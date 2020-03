L’expérience de Bartra pour expliquer à sa fille Gala comment fonctionne le coronavirus

Le monde du football est plus que conscient de l’importance de suivre les directives des autorités pour éviter la propagation du coronavirus. Il y a plusieurs footballeurs qui ont téléchargé des images de chez eux, certains seuls et d’autres en compagnie de leur famille comme Marc Bartra, footballeur pour Betis. L’ancien joueur de Barcelone, en plus d’inviter les gens à rester chez eux, a mis en ligne un média social vidéo (partie supérieure) dans laquelle elle enseigne à l’une de ses filles, Gala, l’importance de se laver les mains pour éviter Covid-19.

Oui, quelque chose d’aussi simple que d’avoir les mains propres est l’une des mesures les plus efficaces pour éviter d’attraper ou de propager le coronavirus, et Bartra voulait que sa fille en soit consciente en faisant une expérience à domicile qui est devenu viral à travers divers comptes sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, le défenseur du Betis demande à sa fille Gala, avant de se laver les mains, de mettre son doigt dans une assiette avec du liquide et des taches de substance, probablement du poivre. Ensuite, la petite fille met du savon sur son doigt et le remet en place, voyant comment toutes les taches s’éloignent rapidement.

«Gala a quatre ans et comme vous le savez, à ces âges, les enfants ont de nombreux doutes existentiels et c’est une fille qui pose souvent beaucoup de questions. Aujourd’hui, ses doutes ont été: «Papa, pourquoi ne vas-tu pas au Betis? Et demain, je ne pourrai pas aller à l’école avec mes amis? » Nous en avons profité pour vous expliquer l’importance de rester à la maison et la solidarité que vous éprouvez pendant que vous restez chez vous. Par-dessus tout, comme vous pouvez le voir, l’importance de bien se laver les mains »Marc Bartra a écrit sur son profil Instagram avec la vidéo de l’expérience réalisée à domicile.