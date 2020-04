L’Euroligue refuse d’annuler la saison et recherche des “scénarios alternatifs”

Le Conseil de l’Euroligue, assemblé par télématique ce jeudi, continue de fonctionner “dans des scénarios alternatifs” qui permettent de “reprendre et terminer” les saisons dans la compétition maximale et dans l’Eurocup, bien que “à condition qu’il existe des mesures de santé et de sécurité adéquates” pour tous les participants.

Par une déclaration, l’exécutif signale qu’une nouvelle réunion a eu lieu pour “Partager les mises à jour” sur l’impact de la propagation de la pandémie mondiale de COVID-19. En ce sens, il informe qu’il continuera à négocier de manière unifiée avec les associations de joueurs et d’entraîneurs, et qu’il travaille sur des “plans collectifs” à moyen et long terme pour minimiser l’impact économique négatif et favoriser la reprise des clubs.

L’Euroligue s’assure également de continuer à concentrer ses efforts sur la campagne #EUROLEAGUEUNITED avec l’idée de rester le plus près possible de la communauté du basket-ball, tant au niveau des clubs que des supporters. De même, il est appelé à poursuivre ce type de rendez-vous périodiques à distance entre les dirigeants de l’Euroligue et les différents services pour partager les informations et partager les efforts stratégiques.