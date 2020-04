L’histoire des marins de Seattle, partie 2

Ken Griffey Junior était une singularité de baseball. Son swing était parfaitement calibré pour écraser les terrains opposés et démontrer la fraîcheur incomparable et emblématique de son porteur. Aucun autre joueur d’une génération n’a été à même de toucher le magnétisme brut de Griffey Jr. La balançoire, le sourire, la casquette arrière – c’était le visage du baseball. Et, en quelque sorte, il l’a fait à Seattle.

Griffey était le pivot sur lequel toute la franchise était tournée. Avant son arrivée, les Mariners étaient une équipe dont le baseball se trouvait à proximité. C’était un groupe de gars, qui passaient leur temps ensemble avant d’être dispersés au vent, ne laissant derrière eux que la farce bizarre et la puanteur vague de la misère.

Maintenant, la trajectoire des Seattle Mariners passe d’une comédie à sketchs à un récit authentique et authentique. Avec Griffey, l’équipe avait son protagoniste, et pour lui grouillait d’autres héros, comme des papillons de nuit à une flamme. La collection hétéroclite de Some Guys avait été usurpée par The Kid. Pour la première fois de leur histoire, les Mariners avaient leur propre histoire à raconter.

-Graham