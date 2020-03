L’histoire chaude d’Ian Shumpert sur Kobe Bryant 97 devient virale

L’ancien gardien des Knicks de New York, Iman Shumpert, a récemment participé à l’émission Hot 97 de Peter Rosenberg pour parler d’une variété de sujets. Le plus intéressant, sans aucun doute, était Kobe Bryant.

Shumpert a raconté l’histoire de l’une de ses rencontres avec la légende des Los Angeles Lakers qui lui a vraiment laissé une forte impression. La façon dont il l’a racontée et la substance du conte ont vraiment eu un effet sur les auditeurs.

Pour des raisons évidentes, l’histoire est immédiatement devenue virale par la suite.

“J’ai gardé Kobe dans le jardin”, a commencé Shumpert.

«Je ne me souviens pas combien il avait, mais je sais que j’ai eu plusieurs vols contre lui, à quel endroit du jeu, dans ma tête, tout ce à quoi je pense, c’est quand j’ai cette conversation avec mon frère après la jeu, comment je vais lui dire comment j’ai volé une balle à Kobe.

«Comment j’ai dépouillé Kobe avant qu’il ne prenne une photo, comment j’ai conduit par Kobe et obtenu un dunk. Comme si je pensais à toutes ces choses dans ma tête, je suis tellement geek », a poursuivi Shumpert.

“Le quatrième trimestre commence, et Kobe a dit” vous avez eu un bon match. “Il a dit” vous avez eu un grand jeu jeune gars. “Je jure que j’ai regardé l’horloge comme…. Je ressemble à “il y a 12 minutes [left], Qu’est-ce que tu racontes?’

“C’était quoi, tu sais ce que je dis? Tu n’as rien dit pendant tout le match. J’ai parlé [expletive], J’ai volé le ballon, j’ai vraiment hâte, c’est Kobe Bryant. Il ne m’a pas dit un mot. “Grand jeu jeune gars.” “

C’est à ce moment-là que les choses ont tourné pour Shumpert.

«L’homme est descendu, vous vous souvenez, il est venu tirer faux, tirer faux, l’a jeté du verre, l’a attrapé, l’a jeté dans le coin. Je me dis “bro, qu’est-ce que tu fais? Genre, frère, tu as été régulier tout le match! »»

L’histoire de Shumpert était fantastique, mais elle ne devrait vraiment choquer personne.

Bryant alluma régulièrement les Knicks. Son record total contre eux était de 10-6 au Madison Square Garden et il a en moyenne 29,9 points par match – cinq points de plus que sa moyenne de carrière. De plus, sa cote offensive contre New York était supérieure à sa cote contre toute autre équipe.

L’histoire de Shumpert restera comme la dernière grande anecdote sur l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps.

