Levante: calendrier et où regarder le match de Liga Santander en direct à la télévision

Barcelone ne voit plus tous ses rivaux dans la ligue ci-dessous. Sa défaite contre Valence le jour dernier a été un coup dur que ceux de Quique Setién doivent récupérer rapidement. En Copa del Rey, ils ont dépassé Leganés, mais la compétition nationale revient et ce dimanche est le Choisissez qui visite le Camp Nou pour affronter le Barça.

Deuxième place avec 43 points, trois unités de Real Madrid, l’équipe du Barça ne peut plus perforer et doit battre et convaincre un Levante qui n’est toujours pas dans le no man’s land mais qui vient après trois défaites consécutives, il doit donc réagir s’il ne veut pas commencer à s’approcher des lieux de relégation.

À Can Barça, la semaine a été chargée. Le club voulait signer un attaquant pour remplacer la blessure de Luis Suarez et a négocié pour Rodrigo et d’autres joueurs, mais finalement il n’a pas réussi à parvenir à un accord pour l’un d’eux et Setién manque de coups, étant Griezmann qui devra remplir ce rôle. Au Levant, il y a eu des mouvements le dernier jour du marché: il a vendu Cabaco à Getafe, signé Bruno, transféré Oier à Espanyol et rappelé Koke Vegas, cédée à Depor.

Il Barcelone – Levante Il peut être vu à la télévision aujourd’hui, dimanche 2 février à partir de 21h00 dans Movistar LaLiga et Movistar Partidazo. Vous pouvez également suivre le précédent, les line-ups et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tous les jours, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Barcelona – Levante?

Où joue Barcelone – Levante?

Stade Camp Nou (Barcelone)

Où télévisez-vous Barcelone – Levante?

Qui arbitre Barcelone – Levante?

Adrián Cordero Vega (Comité cantabrique)

Alignements possibles de Barcelone – Levante

Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arturo Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Ansu Fati, Griezmann.

Ascenseur: Aitor Fernández; Miramón, Duarte, Vezo, Postigo, Toño; Campagne, Vukcevik, Melero; Mayoral, Roger.