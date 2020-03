L’extension signalée de Christian Yelich est une victoire pour lui et les brasseurs

La saison régulière de la MLB ne devrait pas commencer avant trois semaines, mais la saison de prolongation a déjà commencé. Mardi, Ken Rosenthal de The Athletic a annoncé que le voltigeur de Milwaukee Brewers Christian Yelich, finaliste du NL MVP 2018 et 2019 du MVP NL, devrait signer un contrat qui le maintiendra en bleu et or dans un avenir prévisible. Selon Jeff Passan d’ESPN, ce nouveau contrat remplacera l’accord actuel de Yelich, se poursuivra jusqu’en 2028 (avec une option mutuelle pour 2029) et paiera 215 millions de dollars à 28 ans. Cela représente plus du double de la valeur de l’accord de 105 millions de dollars sur cinq ans de Ryan Braun, qui avait été le contrat le plus riche de l’histoire de la franchise.

Yelich a joué ses deux premières années à Milwaukee sur un contrat signé avant la saison 2015 en tant que membre des Miami Marlins. Cette saison, il restait deux ans et une option d’équipe à gauche, ce qui a fait de Yelich l’une des joueuses les plus sous-payées du jeu. Cela l’a rendu particulièrement attrayant pour les Brewers, qui non seulement jouent dans l’un des marchés les plus petits et les moins prestigieux de MLB, mais opèrent également dans une économie basée sur le caillé. (Pas que ce soit toujours une mauvaise chose – avec le marché boursier au bord d’un nouvel effondrement, le fromage pourrait bientôt avoir plus de valeur que n’importe quelle monnaie fiduciaire.)

Mais l’émergence de Yelich en tant que superstar a amené les Brewers à la post-saison au cours des années consécutives, et a également apparemment changé la réalité financière de l’équipe. Alors que Milwaukee a laissé quelques agents libres marcher pendant cette intersaison, notamment Mike Moustakas et Yasmani Grandal, la franchise retourne une jeune liste talentueuse complétée par des acquisitions ciblées d’agents libres de niveau intermédiaire. Même avec des stars locales à prix contrôlés comme Brandon Woodruff, Josh Hader et Keston Hiura dans le giron, cependant, c’est Yelich qui transforme cette équipe d’un club de .500 en un club difficile pour le fanion. Il aurait été incroyablement difficile à remplacer s’il avait résilié son contrat.

Apparemment, cependant, les équipes peuvent persuader les joueurs vedettes de renoncer à leur libre agence imminente en proposant des extensions de contrat lucratives comme incitation. Si les Red Sox l’avaient su il y a deux mois, ils n’auraient peut-être pas échangé Mookie Betts contre des cacahuètes, mais c’est la guerre.

La performance de Yelich avec les Brewers a généré une renommée universelle, donc ce n’est pas exactement un mystère pourquoi Milwaukee le valoriserait si fortement, mais cela vaut quand même la peine de revoir ses points forts statistiques. En 277 matchs dans l’uniforme des Brewers, Yelich a touché 0,327 / 0,415 / 0,631 avec 80 circuits et 52 bases volées en seulement 58 tentatives. Au cours des deux dernières saisons, Yelich a produit 14,7 bWAR; seuls Mike Trout, Betts, Jacob deGrom, Alex Bregman et Matt Chapman ont été plus précieux à cette époque. En 2018, il a mené la NL en moyenne au bâton et en slugging; en 2019, il a mené la NL en moyenne au bâton, en slugging et en OBP.

Plus que cela, depuis son échange avec Milwaukee, Yelich est passé d’un solide joueur de table à l’une des plus grandes stars du jeu. Et ce faisant, il a pris une qualité talismanique pour les Brewers en tant qu’homme qui a levé le club du spoiler au bord de leur premier fanion depuis son passage à la Ligue nationale.

Si une partie de ce contrat signalé mérite d’être déballée au-delà de sa signification évidente, c’est la valeur monétaire: 215 millions de dollars sur neuf ans. Parce que Milwaukee rachète trois ans d’un contrat affreusement favorable à l’équipe, et parce que Yelich n’aurait pas été en mesure de devenir libre jusqu’à l’hiver avant de jouer sa saison de 31 ans, les Brewers lui ont accordé une remise par rapport à ce qu’ils aurait payé sur le marché libre. Anthony Rendon a signé pour 35 millions de dollars par an sur sept saisons, tandis que Manny Machado gagne 30 millions de dollars par an pour 10 et Bryce Harper doit 25,4 millions de dollars par an sur 13. Même d’autres extensions pré-free-agency nain Yelich. La truite, par exemple, gagne 35,5 millions de dollars par an sur 12 ans, tandis que le contrat de Nolan Arenado lui rapporte 32,5 millions de dollars par an sur huit ans. Selon le rapport de Passan, Yelich devrait recevoir un cheveu de moins de 23,9 millions de dollars par an. Même le prix dans le fait que Yelich arrive à déchirer son contrat actuel, et qu’il sera payé tout au long de sa saison de 36 ans, cela ressemble à un vol. Ce serait toujours un vol si Yelich perdait une partie de sa puissance alors que le ballon perd son jus dans un an ou deux. (La montée en puissance de Yelich est le résultat de son leadership dans la ligue en matière de ratio HR / FB au cours de chacune des deux dernières saisons, bien qu’il soit également parmi les leaders de la ligue en termes de taux de réussite.)

Malgré cela, 215 millions de dollars sont une somme colossale pour l’un des clubs les plus pauvres du baseball, et ce chiffre dément l’idée que l’accessibilité financière est la préoccupation principale lorsque les franchises décident de conserver ou non leurs plus grandes stars. Parfois, une équipe peut anticiper le déclin d’un joueur clé, ou penser qu’un remplaçant adéquat vient en interne et que l’argent pourrait être mieux dépensé ailleurs, mais si les Brewers peuvent se permettre un contrat de 215 millions de dollars pour Yelich, toute équipe qui veut vraiment gagner peut prolonger son championnat jusqu’à ce que ses étoiles commencent à s’estomper.