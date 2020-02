Levante: Liga Santander, en direct en ligne

FINAL Barcelone gagne, mais cela ne cesse de convaincre. Double d’Ansu Fati, qui devient le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue à marquer deux buts en un match. Grande deuxième mi-temps de Levante, qui a eu de nombreuses opportunités de match. Le but de Rochina est arrivé un peu tard.

90 + 4 minutes. FIN DE LA FÊTE AU CAMP NOU. Le Barça suit le sillage du Real Madrid. BARCELONE 2-1 LEVANTE.

90 + 4 minutes. VOUS L’AVEZ DE NOUVEAU! Tiré de face qui monte haut. Il a réussi à égaler Levante lors du dernier match!

90 + 2 minutes. ROCHINAAAAA GOOOOOOL! GOOOOOL DEL LEVANTEEE! Deuxième jeu après un corner, Rochina a quitté devant et le frappe. Vezo a licencié Ter stegen, mais il a été autorisé. BARCELONE 2-1 LEVANTE.

90 minutes. Quatre remises sont ajoutées. Peu, après les changements et la blessure de Vukcevic.

90 minutes. OUT MESSI! Il a essayé de le mettre dans l’équipe et ça se passe peu.

Minute 87. OJOOOO ROGEEEEEEEER! AAAAARRIBAAAAA! Comme le Levante a dû donner de l’émotion aux dernières minutes! Il a appuyé sur la sortie, a provoqué l’échec de Barcelone et atteint Roger dans la région. Avec tout en faveur, il était rempli du ballon et le tir monte.

Minute 87. Dernier changement de Setién. Fati sort et Riqui Puig entre.

Minute 86 Il a précipité la ligne droite de Hernani droit, qui l’a mis tout de suite. Sortez la porte.

Minute 81. TER STEGEN STOP! Une autre arrivée du Levant, depuis la gauche d’Hernani, qui le met pour l’arrivée à toute allure pour Bardhi qui lui accroche le premier. Le tir était très concentré, mais il lui donnait de la puissance.

80 minutes. Changement au Barça. Jong part et entre dans Arthur Melo. Le jeu reprend maintenant après la blessure de Vukcevic.

78 minutes. Changement dans le Levante. Vukcevic sort, qui est sur le sol blessé, et Bardhi entre.

Minute 74. ÉVITEZ AITOR LE PREMIER MESSI ENCORE! C’est le gardien de but qui arrête la Ligue et aujourd’hui il le montre à l’Argentin. Il se tenait seul devant lui (très avare) et le coup le prend avec le corps dans le coin.

Minute 73 DEMI CHILIEN ANSU FATI QUI SORT!

Minute 71 Messi le frappe du front aux mains d’Aitor.

70 minutes. Changement à Barcelone. Griezmann sort et Sergi Roberto entre.

69 minutes. ENCORE HERNANIIIIII! Couper vers la droite, à la recherche du fil et des tartinades qui brossent le poteau.

Minute 67. ÉVITEZ TER STEGEN LE BUT DE VIE! Rochina a donné de l’espace à Roger, qui l’a placé au point de penalty pour l’arrivée en tant qu’avion Hernani. Dégagez le but.

Minute 64 Double jaune à Barcelone. Piqué l’a vue pour un plaquage très dur sur Mayoral et Alba pour avoir protesté contre la carte centrale. Le joueur de Barcelone a touché le ballon, mais pourrait faire beaucoup de dégâts au joueur de Levante.

60 minutes. Double changement dans le Levante. Morales et Melero partent et Mayoral et Hernani entrent.

Minute 59. Levante n’abandonne pas, même s’il est en dessous du tableau de bord, il sait qu’il peut avoir ses options. Pour ce faire, vous devez viser, comme cela s’est produit au premier tour.

55 minutes. UN AUTRE DU LEVANTEEEE! Il est arrivé clairement de la droite avec Rochina. Le ballon a atteint la petite surface à Melero, qui termine et Ter Stegen doit faire un effort pour récupérer le ballon.

Minute 53 CE QUE ROCHINAAAAA A ÉCHOUÉ! Roger l’a frappée et Ter Stege s’est arrêté, mais Rochina a eu le ballon, ce qui l’envoie dans la petite zone au-dessus de la barre transversale.

50 minutes PRENEZ SOUS PALOS LA DÉFENSE DU GOL MESSI! Alba a rejoint l’attaque et a précisé pour Griezmann. Il ne pouvait pas bien contrôler les Français et le ballon est allé au deuxième bâton pour Fati, qui l’a donné au 10 et, après le parage, l’a frappé doucement. Il y avait trois hommes de Levante couvrant le but.

47 minute Sur le point de s’impliquer Ter Stegen. Il a subi des pressions, mais a résolu avec une passe pompée à Rakitic, qui était sur le front.

Minute 46. La deuxième mi-temps commence au Camp Nou. Il est lancé par le Barça. BARCELONE 2-0 LEVANTE.

