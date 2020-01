L’histoire de Zion Williamson sur les blessures au genou, a expliqué

Zion Williamson a subi une chirurgie arthroscopique pour réparer un ménisque déchiré au genou droit en octobre et a raté les trois premiers mois de la saison régulière de la NBA. Maintenant, Williamson revient sur le terrain, faisant ses débuts dans un match à domicile contre les San Antonio Spurs le 22 janvier.

Williamson a d’abord été répertorié avec une douleur au genou droit. On pense que la blessure s’est produite lors du match de pré-saison des Pélicans contre les Spurs le 13 octobre. Williamson a été exclu de la finale de pré-saison des Pélicans de la Nouvelle-Orléans avec la blessure après une production incroyable et des moments à couper le souffle à travers quatre matchs hors concours pour ouvrir son pro carrière.

On a déjà l’impression qu’il ne fait aucun doute que Williamson sera une star de la NBA s’il reste en bonne santé. Malheureusement, cela a été un problème pour Williamson au cours des dernières années. Tout le monde se souvient que le pied de Zion a traversé sa chaussure chez Duke, mais ses problèmes de blessures remontent au lycée.

Les Pélicans ont inscrit Williamson à 6’6 et 284 livres. Comme nous le savons depuis ses années universitaires, cela fait de lui le deuxième joueur le plus lourd de la ligue derrière le centre des Mavericks 7’3, Boban Marjanovic. La même chose qui rend Williamson si fascinant à regarder – sa combinaison de vitesse et de puissance à un poids sans précédent – nous fait également nous soucier de sa santé.

Nous surveillerons la santé de Williamson tout au long de la saison. C’est tout ce que vous devez savoir sur son histoire de blessures remontant au lycée.

Le ménisque droit déchiré de Williamson le marginalise au début de sa carrière en NBA

Williamson pense qu’il s’est blessé lors d’un match de pré-saison le 13 octobre contre les Spurs au cours duquel il a terminé avec 22 points et 10 rebonds. Avant la finale de pré-saison de l’équipe contre les Knicks, les Pélicans ont envoyé un communiqué de presse disant qu’il serait mis à l’écart avec une douleur au genou droit.

La blessure n’a pas été considérée comme grave, selon Wojnarowski. Le journaliste a également noté que les pélicans «traitent clairement les blessures avec beaucoup de prudence, mais il n’y a pas de manque de confiance en pleine récupération».

Des informations plus détaillées ont été publiées un jour avant l’ouverture des Pélicans en saison régulière, après que Williamson eut été opéré avec succès. Il a fini par être absent pendant trois mois.

Williamson a également été blessé en Summer League

Après neuf minutes et au moins un point culminant remarquable lors de ses débuts, Williamson a été exclu pour le reste de la Las Vegas Summer League après avoir subi une blessure au genou gauche:

Zion Williamson a été touché au genou en première mi-temps. Ne reviendra pas avec une blessure au genou gauche. Cela ne devrait pas être sérieux, mais les Pélicans adoptent une approche prudente avec leur choix n ° 1 au cours de cette ligue d’été.

– Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) 6 juillet 2019

Les Pélicans ont noté qu’ils opéraient avec «beaucoup de prudence» dans un communiqué de presse de l’équipe. “Zion ira de l’avant sans incident”, a déclaré le président de l’équipe, David Griffin.

La blessure au genou de Williamson à Duke a été le moment le plus mémorable de la saison universitaire

À seulement 30 secondes du premier match Duke contre Caroline du Nord de la saison, Williamson est tombé maladroitement alors que son pied passait à travers sa chaussure lors d’un mouvement rapide vers le panier.

Le monde du sport avait l’impression d’avoir gelé à ce moment-là. Le diagnostic officiel de la blessure de Williamson était une entorse du genou droit de grade 1. Il manquerait trois semaines, mais est revenu pour la course du tournoi ACC de Duke. Il était immédiatement une superstar à son retour.

Williamson a également eu une blessure au genou au lycée

Williamson a subi une profonde ecchymose au genou en avril 2017 qui lui a fait manquer quelques mois de balle «AAU». Voici ce que Williamson a dit à propos de la blessure à l’époque:

«C’était lors d’un échauffement avant la première semaine de la saison de l’AUA. Nous étions en Arkansas et il faisait chaud et le sol était glissant et il est tombé une fois dessus et j’ai vu ce genou toucher cet étage et le lendemain matin, il m’a dit que le genou était enflé », a déclaré le beau-père de Williamson, Lee Anderson. «Nous avons demandé aux médecins de l’examiner et ils ont dit que c’était une contusion profonde, alors nous l’avons juste retiré de la situation. Il est allé à Dallas et a joué dans le tout premier match et il n’était pas à 100% et je pourrais le dire, alors nous l’avons tout simplement arrêté. “

Williamson a également subi une blessure au pied qui lui a fait perdre du temps au cours de sa dernière année. Il a également raté le Nike Hoop Summit et le Jordan Brand Classic en tant que joueur préparatoire avec une blessure à la main.

Les blessures sont la seule chose qui peut arrêter Sion

Williamson intimidait les joueurs de la NBA comme des collégiens en pré-saison. Les pélicans savent déjà comment l’utiliser avec un effet dévastateur.

Zion est une superstar en devenir, il n’a qu’à rester en bonne santé. Maintenant qu’il est de retour, profitons de sa grandeur. Et s’il vous plaît laissez ces blessures en début de carrière être une tache sur le radar, pas un signe de choses à venir.