L’euphorie énergétique de Jimmie Johnson avant Daytona 500

DAYTONA BEACH, Floride – Peu importe ce qui se passe pendant la saison des NASCAR Cup Series 2020, Jimmie Johnson prendra sa retraite comme l’un des meilleurs pilotes de course avec un record de sept championnats et 83 victoires. Mais il n’est pas sur le point d’abandonner maintenant.

Johnson a annoncé en novembre qu’il se retirerait de la course à temps plein à la fin de la saison 2020 – qui débute avec le Daytona 500 de dimanche (14 h 30 HE, FOX) – bien qu’il ait clairement indiqué qu’il n’avait pas terminé la compétition et qu’il était ouvert d’essayer d’autres styles de course.

Mais au cours des neuf prochains mois, son objectif est de rebondir après une récente récession de deux ans et de gagner (au moins) une autre course de Cup Series, ce qui le placerait dans une égalité à trois pour le cinquième rang de tous les temps avec Darrell. Waltrip et Bobby Allison. Son premier drapeau à damier depuis 2017 le qualifierait également automatiquement pour les séries éliminatoires et lui donnerait une chance de remporter un huitième championnat record.

For The Win s’est entretenu mercredi avec le septuple champion au Daytona International Speedway de sa dernière saison et du nouvel état d’esprit qu’il a adopté.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Le début de cette saison est-il différent en sachant que c’est votre dernière course à temps plein?

Arrêter, fuir, journée médiatique, en parler beaucoup – je me suis dit pendant l’intersaison que je voulais être présent et conscient de ces opportunités et le laisser entrer, alors c’est là. Il y a tellement d’excitation dans mon cœur que tout cela est vraiment amusant et apporte de l’énergie à moi et à l’équipe. Je sais qu’au fil de l’année, ça deviendra plus émotif, mais pour le moment, ça apporte juste une tonne d’énergie.

Est-ce une énergie nerveuse ou positive, et comment se compare-t-elle à ce que les Daytona 500 passées ont ressenti?

Je n’étais pas encore dans les tranchées et je faisais de la course et je m’inquiétais de la performance. Tout cela a été de l’euphorie, des trucs de niveau licorne d’être juste heureux et génial. Donc je sais qu’une fois que nous irons en course, surtout quand nous arriverons à Vegas, la réalité de la saison, la réalité de la performance sera là. Je vais me faire renverser, mais en ce moment, je suis certainement en pleine euphorie.

Avec toute cette énergie, quelle est la chose qui vous passionne le plus pour cette saison?

Vivre cette année avec des gens qui comptent beaucoup pour moi: la famille, Rick, les gars de mon équipe. Pour avoir ce lien au fil des années, du temps, de la profondeur de notre expérience et de nos relations – les gens qui en font partie sont ce qui me passionne le plus.

De quoi avez-vous le plus peur?

Je pense que je crains de ne pas être présent et de profiter des moments parce que je vais être tellement inquiet pour la compétition. Je pense donc que c’est mon plus grand défi. Si nous partons rapidement et que nous gagnons, ce sera très facile. Mais si nous ne partons pas du départ que nous voulons, comment puis-je profiter de ces moments et ne pas être trop pris dans le côté compétitif?

Vous avez récemment déclaré que vous vous éloigniez de la mentalité de «Chasing 8» dans cette dernière saison. Vos objectifs pour la saison ont-ils changé si votre état d’esprit a changé?

Ce que je n’ai pas reconnu, c’est après avoir remporté sept, avec l’idée d’être un champion autonome à huit ans, j’ai alors commencé à courir après quelque chose, et, indirectement, nous avions trouvé ce hashtag # Chasing8.

Et j’ai eu la clarté pendant l’intersaison comme, “Holy fume! Je n’ai plus de caractère. “Ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais fait. Je me suis toujours montré pour courir et m’amuser. Et c’est là que j’ai fait mon meilleur travail. C’est là que j’ai remporté sept championnats. C’est à cela que je reviens.

Que fait Jimmie Johnson dans 10 ans?

C’est une grande question. Je ne sais même pas ce que je fais l’année prochaine. Dix ans, les enfants ont 19 et 16 ans. J’aurai peur que mes filles sortent ensemble, elles craignent qu’elles conduisent, je m’inquiète du collège où elles vont. Des trucs de papa.

Auriez-vous intérêt à retourner chez Hendrick à un poste de direction?

Je n’ai pas joué ce rôle à ce jour. Je ne suis pas contre non plus, mais c’est la famille, c’est la maison. Je veux toujours, dans les années à venir, participer à la compétition, donc je ne sais pas comment cela fonctionne vraiment. Mais je ne l’exclurais pas. La maison d’Hendrick, la famille d’Hendrick, donc je pense.

Pensez-vous que tout irait bien si vous n’aviez pas gagné une course de plus?

Je n’aurais pas le choix.

Vous avez récemment déclaré que la série IndyCar vous intéressait à l’avenir, mais pas les ovales. Y a-t-il des pistes particulières qui seraient en haut de votre liste?

Long Beach, je suis attiré parce que je suis resté accroché à la clôture pendant des années quand j’étais enfant à regarder. Monterey – Je ne suis jamais allé sur la piste elle-même, et c’était tellement cool et si emblématique. semble super intéressant, surtout après avoir roulé hier. Mais c’est plutôt les ovales qui ne m’intéressent pas et très ouverts aux parcours sur route.

Vous avez fait ça?

Je n’ai jamais parcouru 240 milles à l’heure et je ne sais pas si je veux parcourir 240 milles à l’heure.

