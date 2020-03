L’histoire des marins de Seattle, partie 1

Mon ami et collaborateur fréquent Jon Bois m’appelle un fan de longue date des Mariners de Seattle. Strictement parlant, ce n’est pas vrai; dans ma petite enfance, je ne savais pas ce qu’était le baseball, sans parler des Mariners. C’est, d’autre part, une main plus métaphorique, un euphémisme. En quelques années, cette équipe peut fournir l’équivalent fandom d’une durée de vie de … enfin, pas de misère. Du moins, pas exactement.

Être un fan des Mariners est souvent traumatisant, mais malgré une incompétence soutenue, impressionnante et pourtant quelque peu surprenante, l’expérience globale n’a pas été si bouleversante. Il y a quelque chose dans cette équipe qui transcende en quelque sorte le sport, transformant une sécheresse de 18 ans en séries éliminatoires en une comédie sombre extrêmement drôle, rendue encore plus drôle par notre participation volontaire.

Techniquement, les Mariners sont une équipe sportive. Certes, c’est une équipe qui n’aurait probablement jamais dû exister, et qui a de la chance d’exister encore, une équipe qui a gaspillé plus ou moins toutes les bonnes choses qui leur sont arrivées de manière de plus en plus bizarre et bouleversante.

De l’extérieur, les Mariners sont drôles et intéressants et adorables, pour toutes les raisons que Jon et Alex Rubenstein mettent en évidence dans leur histoire en six parties des Seattle Mariners. De l’intérieur, ils sont quelque chose de plus étrange et de plus pur, une sorte de témoignage du pouvoir aveuglant de l’affection.

Les Mariners ne devraient pas avoir de fans. Aucun! Leur état par défaut, déguisé par un blip de sept ans, est une futilité rampante et souvent surréaliste. À quel point surréaliste (et quoi que vous attendiez, vous serez surpris) est quelque chose que vous découvrirez pendant le documentaire de Jon et Alex. Pourtant, les fans existent toujours, liés à cette odyssée d’une équipe par des liens inexplicables et incassables.

Un nombre surprenant d’entre nous – les Mariners ont généré un véritable défilé de blogueurs brillants – écrivent à ce sujet, probablement comme une sorte de mécanisme d’adaptation. La plupart des articles de sport concernent le sport. Écrire sur les Mariners de Seattle? C’est de l’amour. Un amour amer, réticent et grincheux, peut-être. Ce qui, je pense, pourrait être tout l’intérêt.

-Graham