L’État du Michigan se dirige vers une année difficile en 2020 selon certains experts du football universitaire.

Avec Mark Dantonio sorti et Mel Tucker, beaucoup se demandent quel sera le plafond pour les Spartans la saison prochaine.

Barton Simmons de 247 Sports a récemment tenté de répondre à cette même question.

«Mel Tucker a hérité d’une situation difficile. Non seulement l’État du Michigan perd certains de ses meilleurs meneurs de jeu en défense, mais il perd également un démarreur pluriannuel au quart-arrière et ses deux meilleurs meneurs de jeu en attaque », a-t-il déclaré.

«Elijah Collins s’est précipité pour près de 1 000 verges en première année l’automne dernier, mais l’État du Michigan était 115e au pays en verges par course. Il y a juste du travail à faire pour rendre cette attaque plus explosive et avec sept démarreurs pluriannuels partis, la défense n’est peut-être pas prête à sauver la situation en 2020. »

Comment l’État du Michigan fera-t-il en 2020? Le temps nous le dira.