REPOS. Il a risqué Levante de dépasser sa défense et a payé cher. Deux buts consécutifs de Fati mènent pour le moment à la victoire à Barcelone. Ils pourraient être plus, car les Catalans établissent apparemment une bonne rencontre dans les 45 premières minutes.

45 minutes REPOS AU CAMP NOU. Le doublé de Fati donne à Barcelone la victoire. BARCELONE 2-0 LEVANTE.

45 minutes CE QUI A JUSTE FAIT ÉCHOUER À GRIEZMANN! Semedo a rejoint à nouveau, sans aucune opposition et a mis la passe de la mort à Griezmann, qui a terminé paisiblement sur le premier bâton directement à l’extérieur.

40 minutes Il semble qu’il n’ait rien appris du Levant après ces minutes. Barcelone a averti l’espace trois fois avant le premier de Fati, mais après le but, ils continuent avec la défense avancée et en laissant des mètres aux sprinteurs Culés.

35 minutes. AU LARGUERO SEMEDOOOOOO! Le Levante n’a rien appris. Retour à la course, cette fois du côté. Il entra, coupa, frappa violemment avec sa gauche et l’envoya à la barre transversale.

Minute 31 GOOOOOOOOOL D’ANSU FATIIIIIII! GOOOOOOOL DEL BARCELONAAAA! Il a pris le Levant hors du centre, récupéré Messi, conduit, ouvert pour Fati et il quitte l’extérieur de Miramon et bat pro sous les jambes d’Aitor. DOUBLE DE FATI. BARCELONE 2-0 LEVANTE.

30 minutes GOOOOOOOOOOOOL D’ANSUUUUUUU FATIII! GOL GOL GOOOOOOL DEL BARCELONA! Ballon derrière Miramón à la recherche du culé de perles, qui a tracé et battu Aitor Fernández un à un. Il est revu par le VAR et enfin la position dans laquelle Fati part est validée. BARCELONA 1-0 LIFT.

29 minutes. AITOOOOOOOR! ÉVITEZ BUT BUT MESSI! Il a combiné l’Argentin avec Ansu Fati et l’a frappé, mais il s’est retrouvé avec la main de but.

25 minutes. FATIIIIII! Il a trouvé du terrain pour courir et son tir l’a bloqué sur le sol de Vezo pour qu’il dépasse le but.

25 minutes. Appuyez sur le Levante assez haut au début du ballon, ce qui rend difficile pour Barcelone de trouver des installations. Cependant, une fois passé le milieu de terrain, les Catalans ont de la place pour aller à la course avec leurs trois hommes d’attaque, qui ne manquent précisément pas de vitesse.

24 minutes. Cherchez le Levante pour y aller constamment. J’ai essayé maintenant via Toño, qui était hors-jeu.

Minute 21 À PROPOS DE LA PREMIÈRE ARRIVÉE! Le Barça a dribblé qui ne trouve aucun commissaire-priseur, mais rebondit sur Vezo et est sur le point de surprendre Aitor. Il est sorti docilement le long de la ligne du bas.

20 minutes. 20 premières minutes avec un nul nul. Les deux équipes ont eu des opportunités, même s’il est vrai que celles de Barcelone étaient plus claires.

18 minutes.Le Levante est sorti rapidement et a presque marqué. Piqué lancé lorsque Morales a mis la passe de la mort. Cordero Vega a invalidé le mouvement de hors-jeu du joueur levantin.

17 minutes. GRIEZMAAAAAANN! Il a couru dans l’espace depuis la gauche et a subtilement touché Aitor, mais le ballon sort de la ligne de fond.

Minute 13 MESSIIIIIII! POINT À MARQUER! Plan sec de l’Argentin qui sort en touchant le poteau.

12 minutes. Piqué manquant, qui pouvait voir le jaune.

10 minutes. ROGER ET CAMPAGNE EST SUCÉ! Ils pourraient faire le premier. Combattant Caontragolpe du Levant, dans lequel Miramón a mis le centre au deuxième bâton où Roger a essayé de contrôler, qui n’a pas vu ou que son compagnon est arrivé comme un avion pour finir à bout portant.

Minute 9 La bombe et le court Messi cherchent Piqué, mais le ballon se termine par une remise en jeu de Levante.

8 minutes. Faute dangereuse favorable à Barcelone, pour une entrée de Toño, qui a foulé Semedo. Le Barcelone le suspendra à la zone.

Minute 4 C’est Morales qui trouve maintenant le premier corner pour Levante, après une contre-attaque.

Minute 4 Messi le met du corner et doit dégager Rochina pour éviter une occasion de balle arrêté pour lui Barcelone

1 minute. ROULEZ LA BALLE DANS LE CAMP NOUUUU! Il est mis en jeu par ceux de Paco López. BARCELONE 0-0 LEVANTE.

20:59 LES 22 PROTAGONISTES SAUTENT SUR LE TERRAIN DE JEU! Joueurs de Barcelone et Lift Ils sont déjà sur l’herbe du Camp Nou, avec Cordero Vega -universitaire du match- et son équipe, qui seront assistés dans le VAR par Munuera Montero.

