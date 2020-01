L’ex-leader des Citoyens sonne comme un éventuel candidat à la présidence du RFEF

Iker Casillas, Mariano Rajoy … et maintenant Albert Rivera! Le nom de l’ancien leader des Citoyens a été le dernier à sonner comme un éventuel candidat à la présidence de la Fédération royale espagnole de football. Selon La Razón, l’ancien politicien serait le rival secret de Rajoy pour la Fédération.

Comme ce même moyen, Albert rivera J’aurais eu des conversations sur la demande et serais intéressé et désireux d’en savoir plus sur la proposition. De plus, dans les prochains jours, vous aurez une série de réunions pour approfondir le sujet.

Cette proposition de candidature pourrait provenir d’entrepreneurs influents et de personnalités importantes des fédérations territoriales, ce qui ressemblerait à ce qui se passerait lors de la candidature de Mariano Rajoy, qui pourrait à nouveau être le rival de Rivera lors d’une élection mais cette fois avec le sport comme axe central.

Chaque mer de noms charismatiques liés à la Fédération vient pour les élections présidentielles qui se tiendront avant le prochain Championnat d’Europe. Pour essayer de déloger Rubiales, des noms comme celui de Boîtes, dont la candidature est difficile car son contrat à Porto se termine après les élections, celui de Mariano Rajoy et maintenant … Albert Rivera.