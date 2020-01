L’excellence de Derek Jeter a redéfini les Yankees

Derek Jeter était une présence constante dans nos vies d’après-saison pendant deux décennies, aussi synonyme d’octobre que d’Halloween. Du début à la fin, regarder Jeter a été un régal, et il culminera sa carrière en naviguant directement dans le Temple de la renommée du baseball national.

Avant mardi, la seule question est de savoir si Jeter sera intronisé à Cooperstown par vote unanime. Jusqu’au lundi, Jeter a été nommé sur les 211 bulletins de vote du Temple de la renommée accessibles au public, tels que suivis par Ryan Thibodaux et ses cohortes. Jeter franchira le seuil de 75% avec presque autant d’aisance qu’il ne l’a montré sur le terrain de baseball.

Il est difficile de s’en souvenir maintenant, mais avant l’arrivée de Jeter, les Yankees connaissaient leur pire sécheresse de championnat de l’histoire de la franchise. Après leur apparition dans les World Series de 1981, les bombardiers du Bronx ont passé 13 ans à bombarder jusqu’à ce qu’ils reprennent enfin les séries éliminatoires au cours de la première année de Jeter.

Don Mattingly était la superstar des Yankees dans ces premières saisons de Jeter. Mattingly était là pour les trois premiers entraînements du printemps de Jeter (1993-95), et a été impressionné tout de suite.

«Je l’ai vu le premier jour où il est entré au printemps pour s’entraîner au printemps. Il était un petit garçon maigre, mais il était probablement le gars le plus dur que je pense que j’aie jamais vu sur le terrain “, a déclaré Mattingly en 2014.” Il était compétitif. Il gagne depuis son arrivée. »

Un luminaire

La victoire a commencé lors de la première saison complète de Jeter, au cours de laquelle Jeter a remporté le titre de recrue de l’année et les Yankees ont remporté leur première série mondiale en 19 ans. Trois championnats consécutifs ont rapidement suivi, et Jeter a fait sa maison dans nos salons tous les soirs.

S’il semble que les Yankees aient fait les séries éliminatoires chaque année, c’est parce qu’ils l’ont fait essentiellement. New York a disputé les séries éliminatoires lors des 13 premières saisons de championnat majeur de Jeter, dans le cadre d’un match auquel les Yankees ont disputé le 17 octobre sur 18 ans.

Étant donné que la carrière de Jeter a commencé avec l’avènement de l’ère des jokers et des séries éliminatoires plus longues, il est compréhensible que plusieurs de ces Yankees poivrent le classement des séries éliminatoires du baseball. Cinq des huit meilleurs joueurs des matchs d’après-saison sont des Yankees, mais c’est Jeter qui tient tête et épaules sur le reste. Il a disputé 158 matchs en séries éliminatoires au cours de sa carrière, l’équivalent d’une saison complète dans l’environnement le plus sous pression que le sport puisse offrir.

Capitaine de l’après-saison

Stat



Jeter



2ème place



Jeter lead













Stat



Jeter



2ème place



Jeter lead















Jeux



158



125



26,4%











Pennsylvanie



734



545



34,7%











Runs



111



83



33,7%











Les coups



200



128



56,3%











Total bases



302



223



35,4%











Double



32



29



10,3%



















Source: L’indispensable référence de baseball

La ligne des séries éliminatoires de Jeter de .308 / .374 / .465 est presque impossible à distinguer de sa marque de carrière de .310 / .377 / .440. Le fait que Jeter ait été si prolifique en octobre (et parfois en novembre) lui donne une énorme avance dans plusieurs statistiques de comptage en séries éliminatoires.

Jeter n’a pas vraiment été un frappeur à domicile tout au long de sa carrière, dépassant 20 fois seulement trois fois. Mais depuis qu’il a joué tant de matchs en séries éliminatoires, Jeter se classe troisième de tous les temps avec 20 circuits en séries éliminatoires. Jeter a également le plus de retraits au bâton (135), soit 24% de plus que la deuxième place.

Il existe de nombreux repères statistiques qui qualifient Jeter pour le Hall of Fame. Il est dans le top 90 des victoires au-dessus du remplacement (72,4) *, dont le 10e de tous les temps sur les arrêts-courts. Jeter est sixième en coups sûrs, 11e en points marqués et 12e en temps sur base.

* étonnamment, Mike Trout a déjà plus de WAR de carrière (72,5) en seulement huit saisons complètes, ce qui n’est pas un coup pour Jeter mais plutôt un autre cran dans la ceinture de magnificence de Trout.

