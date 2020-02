L’histoire de l’Elam Ending, expliquée

Bienvenue sur FTW Explains: Un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde.

Le match NBA All-Star de dimanche a été l’un des meilleurs de la mémoire récente, principalement en raison de la façon dont il s’est terminé – via l’Elam Ending.

Cette phrase était en vogue pendant la majeure partie du quatrième trimestre du jeu et tout le monde se demandait quel était le sens et l’histoire de ce truc appelé Elam Ending.

Et si nous vous disions qu’il a été créé par un professeur d’université frustré par la fin prolongée des matchs de basket-ball alors qu’il était encore senior au collège en 2004?

Cela ressemble à un héros, non?

Qu’est-ce que c’est maintenant?

Tu n’étais pas le seul à penser que pendant le jeu

L’explication facile pour l’Elam Ending est qu’il s’agit d’un format où le score final nécessaire pour gagner le match est prédéterminé. Dans le All-Star Game, ils ont pris le score de l’équipe qui menait après trois quarts (Team Giannis) et ajouté 24 points (en l’honneur de Kobe Bryant) à ce score, ce qui nous a amenés à 157. Certains formats ont l’horloge éteinte après la première fois avec moins de quatre minutes à jouer dans un match, mais avec l’hommage rendu à Kobe, il n’y avait pas d’horloge pendant tout le quatrième quart-temps du match des étoiles. L’espoir est qu’avec le chronomètre éteint et un score final prédéterminé, il y aura moins de fautes et les derniers moments du jeu seront amusants à regarder.

L’équipe LeBron a fini par remporter le match des étoiles, 157-155, dans ce qui a été un quart de basket-ball d’exposition vraiment amusant… même si le tir gagnant du match était sur un coup franc.

Qui a inventé l’Elam Ending?

Un gars du nom de Nick Elam, qui est professeur de leadership pédagogique à la Ball State University. Il y a pensé en regardant un match de tournoi de cerceaux d’université prendre une éternité pour jouer les dernières minutes d’un match quand il était senior à l’Université de Dayton en 2004. Il devait y avoir une meilleure façon de finir les choses plus rapidement mais sans rien perdre du drame, il en a trouvé un appelé – l’Elam Ending, qui est né en 2007.

Cette fin a été utilisée ces dernières années par The Basketball Tournament, qui est un tournoi gagnant-gagnant, à 2 millions de dollars, qui a pleinement profité de l’Elam Ending.

Vous voulez en savoir plus sur ce gars Nick Elam?

Bien sûr, vous le faites. Il y a beaucoup d’histoires à son sujet, car il est très populaire en ce moment. Voici celui que j’ai aimé en faisant des recherches sur cette chose:

Que pensaient les joueurs de la fin d’Elam?

Ils ont adoré!

Qu’est-ce que les fans / médias ont pensé de l’Elam Ending?

Ils ont adoré! Bien que certains y apporteraient une modification qui a du sens:

.