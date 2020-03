L’état de l’industrie de la restauration à la suite de COVID-19 avec Sean Feeney

Photo de Don Arnold / .,

De plus, pourquoi Sean a quitté le secteur financier pour démarrer un restaurant et comment il a rencontré son partenaire commercial

JJ et Tommy sont rejoints par le restaurant Sean Feeney. Sean révèle son histoire de quitter le monde de la finance pour commencer dans l’industrie de la restauration, ainsi que de rencontrer sa partenaire d’affaires Missy Robbins (03:44). Plus tard, ils discutent également des retombées de la pandémie de COVID-19, de ses effets durables sur le secteur de la restauration et de la manière dont Sean entend faire le bien pour les personnes qui travaillent pour lui (43:24).