20:55 Tout préparé au Camp Nou pour commencer la Barcelone – Levante! Sur le point de sauter les protagonistes dans l’herbe.

20:50 Il FC Barcelona c’est la meilleure équipe locale du Ligue de Santander L’équipe de culé n’a accordé un nul que lors des 10 matchs qu’elle a disputés au Camp Nou de la Ligue. Seul le Real Madrid a marqué sur le territoire du Barça, ce qui rend la victoire du match plus difficile Soulevez qui ne traverse pas son meilleur moment et qui n’est pas exactement les meilleurs visiteurs de la Ligue.

20:43 Un peu plus d’un quart d’heure pour commencer au Camp Nou le match qui se termine le 22e jour de la Ligue de Santander entre lui Barcelone et le Soulevez Ceux de Setién sont obligés de gagner pour empêcher le Real Madrid de s’échapper au classement.

20:36 Il Lift jouera avec un 4-4-2, laissant de côté Paco López la défense de cinq contre Barcelone Les granotas chercheront à contrer la domination de Barcelone avec deux lignes rapprochées qui compliquent les Catalans lorsqu’il s’agit de se connecter avec les hommes ci-dessus.

20:33 Sautez maintenant Barcelone chauffer sur l’herbe du Camp Nou. L’équipe de Barcelone fait déjà de l’exercice avant de commencer un match qui pointe dans la lutte pour Ligue de Santander La victoire du Real Madrid contre l’Atlético dans le derby madrilène leur laisse six points pour le moment de la direction, donc s’ils ne gagnent pas aujourd’hui, ils seront obligés de ne pas échouer dans le reste de la saison.

20h30 En quête de victoire, l’entraîneur de Barcelone pariez à nouveau sur Griezmann, Messi et Ansu Fati ci-dessus. La jeune perle est confirmée comme remplaçante de Suárez, bien que ses dernières performances n’aient pas été au niveau vu lors de ses premiers matchs avec la première équipe.

20:25 Il Barcelone Cela n’a pas bien commencé avec Setién. Les doutes ont été plus qu’évidents après les victoires subies contre Grenade et Ibiza et la défaite contre Valence. Cependant, la dernière victoire de la Coupe contre Leganés a laissé de bons sentiments qu’ils espèrent maintenir aujourd’hui contre Soulevez

20:20 Il Lift Il ne traverse pas son meilleur moment de la saison. Après s’être accommodés en début de parcours au milieu du tableau, ils sont tombés lors de leurs trois derniers matches de championnat. L’équipe de Granota ne connaît pas la victoire en 2020, mais elle sait déjà ce que c’est que de battre le Barça cette saison et cherchera à répéter l’exploit accompli au premier tour. Ce ne sera pas facile, car loin de leur stade, il leur est difficile de marquer, n’ayant marqué que neuf points.

20:15 Il répète pratiquement Setién les onze avec lesquels il a remporté les Leganes en Coupe. Seul Rakitic entre au lieu de Vidal qui est tombé de l’appel. Il

Barcelone Il a réussi à gagner facilement en huitièmes de finale et cherche aujourd’hui à répéter ses sentiments avant le Soulevez mais la charge de minutes peut leur jouer des tours.

20:08 De son côté, le Lift Vous chercherez la surprise au Camp Nou avec: Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Toño; Rochina, Vukcevic, Melero, Campagne; Morales et Roger Martí.

20:05 Nous partons avec les onze FC Barcelona. Quique Setién sort avec: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Griezmann, Fati et Messi.

20h00 BIENVENUE À LA RETRANSMISSION MINUTE-MINUTE DE LA BARCELONE – LEVANTE! Le 22e jour du Ligue de Santander se termine au Camp Nou avec le match que vous pouvez suivre en ligne sur OK QUOTIDIEN. L’équipe culé est obligée de gagner pour ne pas céder à la lutte pour le titre contre le Real Madrid, qui dépasse momentanément les six points de Setién. De son côté, le Levante veut répéter la victoire obtenue au premier tour et oublier la lutte pour la permanence, qui pourrait être de 11 points.

L’équipe du Barça n’a donné qu’un nul en championnat dans son stade. Le leader a été la seule équipe capable de marquer dans un Camp Nou immaculé, dans lequel ils ont en moyenne 3,5 buts par match. Cependant, l’absence de Luis Suarez et la non-contractualisation d’un remplaçant sur le marché peuvent conditionner l’offensive de Barcelone. Après plusieurs matchs où le manque de profondeur était une évidence, les Catalans ont réussi à battre les Leganes en Coupe lors d’un très bon match, mais aujourd’hui ils doivent répéter la performance jeudi dernier.

De son côté, Levante de Paco López arrive au Camp Nou après avoir chuté lors de quatre de ses cinq derniers matches. Ils ne connaissent pas la victoire en 2020, après avoir battu le Celta à domicile le jour 18 et loin de leur stade, ils n’ont ajouté que six points. Aujourd’hui, ils veulent répéter la victoire du premier tour contre Barcelone, qu’ils ont réussi à surmonter et à éliminer.