L’histoire des vainqueurs de fanions ne gérant pas le match des étoiles de la MLB

Le match des étoiles de la MLB 2020 se jouera au Dodger Stadium le 14 juillet. Dave Martinez, du championnat national, dirigera les étoiles de la Ligue nationale. Ce que nous ne savons pas encore, c’est qui dirigera la Ligue américaine.

Le classique du milieu de l’été met traditionnellement en charge les gérants vainqueurs de la saison précédente, mais les champions en titre de l’AL, Astros, sont sans manager pour le moment après A.J. Hinch a été suspendu par la Major League Baseball pour la saison, puis licencié pour avoir permis à un vaste système de vol électronique de panneaux de se dérouler sous sa surveillance.

Bien qu’il puisse sembler logique que la prochaine location de gestion des Astros intervienne pour Hinch, remplacer un gestionnaire de jeu All-Star n’est pas si simple. Pour comprendre ce qui entre dans la décision, nous devons nous plonger dans l’histoire du jeu.

Le premier match des étoiles

Nous étions encore à 64 ans du jeu inter-ligues en 1933, lorsque la Ligue américaine et la Ligue nationale ne s’affrontaient qu’une fois par an, dans les World Series. Mais c’était entre seulement deux équipes. L’idée de rassembler les meilleurs joueurs (blancs) de baseball pour un match était une idée enivrante à l’époque, à tel point que c’était le titre dans The Sporting News avant le match:

Titre du premier match des étoiles de la MLB du Sporting News du 6 juillet 1933.

Mais au lieu de tabuler les managers de la précédente série mondiale entre les Yankees et les Cubs, le All-Star Game opposera les Giants ‘John McGraw pour la Ligue nationale contre les A’s Connie Mack pour la Ligue américaine. Avant 1933, ils étaient les deux entraîneurs les plus victorieux de l’histoire du baseball, chacun avec 1000 victoires de plus que n’importe quel autre entraîneur à l’époque, et ils sont toujours les deux meilleurs victoires managériales à ce jour. McGraw et Mack s’affronteraient pour la quatrième fois, s’étant rencontrés dans trois World Series plus de deux décennies auparavant.

McGraw a en fait pris sa retraite au milieu de la saison 1932, mais a été ramené pour l’exposition. Mack, qui possédait également les A, réussirait pendant 17 saisons supplémentaires pour terminer avec 53 années insondables en tant que manager.

Après ce premier match des étoiles, cependant, la tradition de sélection des managers des World Series de l’année précédente a commencé. En 1934, Joe Cronin des Sénateurs a affronté Bill Terry des Giants, un match revanche de gestion des World Series de 1933.

Depuis lors, il n’y a eu que 11 cas dans lesquels un vainqueur fanion de l’année précédente n’a pas dirigé la prochaine équipe d’étoiles.

(Il y a trois cas où un manager gagnant d’un fanion n’était plus avec cette équipe pour gérer les All-Stars de toute façon. Dick Williams a remporté la Série mondiale avec les A en 1973 mais a été congédié. Il a géré le All-Star Game de 1974. en 2003, Dusty Baker portait un uniforme de Cubs tout en gérant les NL All-Stars après avoir remporté un fanion avec les Giants. Tony LaRussa a pris sa retraite après avoir remporté la Série mondiale 2011 avec les Cardinals, mais est retourné à l’abri pour le All -Star Game à Kansas City.)

Pour la plupart, ces bizarreries managériales All-Star se répartissent en deux camps – la même équipe envoyant un manager différent de celui du vainqueur du fanion de l’année précédente, ou un manager d’une équipe différente.

