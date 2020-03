L’histoire est écrite par Hilary Mantel

Henry VIII a ordonné la mort de son conseiller le plus fiable, Thomas Cromwell, à l’été 1540, une année où le temps était étrange. Dans une grande partie de l’Europe, presque aucune pluie n’est tombée depuis février. Le continent a subi des mois de chaleur inhabituelle. En France, le raisin s’est flétri sur la vigne. À Londres, la Tamise est devenue faible. L’eau de mer est retournée dans le lit de la rivière en train de sécher, polluant l’approvisionnement en eau potable fraîche. Des milliers de personnes sont mortes de dysenterie et de choléra. Au milieu de cette saison chaude et sèche, Thomas Cromwell, le Lord Great Chamberlain, Chancelier de l’Échiquier et Lord Keeper of the Privy Seal, a été accusé de trahison, dépouillé de son grade, emprisonné dans la Tour de Londres, et, le 28 juillet, décapité par un bourreau brandissant une hache.

Au moment de sa mort, Cromwell avait environ 55 ans. Il était passé d’une naissance basse à devenir, selon la plupart des témoignages, le deuxième homme le plus puissant d’Angleterre après le roi Henry. Comme Hilary Mantel le dépeint dans son étonnante trilogie de romans sur sa vie – en commençant par Wolf Hall, publié en 2009, et en terminant par The Mirror and the Light, publié la semaine dernière -, il était un homme brillant, pratique et spacieux, extrêmement compétent, quelqu’un qui, comme l’écrit Mantel dans Wolf Hall,

peut rédiger un contrat, former un faucon, dessiner une carte, arrêter un combat de rue, meubler une maison et fixer un jury.

Dans les romans de Mantel, Cromwell est physiquement brutal et capable d’une détermination impitoyable, mais aussi tolérant par nature, un vrai homme de la Renaissance, dur mais seulement quand la dureté est requise. C’est Cromwell qui a aidé à obtenir le divorce d’Henri VIII de Katherine d’Aragon et son mariage avec Anne Boleyn, précipitant la rupture de l’Angleterre avec l’Église catholique. Lorsque ce mariage n’a pas réussi à produire un héritier masculin, c’est également Cromwell qui a orchestré l’arrestation et l’exécution d’Anne. Les deux premiers volumes de la trilogie de Mantel retracent son ascension au pouvoir. Le troisième volume retrace sa chute, qui tourne en partie autour de l’organisation par Cromwell du mariage d’Henry avec une nouvelle épouse, Anne of Cleves, à qui le roi n’est pas sexuellement attiré. L’ascension et la chute de Cromwell dépendent toutes deux de sa manipulation des reines et de l’appétit du roi.

La première chose à dire sur le nouveau roman de Mantel, Le miroir et la lumière, est que Mantel ne s’attarde pas sur la météo. Pour de nombreux écrivains, la tentation aurait été irrésistible. Votre personnage principal, votre héros, marche vers sa chute, sa mort sanglante arrive à l’horizon, et le dossier historique vous donne cette période de sécheresse terrible, presque mystiquement significative? La chose évidente à faire pour un écrivain serait de saisir cette coïncidence et de l’exploiter pour tout ce qu’elle vaut. Lorsque la vie vous remet le sophisme pathétique, vous le prenez. Cela est particulièrement vrai lorsque le travail que vous concluez est sans doute la production littéraire la plus importante de la dernière décennie, une série dont les deux premières entrées ont vendu des millions d’exemplaires, ont remporté un immense succès critique et remporté – chacune d’entre elles – le Man Booker Prix. Personne n’aurait accusé Mantel d’en faire trop si elle avait choisi de profiter de la météo; ce serait comme blâmer Tolstoï d’avoir jeté la comète de 1812 dans Guerre et Paix.

Mais le génie de la trilogie de Mantel a toujours reposé dans ses omissions autant que dans ce qu’elle choisit d’inclure. Le paradoxe de ces longs romans est qu’ils sont somptueux dans les détails et, en même temps, chargés au point vibrant d’implication, d’euphémisme, de sens des choses laissées de côté. Mantel écrit des fêtes, mais ce sont des fêtes d’élision; elle écrit des chefs-d’œuvre de splendeur négative.