En plus des statistiques, Jeter a également réussi le test de la vue. Dès son jeune âge, Jeter ressemblait à un Temple de la renommée. Il était le symbole d’une équipe des Yankees qui a disputé sept World Series et remporté cinq championnats. Pour ceux d’entre nous qui n’ont jamais pu regarder Joe DiMaggio quand il jouait, Jeter semblait à coup sûr être une excellente composition moderne. Un excellent condamné à perpétuité des Yankees qui était parfaitement conscient de son statut légendaire, avec une aura presque royale et certainement mythique.

Un homme, une position

Jeter était également têtu. Il a joué une poignée de matchs en tant que frappeur désigné, mais chaque fois que Jeter portait un gant sur un terrain de ligue majeure, il a joué à l’arrêt-court, terminant deuxième de tous les temps dans les matchs joués à la position. Jeter a remporté cinq prix Gold Glove, mais d’après les chiffres, il était bien inférieur à la moyenne du poste. Il était en dessous de la moyenne dans le classement de zone totale dans 16 de ses 18 saisons complètes, totalisant 186 points en dessous de la moyenne dans sa carrière. La cote de zone ultime ne remonte qu’à 2002, mais classe Jeter comme inférieure à la moyenne dans 11 des 12 années. Il en va de même pour Defensive Runs Saved, qui a Jeter en dessous de la moyenne dans 10 des 11 saisons complètes suivies.

Il n’a jamais changé de position même après que les Yankees aient acquis un meilleur arrêt-court, Alex Rodriguez, en 2004. Jeter avait refusé de quitter l’arrêt-court même après avoir commis 56 erreurs lors de sa première saison professionnelle; il n’était pas sur le point de le faire avec A-Rod dans le pli. Au cours de cette saison, le joueur défensif R.D. Long, un coéquipier de classe A Greenboro, a essayé d’aider mentalement Jeter à ce qu’il pensait être un changement de position sûr dans son avenir, par Ian O’Connor de ESPN:

“Je ne bouge jamais de l’arrêt-court”, a expliqué Jeter à Long ce jour-là. «Ça ne va jamais arriver. Jamais.”

Jeter comprenait très bien son héritage, et un peu comme Cal Ripken Jr. avec sa séquence de jeu herculéenne, cet entêtement a porté ses fruits au cours d’une carrière de 20 ans en équipe unique qui s’est terminée par une élection au premier tour du Temple de la renommée.

La défense blesse certainement Jeter, mais ne fait rien pour diminuer sa place dans le panthéon du baseball. C’est un Temple de la renommée facile au premier tour, mais Jeter ne marche pas, en fait, sur l’eau. Jeter est dans le rare endroit d’être à la fois surévalué et ridiculement génial à la fois.

Au bon endroit au bon moment

Il y a plusieurs images évidentes qui me viennent à l’esprit en pensant à Jeter: son célèbre swing à l’envers, ou peut-être son lancer de saut emblématique, une balle d’un jet depuis les airs depuis un champ gauche profond court ou parfois court.

Mais son lancer le plus célèbre était beaucoup plus court que son jeu de marque. Dans la série 2001 de la division AL, les Yankees ont été un match, mais avec une élimination, mais ont mené le troisième match en septième manche, 1-0. Terrence Long a doublé dans le coin droit du terrain et le lancer de Shane Spencer a renversé l’homme de coupure. Puis vint “The Flip”.

Jeter a sauvé les Yankees en se précipitant sur un territoire infâme pour récupérer le lancer, puis a effectué un retournement instinctif au receveur Jorge Posada, qui a marqué le forestier Jeremy Giambi pour garder Oakland hors de la planche.

Mon moment Derek Jeter préféré a été un moment où il n’était même pas sur le terrain. Avant le troisième match des World Series 2001, le président George W. Bush a jeté le premier lancer de cérémonie au Yankee Stadium.

Je ne souscris pas à la théorie selon laquelle lancer un baseball pourrait guérir une nation, mais gardez à l’esprit que c’était New York juste sept semaines après le 11 septembre. La tension était la plus élevée possible pour un premier lancer de cérémonie, mais Jeter a aidé à atténuer cela.

“Je lui ai juste demandé s’il allait lancer le premier lancer depuis le monticule ou devant le monticule”, se souvient Jeter. «Je lui ai dit, tu ferais mieux de le jeter du monticule. Sinon, vous serez hué. Voici le Yankee Stadium. »

Bush a ajouté: “Il sort et il regarde par-dessus son épaule et dit:” Ne rebondissez pas, ou ils vous hueront. “”

C’est cool sous pression. Jeter classique.