L’expérimentation de la XFL avec les règles et l’arbitrage devrait bénéficier à la NFL

La XFL a recommencé à neuf, avec de nouvelles méthodes d’arbitrage, une nouvelle configuration de coup d’envoi, plus d’interviews en jeu et de nouvelles chances pour les joueurs qui ont quitté la NFL.

Week-end d’ouverture de la ligue de football X – que signifie le X? – a jusqu’à présent été étonnamment agréable. La journée d’ouverture a comporté de grands jeux, de grands rires et un sentiment de positivité (pour tous ceux qui n’ont pas perdu sur ce mauvais rythme de pari). Même dans la foulée d’une saison de la NFL apparemment longue, les fans étaient heureux d’obtenir plus de football.

Mais alors que samedi avançait, il est devenu clair que la NFL devrait surveiller la XFL non seulement pour le talent. (La XFL semblait être une ligue mineure naturelle pour la NFL – cela était clair dès le début.) Mais alors que la XFL commence à se réinventer, la ligue semble intéressée à apporter de nouveaux concepts au terrain de football. L’expérimentation la plus réussie est venue dans la façon dont ils ont géré leur arbitrage. La XFL a apporté une énorme transparence.

Voici un examen d’une critique pour une faute, où le responsable du stand discute ouvertement si un joueur a utilisé la couronne de son casque. L’officiel du stand a mis l’officiel de terrain sur la même page, et le jeu s’est déroulé rapidement.

Ce n’était pas le plus grand jeu du jeu. Ce n’était pas un jeu extrêmement compliqué à déchiffrer. Mais c’était presque réconfortant – un mot étrange à utiliser dans le contexte de ce coup fou – de voir les fonctionnaires au travail. Bien entendu, ce type de visibilité pourrait également se révéler problématique. Si le responsable du stand avait du mal à passer l’appel ou disait quelque chose pour jeter plus de controverse ou d’incertitude sur la situation, alors la XFL aurait un problème.

Pour l’instant, l’idée semble être un pas dans la bonne direction – et c’est quelque chose que la NFL devrait envisager de mettre en œuvre. Après tout, les officiels de la ligue ont occupé le devant de la scène chaque semaine cette saison. Ils ont eu du mal à faire le bon appel, et les fans ne pardonnaient pas. Mais peut-être qu’un niveau de transparence supplémentaire aiderait les fans à comprendre pourquoi l’arbitrage apparemment mauvais s’est produit. Mettre les officiels à l’écran pourrait également aider à élever les officiels à un niveau plus élevé.

Les équipes intelligentes de la NFL passeront les prochaines semaines à parcourir les formations XFL à la recherche de talents. Les responsables de Smart NFL passeront les prochaines semaines à étudier le livre de jeu et le produit de diffusion de la XFL pour voir si cette nouvelle ligue est sur quelque chose qui pourrait améliorer la NFL.

