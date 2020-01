L’héritage stupéfiant de Kobe Bryant raconté en 24 chiffres

L’héritage de Kobe Bryant est beaucoup trop vaste pour être strictement encapsulé avec un ensemble de chiffres. Mais on se souviendra surtout de Bryant pour trois thèmes primordiaux sur le terrain de basket: sa longévité avec les Lakers, son prodigieux score et son succès en séries éliminatoires. Dans cette veine, voici 24 statistiques qui aident à résumer l’histoire et la portée de la carrière de joueur décorée de Bryant:

Aucun joueur dans aucun sport professionnel majeur n’a passé plus de temps à jouer pour une équipe à Los Angeles que Bryant.

Bryant a disputé 20 saisons avec les Lakers – le deuxième plus long mandat de l’histoire de la NBA pour un joueur d’une seule équipe, ne dépassant que les 21 saisons de Dirk Nowitzki à Dallas.

Aucun autre Laker n’a passé plus de 14 saisons avec la franchise. En d’autres termes, si Bryant avait pris sa retraite après avoir remporté son cinquième titre en 2010, il serait toujours à égalité pour la plus longue période de l’histoire de la franchise.

Bryant est le leader de carrière des Lakers en matchs, minutes, points, buts marqués et tentés, 3 points marqués et tentés, lancers francs effectués et tentés, et gagner des parts.

Bryant a été le premier gardien de l’histoire de la ligue à jouer 20 saisons. (Vince Carter l’a depuis égalé et l’a dépassé.)

Bryant est le seul joueur de l’histoire de la NBA avec deux numéros de maillots différents (nos 8 et 24) retirés par la même équipe.

Bryant est à égalité au premier rang des sélections en carrière de la NBA, avec 15, le même nombre que Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan et LeBron James.

Les 11 sélections All NBA de la première équipe de Bryant le placent derrière seulement LeBron et le rapprochent de Karl Malone.

Bryant est à égalité au deuxième rang des sélections All-Defensive en carrière, avec 12, et à égalité au premier rang avec neuf hochements de tête de l’équipe All-Defensive.

Grâce à son mélange de talent, de longévité et de popularité auprès des fans, Bryant est le deuxième de la catégorie des étoiles de la carrière, avec 18. (Abdul-Jabbar en avait 19.)

Seul LeBron a marqué plus de points en carrière dans les matchs des étoiles.

Personne n’a plus de MVP All-Star – Bryant en a remporté quatre, tout comme Bob Pettit un demi-siècle plus tôt.

Bryant s’est classé troisième sur la liste de pointage de tous les temps de la NBA (33 643 points) quand il a pris sa retraite. Samedi soir, LeBron l’a dépassé à Philadelphie, la ville natale de Bryant, et a ramené Kobe au quatrième rang.

Bryant a marqué plus de 40 points dans un match 122 fois, le troisième plus haut de l’histoire de la ligue derrière Wilt Chamberlain et Michael Jordan.

Bryant a marqué plus de 50 points dans un match à 25 reprises, également troisième en importance dans l’histoire de la ligue.

Bryant a marqué plus de 60 points dans un match six fois, le deuxième plus haut de l’histoire de la ligue derrière Chamberlain.

Bryant a marqué 81 points contre les Raptors en 2006, enregistrant le deuxième plus haut total en un match jamais enregistré.

Ajusté pour l’époque, Bryant et Shaquille O’Neal ont mis en place la saison la plus élevée de tous les duos de l’histoire de la NBA (2000-01) – et la deuxième plus élevée (2002-03), la quatrième plus élevée (2001-02), et le septième plus élevé (1999-2000).

Bryant a remporté cinq titres et a été nommé MVP de la finale en 2009 et 2010.

Aucune équipe – pas même la super équipe Heat ou Warriors – n’a remporté un triplé depuis que Shaq et Kobe ont propulsé les Lakers à trois titres consécutifs au début du siècle. Malgré tous ses scores, le jeu le plus emblématique de Bryant pourrait être une passe qu’il a lancée vers le début de cette manche.

Combinant ses totaux réguliers et d’après-saison, Bryant a joué 57 278 minutes et a marqué 39 283 points, se classant tous les quatre au quatrième rang de l’histoire. Par ces mesures, seuls Abdul-Jabbar, Malone et LeBron ont été des forces de post-saison plus prolifiques.

Bryant est le leader en carrière de la NBA dans une seule statistique: les tirs manqués, totalisant 1 064 de plus que John Havlicek, deuxième. Cette statistique peut sembler un choix étrange à célébrer. Mais l’opportunité même de tirer aussi souvent est un marqueur de domination; les 30 meilleurs joueurs en échec de carrière sont tous membres actuels ou futurs du Temple de la renommée. Une grande partie de l’héritage de Bryant sur le terrain était liée à sa détermination irrépressible à concourir et à marquer. Il a tiré et il a continué à tirer. Il savait qu’il manquerait, comme le dit le dicton détourné, 100% des coups de feu qu’il n’a pas pris.

Le dernier match de Bryant s’est avéré une pierre angulaire de sa carrière. Il a pris 50 tirs, le plus grand nombre de joueurs depuis 1967, dans un effort à dominante balle pour les âges. Il a également marqué 60 points, augmentant son record de non-flétrissement mentionné ci-dessus, et électrifié la foule du Staples Center dans une victoire éclatante de retour. Cette même nuit, à la même heure, les Warriors ont remporté un 73e match record en saison régulière. Mais tous les yeux étaient rivés sur Bryant, jouant son rôle jusqu’à la fin, deux décennies après le début de sa carrière, devant les mêmes fans qu’il avait toujours divertis.

Bryant se classe parmi les cinq premiers en minutes de séries éliminatoires en carrière, en marquant et en tentant sur le terrain et en marquant des points. Seuls LeBron, Jordan et Abdul-Jabbar ont marqué plus de points que Kobe en séries éliminatoires. Shaq se classe cinquième.

