L’histoire des matches entre l’Atlético de Madrid et Liverpool en compétitions européennes

L’Atlético de Madrid et Liverpool s’affronteront pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et passeront en revue l’historique des croisements des deux équipes. À ce jour, ils sont absolument liés.

La première fois qu’ils ont traversé, c’était en Ligue des champions 2008/9. Les deux équipes se sont mises d’accord dans le groupe D et ont marqué les résultats lors des deux matchs qu’elles ont disputés (1-1). Le premier match a été ouvert par Keane après la passe décisive de Gerrard à la 13e minute et Simão a égalisé quand il en restait 7 à la fin du match (Forlán a accordé la passe décisive). Le deuxième match s’est joué à Anfield et c’est Maxi, le capitaine indien, qui a marqué le premier but. Gerrard, le porteur de la paperasserie, a obtenu le rabais à la 95e minute, en utilisant une pénalité.

Les deux équipes se sont croisées à nouveau en Ligue Europa une saison plus tard (2009/10) en demi-finale de la compétition. Au match aller, l’Atlético de Madrid a remporté le Vicente Calderón avec un but de Forlan à la 9e minute et au tour, joué à Anfield, Liverpool a réussi à s’imposer 1-0 avec un but d’Alberto Aquilani. Le total était de 1-1, il a donc fallu aller à l’extension.

Dans le temps additionnel, l’Israélien Yossi Benayoun a mis le 2-1 (minute 95 ‘) et Forlan finirait par faire le 2-1 à la minute 103’. Le mondial s’est retrouvé à égalité 2-2 mais les Espagnols se sont qualifiés pour la finale car ils ont marqué un but visiteur, ce que l’équipe dans laquelle Mascherano a joué a ensuite échoué. Les matelas finiraient par gagner cette Ligue Europa, après avoir remporté Fulham en finale (2-1).