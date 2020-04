L’évaluation de la danse de Michael Jordan devance «La dernière danse»

Certaines vérités sur Michael Jordan seront toujours valables. Il a dirigé les années 90. Il a fait des Chicago Bulls une institution. Il a transformé «23» d’un nombre en symbole. Il ne sait pas danser. (Nous y reviendrons dans une minute.) Il est l’un des deux meilleurs joueurs à avoir jamais acheté un ballon de basket, une opinion partagée par tout le monde, partout, à l’exception de l’avocat du diable errant, sirotant un Coors Light au fin du bar et faisant valoir qu’en fait, Jordan était surévalué, sachant dans son cœur qu’il y avait de meilleures bières et de meilleures opinions. Vous ne trouverez jamais un vrai MJ dans un trou de tirailleur.

Quelques questions sur la Jordanie auxquelles nous n’aurons jamais de réponses. Nous leur demandons quand même. Combien de bannières les Bulls auraient-ils si Jordan n’était jamais parti jouer au baseball? Sept? Neuf? Comment se comporterait-il dans la NBA d’aujourd’hui? Était-il meilleur que LeBron? Dix-sept ans après avoir mis un terme définitif à sa carrière de joueur, nous ne sommes pas plus près du consensus. Réchauffer les débats est une forme de préservation de l’héritage. Il n’a jamais pu abandonner son jeu. Comment pouvons-nous?

Dimanche, ESPN présentera The Last Dance, un documentaire en 10 parties sur la carrière de Jordan. C’est le dernier de nombreux documentaires dans l’espoir de raconter l’histoire définitive d’un homme que nous ne pouvons pas sembler définir. Peut-être que The Last Dance aura plus d’histoires, plus de voix, plus de saleté, plus de séquences invisibles que les autres. Le temps de fonctionnement est de 10 heures; J’espère que Dieu le fera. Ce qui manque à l’histoire de Jordan – la question sans réponse à laquelle je veux une réponse – est de savoir comment l’existence des médias sociaux aurait changé la perception du public à son sujet si elle avait existé. J’adore la NBA pour ses potins, son désordre, le drame qui saigne les vestiaires à sec, les personnalités, la bêtise, le spectacle. Jordan est le locuteur de merde préféré de votre locuteur de merde préféré, mais il n’a jamais eu Twitter à son apogée pour malmener ses adversaires via un hashtag. Il ne saura jamais le sentiment que Joel Embiid a à chaque fois qu’il poste une photo irrespectueuse de lui postivant un autre centre, la victoire après la victoire. Et il n’aura jamais de TikTok, ni n’apprendra de nouvelles danses synchronisées, ce qui est dommage pour nous tous. Pour sans doute le plus grand athlète de tous les temps, son manque de rythme susmentionné est surprenant et amusant, mais heureusement pour lui, presque aucune séquence n’existe. Malgré la danse titulaire, il est peu probable que The Last Dance couvre toutes les fois où Jordan a été filmé en train de danser, et c’est dommage. Mais c’est aussi pourquoi je suis ici. Préservation de l’héritage. Voici six vidéos et six danses qui auraient dû être les dernières de MJ:

Danser de toute sa force sur «Tout est possible» (1990)

Il existe des images plus claires de ce clip, mais j’ai choisi celui-ci car il a été édité pour s’ouvrir avec les mots: «C’est pourquoi je remercie Dieu chaque jour que Michael Jordan était un basketteur et non un danseur.» Dans un premier temps, Jordan s’en tient au mot de la loi Hitch: coudes à six pouces de la taille, angles à 90 degrés, de gauche à droite, encliquetables. “Vous vivez ici”, a déclaré Will Smith à Kevin James. “C’est la maison.” Soudain, la Jordanie est possédée par une confiance retrouvée. Il quitte la maison, il se perd et il ne retrouve jamais le chemin du retour.

Le démon haussant les épaules est finalement exorcisé par l’embarras et quitte la Jordanie juste à temps. Un cercle de danse se forme. Malgré la pression des pairs, il refuse d’entrer.

