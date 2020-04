L’État de San Diego est votre champion du tournoi de la NCAA 2020

Nous l’avons fait. Soixante-quatre équipes sont entrées dans notre fausse catégorie de tournois NCAA en ligne, et une équipe est maintenant la championne: l’État de San Diego s’est enfui avec le titre lors d’une victoire éclatante sur St. Mary’s.

Les jeux ont été remportés par les votes des fans, et l’État de San Diego en avait beaucoup.

Les Aztèques sont entrés dans le tournoi avec deux têtes de série et n’ont rien fait d’autre que s’occuper des affaires. Des victoires confortables contre l’Est de Washington, Houston et la Virginie-Occidentale ont conduit à une confrontation avec la tête de série n ° 1 Gonzaga dans l’Elite 8, et l’État de San Diego était prêt.

Cela aurait pu suffire pour certaines équipes, mais elles en voulaient plus. Blowout l’emporte sur l’Iowa dans le Final Four et St. Mary’s dans le match pour le titre leur a valu la victoire convoitée, fausse, votée par les fans.

Bien pour toi, Aztèques. Toutes nos félicitations.

