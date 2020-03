Leyton Orient accueille un tournoi de la FIFA composé de 128 équipes alors que les clubs collectent des fonds pour lutter contre la pandémie de coronavirus

Leyton Orient a créé ‘UltimateQuaranTeam’ qui verra 128 clubs en compétition sur FIFA pour leurs droits de vantardise.

Avec le football en récréation en raison du coronavirus, l’idée d’Orient a vraiment captivé l’imagination et des équipes du monde entier, y compris Manchester City, Ajax, Crystal Palace, Sydney FC, Roma et Sparta Rotterdam, sont entrées dans le tournoi.

Palace a confirmé qu’un de leurs propres joueurs – Andros Townsend – arborerait le drapeau pour eux.

C’est aussi pour une bonne cause, avec 75% de l’argent récolté allant aux clubs EFL qui vont avoir d’énormes difficultés financières à la suite de l’épidémie de coronavirus, avec les 25% restants répartis entre la charité choisie par l’EFL “ MIND ” ( 21983 et la collecte de fonds COVID-19 Solidarity Response by WHO. Vous pouvez faire un don ici.

Le tournoi commence ce soir à la phase de 128 matchs et nous vous apporterons toutes les dernières mises à jour…

RÈGLES ULTIMATEQUARANTEAM DE LA FIFA

Joué sur console PS4

«Mode 85»

Six minutes par moitié

Chaque club peut choisir qui il veut jouer

Matchs amicaux en face à face PAS ÉQUIPE ULTIME

Le tirage complet est ici