Danse avec Michael Jackson dans «Jam» (1991)

Marcus Aurelius a écrit dans Méditations: «Ce qui nous nuit, c’est de persister dans la tromperie et l’ignorance.» C’était entre 161 et 180 après JC, il y a près de 2000 ans, il y a donc eu beaucoup de temps pour absorber les conseils. Pourtant, Jordan a accepté de faire un autre clip un an plus tard, cette fois avec Michael Jackson. Il y a une tonne de séquences ici: le clip vidéo terminé, un clip de Jordan expliquant qu’il n’était pas sûr au départ de faire la vidéo – “Ce mec va essayer de me faire sortir pour danser”, pensait-il à l’époque, “Et ça va être vraiment embarrassant” – ou le look dans les coulisses (ci-dessus) que Jackson a publié plus tard.

“Ses pieds sont comme des bateaux”, a déclaré Jackson. Notez que le démon revient et amène un ami à 3:18:

Danser avec les coéquipiers de Bulls dans «How Ya Like Me Now» (1998)

Cette vidéo a été montrée à la mi-temps d’un match des Bulls contre les Knicks. Je suis étonné que cela existe, vu à quel point c’est humiliant pour Kool Moe Dee, cependant, bénissez leur cœur, le personnel vidéo des Bulls a fait tout ce qu’il pouvait pour atténuer les dégâts. À un moment donné, les jambes de Jordan sont supprimées de la vidéo. L’écran vert d’arrière-plan remplace littéralement le bas de son corps, le couvrant et ne laissant visible que le torse et le haut. Le placage se retourne contre lui; maintenant, nous sommes obligés de nous concentrer à nouveau sur les épaules. Il devient clair que le claquement incessant et souvent décalé était une béquille de Jordan bien avant la vidéo “Anything’s Possible”. Le commentateur Scott Davidson a écrit: «Une poubelle à vider a plus de rythme que Mike.»

Incroyablement, Jordan n’est pas le pire danseur de cette vidéo. Scottie Pippen commence à battre ses bras à 1:43 comme si ses poignets avaient été arrachés. Certains types d’étoiles de mer détachent volontairement leurs membres s’ils sentent qu’ils sont en danger; Je ne sais pas ce que c’était, mais ce n’était pas de la préservation de soi.

Danser avec les Charlotte Hornets au club (2018)

Ici, MJ danse le Wobble dans sa veste en cuir Old Mike habituelle avec un cigare qui sort de sa bouche. Quelques bénédictions:

Bénissez la confiance de Dwayne Bacon, qui a eu le culot de capturer son patron en train de danser en ligne dans le club et de le mettre en ligne. Bacon n’était dans la ligue que depuis un an et demi.

Bénissez le déodorant utilisé par Jordan pour pouvoir porter une veste en cuir lourde dans le club.

Bénissez que son cigare ne soit pas allumé. Il sort juste de sa bouche. Non éclairé. Mon éditeur m’a rappelé que dans «Gettin ‘Jiggy Wit It» de Will Smith (déjà beaucoup plus de références de Will Smith dans ce morceau que je ne l’avais prévu à l’origine), il rap, «Ciga-cigare droit de Cuba-Cuba / Je le mord juste / C’est pour le look / je ne l’éclaire pas. ” C’était en 1997. Certaines choses ont changé (il est maintenant interdit de fumer en Caroline du Nord dans la plupart des endroits clos); certains n’en ont pas.

Danser sur le terrain de golf au «dos à dos» de Drake

Pas terrible par rapport aux autres si vous ne regardez pas ses pieds, peut-être parce que le spectateur se souvient simultanément de la domination de Jordan. La vidéo présente également un autre jordanisme, des pantalons / shorts grands et obsolètes, qui sont sans doute pire que sa danse.

(Prétendument) Danser sur «Say Ahh» (2012)

Plus d’images dévastatrices que de se demander combien de titres Jordan aurait gagné ou combien de points il aurait marqués s’il n’avait pas pris sa retraite prématurément deux fois, les images invisibles de lui ayant dansé avec Scottie Pippen sur “Say Aah” de Trey Songz n’ont jamais fait surface . L’occasion était le 47e anniversaire de Pippen; l’endroit était le «hot spot de Chicago» Sunda; les invités étaient World Wide Wes, Antoine Walker et Ahmad Rashad. C’était en 2012. Il n’y a tout simplement aucune chance que la danse ne soit pas prise sur un iPhone. Si The Last Dance prévoit d’être un véritable révélateur, cela va le creuser.

