partir Lift Pour obtenir vos services. Le gardien de but de 30 ans il sera, en principe, remplaçant de Diego López, qui met fin au contrat avec l’équipe bleue et blanche à l’issue de ce parcours.

La déclaration du Levant sur la signature d’Oier Olazabal par Espanyol

«El Levante et Espanyol ont conclu un accord pour le transfert d’Oier Olazabal. Le gardien de but a atterri dans l’entité levantine sur le marché d’hiver de la saison 2016-2017 en prêt de la Grenade puis Lift Il a exercé l’option d’achat. Oier Il a défendu l’élastique du Barça dans 55 engagements officiels », a déclaré l’équipe de Valence.

“Depuis le Lift Nous tenons à vous remercier pour votre travail et votre professionnalisme, ainsi qu’à vous souhaiter le plus grand succès tant sur le plan professionnel que personnel », conclut la brève note émise par le club.

Oier Olazabal, quatrième signature d’Espanyol sur le marché d’hiver

Avant de prendre le gardien de but du Levant, la perruche a payé la Ray Vallecano la clause de Adrian Embarba et à Getafe la de Leandro Cabrera. Alors que pour le premier payé 10 millions d’euros, pour le second payé 9. A ces quantités il faut en ajouter d’autres 20, qui ont été ceux Espanyol a payé à Benfica pour Raúl de Tomás.

Koke revient à Levante pour combler le vide laissé par Oier Olazabal

“Koke Vegas revient à la discipline du Levant après avoir joué comme un prêt de la société granota dans le Sports pendant l’exercice de porte-jarretelles en cours. Le gardien de but a résolu cette affectation pour retourner au club de Valence », a déclaré l’équipe de granota.

«Le gardien de Malaga a rejoint l’entité levantine en 2015, après une étape dans les rangs du Espanyol B, pour défendre l’objectif de Athletic Levante dans la deuxième division B. Au cours de la saison 2016-2017, il a fait ses débuts avec la première équipe du match Lift et à Tarragona Nàstic dans le Nou Estadi. Une saison plus tard, il a souligné Alcoyano en prêt bien qu’il soit revenu à la société Orriols sur le marché d’hiver pour renforcer l’objectif de la première équipe. L’été dernier, Levante et Deportivo ont accepté de transférer et dans ce marché d’hiver, le gardien de but revient dans l’entité levantine », a-t-il conclu.