Même équipe, manager différent

Année



Gestionnaire des étoiles



Gagnant du fanion précédent



Équipe













Année



Gestionnaire des étoiles



Gagnant du fanion précédent



Équipe















1948



Leo Durocher



Burt Shotton



Dodgers











1954



Walt Alston



Chuck Dressen



Dodgers











1961



Ralph Houk



Casey Stengel



Yankees











1979



Bob Lemon



Billy Martin



Yankees











2017



Brad Mills



Terry Francona



Indiens

Le manager des Brooklyn Dodgers, Leo Durocher, a été suspendu pour la saison 1947 pour «association avec des joueurs connus», et Burt Shotton a guidé Brooklyn vers le fanion NL. Mais avec Durocher de retour dans le siège de directeur en 1948, il a dirigé les All-Stars de la Ligue nationale à Saint-Louis.

Un autre changement de direction des Dodgers s’est produit après la saison 1953, lorsque le vainqueur en titre Chuck Dressen a quitté Brooklyn après un différend contractuel. Walt Alston a pris les rênes en 1954 et a dirigé l’équipe NL All-Star.

Casey Stengel a été licencié par les Yankees après avoir eu l’audace de perdre les World Series 1960, donc son remplaçant Ralph Houk a également dirigé les AL All-Stars. Stengel a remporté 10 fanions et sept championnats au cours de ses 12 saisons dans le Bronx, et ses neuf All-Star Games gérés sont un record.

Le manager des Indiens, Terry Francona, se remettait d’une chirurgie cardiaque en 2017, alors son entraîneur de banc Brad Mills a piloté les All-Stars de la Ligue américaine à Miami.

Équipe complètement différente

Année



Gestionnaire des étoiles



Équipe



Gagnant du fanion précédent



Équipe













Année



Gestionnaire des étoiles



Équipe



Gagnant du fanion précédent



Équipe















1936



Joe McCarthy



Yankees



Mickey Cochrane



Tigres











1940



Joe Cronin



Red Sox



Joe McCarthy



Yankees











1964



Al Lopez



White Sox



Ralph Houk



Yankees











1965



Al Lopez



White Sox



Yogi Berra



Yankees











1965



Gene Mauch



Phillies



Johnny Keane



Cardinaux











1982



Billy Martin



Comme



Bob Lemon



Yankees

Tous ces cas impliquent que le finaliste du fanion de la saison précédente remplace le manager du vainqueur en titre.

Mickey Cochrane a remporté les World Series en 1935 en tant que joueur-manager des Tigers, mais a raté six semaines au milieu de la saison 1936 après une dépression nerveuse. À sa place, Joe McCarthy, des Yankees. McCarthy a remporté quatre séries mondiales consécutives avec les Yankees de 1936 à 1939 et a réussi quatre classiques du milieu de l’été, mais il a pris la pause des étoiles en 1940, laissant des fonctions à Joe Cronin des Red Sox.

Al Lopez, des White Sox, a réussi à diriger les AL All-Stars en 1964 et 1965, même s’il n’a remporté aucun fanion au cours des deux saisons précédentes. Houk a dû se retirer des tâches des étoiles après avoir été promu directeur général par les Yankees après la saison 1963. Et après 1964, Yogi Berra a été licencié par New York après avoir perdu les World Series.

“Je serais fier et heureux de voir l’un de nos 10 managers actuels remplacer Houk, mais je pense que Lopez a mérité cet honneur grâce à son excellent travail la saison dernière”, a déclaré le président de l’AL Joe Cronin en 1964. (1)

Les décisions concernant le match des étoiles étaient du ressort des présidents de ligue à l’époque, mais elles viennent maintenant du bureau du commissaire.

Le All-Star Game de 1965 est particulièrement remarquable parce que les deux managers des World Series 1964 étaient en conserve. Johnny Keane a été lâché par les Cardinals, alors Gene Mauch des Phillies est intervenu pour gérer les All-Stars de NL.

Un manège à New York

Vous avez peut-être remarqué quelques noms apparaissant dans les deux listes de manœuvres managériales All-Star. Billy Martin et Bob Lemon se sont relayés pendant quelques années pour gérer les Yankees, chacun prenant le relais pour l’autre à un moment donné. Dans le processus, chacun a remplacé l’autre dans un jeu All-Star.

