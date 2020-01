L’héritage de Victor Mesa dans le succès de Matanzas

Par: Jhonah Díaz González, FotoPL: Panchito González

La Havane, 20 janvier (Prensa Latina) Après avoir baissé le rideau de la série cubaine de baseball, plusieurs joueurs de l’équipe championne d’aujourd’hui, Matanzas, ont reconnu le travail accompli par leur ancien directeur Víctor Mesa pour atteindre le titre national attendu.

Il nous a appris beaucoup de choses sur le ballon et sous sa direction, nous avons également été gagnants, a déclaré le préludeiste Yurisbel Gracial dans des déclarations exclusives à Prensa Latina. Cette victoire a des éléments fondamentaux de ses connaissances et est également dédiée à sa personne, a ajouté le joueur le plus utile de la série finale 2019 au Japon.

Toujours heureux après avoir battu Camagüey 11-2 lors du sixième match pour clore les éliminatoires 4-2, le manager Armando Ferrer a félicité Mesa en déclarant que “ sa silhouette était importante, car il avait fait du bon travail pendant ses saisons à devant le campus ».

De nombreux joueurs ont appris à ses côtés et ce succès est très proche du travail de Victor, a ajouté Ferrer, qui est revenu au baseball sur l’île a amené Matanzas à une première place qui n’avait pas atteint depuis 1991, lorsque les henequeneros ont célébré Le championnat.

Sous la direction de Mesa, ancien joueur et considéré comme l’un des meilleurs de la discipline sur l’île, Matanzas a atteint la fin de 2013 et 2014, quand il a donné devant Villa Clara et Pinar del Río, dans cet ordre, en plus de la troisièmes positions en 2012, 2015, 2016 et 2017.

En ce sens, l’initialisateur Yasiel Santoya a mis en évidence la figure de Mesa dans sa carrière sportive, pour toute l’aide qu’il a apportée dans son transit de la province de Sancti Spiritus à Matanzas: il m’a soutenu à tous points de vue et ce serait une erreur de ne pas se souvenir En ce beau moment.

Considéré comme l’as du corps de tangage du monarque, Yoanni Yera a également fait l’éloge, mentionnant qu’une “ partie de ce triomphe que nous lui devons (à Victor) ”, dans le but de vanter l’héritage, en plus, de l’ancien mentor de Villa Clara et Industriales.

“Nous ne pourrions jamais atteindre le titre avec sa présence, mais maintenant nous nous souvenons de lui et nous lui avons dédié la victoire”, a déclaré le membre de l’équipe de l’île dans le tournoi Premier 12 et maintenant membre de la présélection en route vers l’Arizona pré-olympique, aux États-Unis. se développer du 22 au 26 mars.

Après le double championnat de Henequeneros (1990 et 1991), le baseball de Matanzas a vécu des dizaines de campagnes chancelantes et ce n’est que “ l’ère Victor ” quand il est revenu sur des avions stellaires, bien qu’il n’ait jamais levé de trophée national.

Il a réussi à diriger l’équipe de Cuba dans plusieurs événements internationaux, y compris la troisième Classique mondiale de baseball, en 2013.

L’ancien jardinier, champion olympique et du monde, a brillé lors de 19 séries nationales, dans lesquelles il a réussi deux coups sûrs de 171 coups sûrs, 351 doubles, 43 triples et 273 circuits, en plus de propulser 174 000 hommes vers le “ marbre ”, avec une moyenne offensive de pour la durée de vie de .318.

ft / jdg

