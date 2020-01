L’héritage de Kobe dans L.A. avec J.A. Adande. De plus, l’avenir de la musique avec Zane Lowe, Nathan Hubbard et Joe House

HBO et The Ringer’s Bill Simmons sont rejoints par J.A. Adande pour discuter de ce que Kobe Bryant signifiait pour Los Angeles, les fans de sport et toute une génération de basketteurs. Ils discutent également de certains de leurs moments préférés à Kobe, de la couverture médiatique de la tragédie, etc. (2:05). Ensuite, Bill est rejoint par Zane Lowe, Nathan Hubbard et Joe House pour discuter de l’avenir de la musique, du retour du vinyle, des artistes les plus populaires d’aujourd’hui, de la structure de l’album, etc. (58:05).