Le tumulte a commencé le dimanche 23 juillet 1978, lorsque Martin dirigeait les Yankees après un championnat et deux fanions au cours des deux années précédentes. À l’époque, il se querellait à nouveau avec le voltigeur Reggie Jackson. Alors que les Yankees attendaient de monter à bord d’un avion à destination de Kansas City depuis l’aéroport d’O’Hare après une nouvelle série de matchs des White Sox, le cantankerous Martin a grogné aux journalistes à propos de son joueur vedette et de son propriétaire explosif, George Steinbrenner.

“Les deux hommes se méritent”, a déclaré Martin. “L’un est un menteur né, l’autre est condamné.”

Il s’est avéré que faire référence à la condamnation de son patron en 1974 pour contributions illégales à la campagne n’était pas la meilleure technique de maintien dans l’emploi et lundi, Martin a démissionné.

Étonnamment, à peine cinq jours après sa démission, Martin a été présenté lors de la Journée des anciens des Yankees. Et lors de l’introduction, le légendaire annonceur du Yankee Stadium, Bob Sheppard, a révélé que Martin serait de retour pour diriger l’équipe en 1980. Le mandat de Martin’s Yankees était aussi glorieux qu’intermittent. Il a remporté plus de 59 pour cent de ses matchs à New York, y compris un championnat parmi deux places en World Series. Mais les huit saisons qu’il a dirigées contre les Yankees s’étalaient sur 14 ans, et il a démissionné ou a été licencié cinq fois, y compris une fois pour avoir combattu avec un vendeur de guimauve.

Tout ce que Lemon a fait en 1978 a été de mener les Yankees à un retour divisionnaire historique pour attraper Boston, suivi d’une deuxième série mondiale consécutive pour New York. Mais un démarrage lent en 1979 a conduit au licenciement de Lemon le 17 juin.

Son remplaçant était Martin, son retour promis en 1980 s’est accéléré dans les circonstances.

Le citron à ce stade avait un curriculum vitae de baseball stellaire. Il a lancé deux séries mondiales avec les Indiens, en remportant un, et a été nommé All-Star à sept reprises avant d’être intronisé au Temple de la renommée en tant que joueur en 1976. En tant que manager, il a remporté 85 matchs lors de la troisième saison des Royals. , ce qui en fait l’équipe d’expansion la plus rapide pour afficher un record gagnant. Lemon a également remporté 90 matchs avec les White Sox en 1977 avant de gagner une série mondiale à New York un an plus tard.

Même si le All-Star Game de 1979 a eu lieu un mois après son licenciement, Lemon a réussi à gérer la Ligue américaine en tant que vainqueur du fanion en titre.

“J’ai fait tout le reste”, a déclaré Lemon en 1979. “C’est la seule chose qui reste pour couronner ma carrière.” (2)

Lemon a obtenu un deuxième mandat avec les Yankees, gérant les 25 derniers matchs d’une saison de 1981 écourté, puis a mené New York à son quatrième fanion sur une période de six ans. Cependant, ce mandat a été de courte durée, car Steinbrenner n’a conservé Lemon que 14 matchs après la saison 1982.

Cette fois, ce n’est pas le vainqueur du fanion en titre, Lemon, qui a réussi à gérer les AL All-Stars, mais Martin, dont le A a perdu contre les Yankees lors de l’ALCS de la saison précédente.

Au cours de cette période de quatre ans, Martin et Lemon se sont combinés pour quatre relais de gestion différents avec les Yankees, et ils ont chacun géré un match des étoiles.

Et maintenant?

Hinch étant renvoyé à Houston et suspendu pour la saison, il ne dirigera pas les All-Stars de la Ligue américaine en juillet à Los Angeles. Peu importe que son remplaçant soit le directeur des Astros, ou encore Aaron Boone, des Yankees finalistes de l’ALCS 2019, il y a un précédent.

The Sporting News, 20 juin 1964

Phil Pepe, Lemon Steps Down With Dignity, Class, The Sporting News, 7 juillet 1979