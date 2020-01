L’héritage perdure chez les athlètes qu’il a encadrés en NBA, WNBA

Il y a le Kobe Bryant qui a maîtrisé le basket-ball et est devenu un champion de tous les temps, une icône mondiale et un esprit implacable qui appliquait sa «mentalité Mamba» au monde du divertissement.

Il y a le père de famille qui, de toute évidence, était un mari et un père dévoué qui sera à jamais terni par ce qui s’est passé au Colorado il y a près de deux décennies.

Aussi difficile que ce soit d’essayer de résumer son héritage un jour après sa mort étonnante et soudaine, l’accent est mis ici sur ce qu’il a transmis.

Il y a Kobe Bryant, le mentor.

C’est époustouflant de voir tous les hommages affluer de tous les coins du monde du sport, et pas seulement du basket-ball. Alex Rodriguez a révélé que Bryant était son «entraîneur secret». Novak Djokovic a parlé de sa relation avec Bryant il y a quelques jours. Le demi de coin des 49ers de San Francisco, Richard Sherman, a déclaré à ESPN en 2018 que son ami, la légende de la NBA, l’avait contacté après sa blessure à Achille, l’aidant à se préparer mentalement à la difficile récupération à venir.

La liste des joueurs NBA et WNBA qu’il a encadrés est longue. Il comprend Kyrie Irving, Jayson Tatum, Trae Young, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Jewell Loyd, Candace Parker et la future star Sabrina Ionescu. Shareef O’Neal, le fils de Shaquille, a déclaré dimanche que Bryant avait contacté ce matin-là pour voir comment il allait après qu’O’Neal avait annoncé son intention de quitter l’UCLA.

Imagine ça. Vous avez passé votre vie à regarder Bryant s’élever au plus haut des sommets du basket-ball, travaillé sur votre jeu sans relâche comme il l’a fait, peut-être jeté quelques faux gagnants dans votre allée en criant «KOBE!»… Puis Bryant partage ses secrets avec vous.

Cette liste comprend également tragiquement sa fille, Gianna, décédée avec lui dimanche.

C’est une générosité inégalée. Toutes les superstars avec le genre de compétitivité et le dynamisme qu’il avait ne feraient pas tout leur possible pour transmettre la sagesse, la stratégie et l’état d’esprit.

L’autre chose qui me vient à l’esprit est: comment a-t-il eu le temps? Il était là, construisant sa société de divertissement, remportant des Oscars, passant plus de temps avec sa famille, faisant des interviews, tweetant sur les jeux qu’il regardait, participant à des concours dans tout le pays et parcourant le monde… et il a propagé la «mentalité Mamba» dans le gym, au téléphone, par SMS, en public et en privé.

C’est l’un des nombreux points à retenir sur la vie et l’héritage de Bryant. Il vit à travers ceux à qui il a transmis son esprit, même s’il n’est pas là pour voir ses conseils, sa motivation et son amour se concrétiser pleinement.

.