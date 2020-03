L’histoire des logos des Rams de Los Angeles, classée du pire au premier

Les Rams de Los Angeles se sont retrouvés à faire les gros titres, mais pas parce qu’ils ont fait un gros échange ou une acquisition lors d’une agence libre. Au lieu de cela, beaucoup de gens parlaient du nouveau logo des Rams. Une version similaire avec des couleurs légèrement différentes a été divulguée plus tôt, mais l’annonce des Rams signifiait qu’elle était désormais officielle. En plus du logo principal, les Rams ont introduit trois autres parties de l’image de marque de l’équipe, y compris une tête de bélier, un klaxon et le nom complet de l’équipe.

Voici un aperçu du logo, qui combine la ville (Los Angeles) et la corne de la mascotte (tête de bélier):

Via Los Angeles Rams

Clasons tous les logos Rams répertoriés dans l’histoire de l’équipe, y compris ceux de l’époque de la franchise à Cleveland, St. Louis et Los Angeles:

9. Le logo de 1940, avec le bélier le plus intimidant que vous n’aurez jamais vu

Je veux juste dire, regardez cette monstruosité:

Ils ont giflé les tresses de la princesse Leia sur quelque chose qui ressemble un peu à la tête d’un bélier. Terrible.

T-8. Logo de 1951 qui ressemble à un dessin préhistorique d’un bélier

C’est absolument terrible, et les cornes jaunes peintes au hasard semblent très déplacées. Si vous ne saviez pas ce qu’étaient les Béliers, vous penseriez que leurs couleurs étaient le jaune, le blanc et le noir.

Ce qui nous amène à notre prochain logo …

T-8. En 1970, ils ont littéralement juste enlevé la couleur des cornes! La paresse!

C’est exactement le même logo que celui ci-dessus, juste sans les cornes peintes en jaune. Bien que je convienne que la couleur sur les cornes ne semblait pas correcte, elles auraient pu être un peu plus créatives avec les schémas de couleurs ici, surtout en 1970.

On pourrait penser que les logos deviendraient élégants au fil des années, mais ce n’était pas le cas avec celui-ci.

6. Le logo des Rams 2020 semble appartenir à une station-service

OK, en énonçant l’évidence ici: oui, le swoop qui se détache du «A» ressemble étrangement aux cheveux d’un certain président. Je vous laisse connecter les points. Mais cela ressemble loin au logo d’une équipe de football et ressemble plus à celui que vous pourriez voir pour un Circle-K ou Texaco:

Via Los Angeles Rams

Comme l’a souligné mon collègue Christian D’Andrea, si les Rams souhaitaient tellement intégrer LA, il y avait plusieurs autres façons de le faire:

Mettez un camion de nourriture derrière. Rendez-le complètement incapable de conduire s’il est arrosé à l’extérieur. Donnez-lui une opinion sur le matcha. Tout ce qui était unique et / ou stupide aurait été mieux que ce que les Rams nous ont donné.

Au lieu des Rams, cela ressemble à un logo qui appartient à une équipe de club de beach-volley dont la mascotte est les Waves. Ce qui est vraiment tragique, c’est que les Rams ont décidé de ne pas utiliser la tête de ce bélier comme le logo principal:

Cela aurait été bien plus cool que des lettres géantes “LA” avec une vague blonde qui l’entourait. Je dis juste.

5. La version de 1984 a également essayé d’intégrer «LA»

Non, celui-ci n’est pas si mal, mais c’est assez simple. Le plus petit «A» à l’intérieur du plus grand semble bon, et placer le petit «L» dans le «R» des béliers semble normal lorsque vous le lisez naturellement de gauche à droite:

4. La tête des Rams de 1944 est en fait assez douce

Le design et le contraste des cornes se démarquent, et il y a une couleur qui coule bien avec la tête bleu foncé et blanche du bélier.

Assez propre pour quelque chose qui est sorti en 1944.

3. Les logos de 1983 et 1989 n’étaient pas très complexes, mais ils ont fait le travail

Ce n’est pas aussi fort que certains autres, mais cela accomplit ce dont il a besoin en tant que logo. Vous savez que les couleurs primaires de l’équipe sont le bleu marine et le jaune, et la corne sur le côté du casque convient à la mascotte Ram.

Les Rams semblaient aimer celui-ci, car l’équipe est retournée à ce logo en 1989 et l’a conservé jusqu’en 2000. Il ne semble que légèrement différent de celui ci-dessus en raison du masque mis à jour sur le casque:

Certains des meilleurs logos sont les plus simples, TBH.

2. Le logo le plus récent des Rams de 2017 ne comportait pas de jaune

Ce bélier avait l’air intimidant, c’était un design moderne, et le klaxon était assorti à ceux qui étaient sur le côté des casques:

Celui-ci correspondait à la palette de couleurs vers laquelle les béliers se dirigeaient apparemment – blanc et bleu marine au lieu de jaune ou d’or. LA a adopté ce logo un an après avoir déménagé de Saint-Louis. Ce qui nous amène à notre n ° 1 …

1. Le bleu et or 2000 reste le meilleur des Rams à ce jour

Oui, c’est exactement la même chose que le logo 2017, mais les couleurs sont différentes. L’or contraste avec le bleu marine beaucoup plus proprement que le blanc, et ces couleurs vont juste ensemble. De plus, les accents blancs mélangés au logo le font ressortir beaucoup plus. Les Rams portaient ce logo alors qu’ils étaient encore à Saint-Louis jusqu’en 2015:

Je suis peut-être seul avec cette opinion, mais je n’ai jamais été un grand fan des uniformes jaune vif et bleu que les Rams ont commencé à porter. Le jaune doit juste être légèrement plus foncé pour moi:

Photo de Harry How / .

Donnez-moi la marine et l’or toute la journée:

Photo de Michael B. Thomas / .

Bien sûr, il est logique que les Rams souhaitent embrasser la ville de Los Angeles avec leur nouveau logo, mais la tête d’un bélier aurait été bien meilleure.

Avez-vous des réflexions sur le logo? Déposez-les dans la section des commentaires ci-dessous!