Considérez le moment, tôt dans Wolf Hall, où nous voyons pour la première fois la maison de Cromwell. La scène se déroule en 1527, avant que Cromwell n’entre au service d’Henry. À ce stade, il n’est encore qu’un avocat au service du cardinal Thomas Wolsey, le puissant conseiller royal dont il finira par s’acquitter du rôle. (Le rôle devient vacant, inquiétant, après qu’Henry se soit tourné vers Wolsey parce que Wolsey ne peut pas lui trouver la femme qu’il veut.) La première fois que nous voyons la maison de Cromwell, Austin Friars – le cadre le plus important de la trilogie – Cromwell a voyagé dans le Yorkshire depuis deux semaines sur les affaires de Wolsey. Il entre maintenant à l’intérieur; c’est la seule ligne de description physique que Mantel consacre à la maison:

Les boiseries ont été peintes. Il entre dans la lueur verte et dorée tamisée.

Ou considérez la première fois que Cromwell rencontre Anne Boleyn. Au moment où Anne fait une entrée complète, nous avons entendu parler d’elle via les potins de Londres, les intrigues diplomatiques et les intrigues diplomatiques depuis plus de 150 pages; c’est encore la seule ligne de description que Mantel offre:

Elle est si petite. Ses os sont si délicats, sa taille si étroite.

La première fois que le roi Henry apparaît, on nous en donne un peu plus, mais seulement un peu:

Comme le roi est coloré, comme le roi dans un nouveau paquet de cartes: comme son œil bleu plat est petit…

Il a une jolie bouche, presque comme une femme; il est trop petit pour son visage.

Alors que The Mirror and the Light tire vers sa fin, avec Cromwell enfermé dans la tour, Mantel nous montre ce qu’il voit et ressent dans sa cellule: «Aucune pluie ne tombe. La chaleur ne faiblit pas. » Le dernier matin de sa vie, alors qu’il se prépare à marcher jusqu’à son exécution, Mantel nous dit:

La lumière est précoce et tendre, le ciel bleu coquille d’oeuf. Il peut déjà sentir que ce sera une autre journée chaude.

Mais de la crise qui se prépare à l’extérieur, des récoltes ruinées, de l’eau empoisonnée, de tous les éléments qu’un autre écrivain ferait tourner dans un grand krach de fermeture de rideau (symbole!) Crash, nous n’apprenons rien. Ils sont laissés aussi tacites que la robe que portait Lady Anne, comme les meubles de la maison de Thomas Cromwell.

Hilary Mantel a maintenant 67 ans. Les livres de Cromwell sont ses 10e, 11e et 12e romans. Elle a également publié un mémoire, Giving Up the Ghost, qui a aidé à former la base d’un essai new-yorkais de Larissa MacFarquhar de 2012 qui pourrait être le meilleur profil écrit sur quiconque au cours de ce siècle. Si vous voulez en savoir plus sur Mantel – sur son enfance hardscrabble dans le nord de l’Angleterre; sur son mariage précoce et le temps passé à vivre au Botswana et en Arabie saoudite; à propos de ses problèmes de santé graves, mal gérés par de nombreux médecins, ce qui a failli faire dérailler sa carrière jusqu’à ce qu’elle fasse finalement la recherche elle-même et comprenne qu’elle souffrait d’endométriose – je recommande le profil de MacFarquhar. C’est excellent.

Ce dont je veux parler ici, cependant, ce n’est pas tant la vie et la carrière de Mantel, ni même l’arc historique dramatique de la trilogie Cromwell, aussi saisissant que cela puisse être. Je veux parler de quelque chose de plus proche de la technique. C’est-à-dire que je veux parler de la méthode de Mantel pour représenter l’environnement et la conscience humaine. Plus précisément, je veux expliquer pourquoi, si vous êtes écrivain et lisez son travail, vous pourriez ressentir, à intervalles réguliers, une sensation de crainte si intense que votre cerveau perd le contact avec les terminaisons nerveuses de votre visage.

Commençons par le sentiment d’omission. Dans un ensemble de «Rules for Writers» écrit pour The Guardian en 2010, Mantel a proposé le conseil suivant: «Concentrez votre énergie narrative sur le point du changement.» (Il s’agissait de la règle n ° 7; la règle n ° 1, également très utile, était “Êtes-vous sérieux à ce sujet? Ensuite, demandez à un comptable.”) Cette règle, je pense, offre le meilleur point d’entrée pour comprendre l’éclat de Mantel style compressé plus tard. Cela signifie essentiellement deux choses. Premièrement, cela signifie que la description a tendance à être plus intéressante lorsqu’elle est située dans la psyché d’un observateur humain. (Une autre règle de Mantel soutient que la description «est plus efficace si elle vient d’un point de vue implicite, plutôt que de l’œil de Dieu».) Considérez un passage commençant, par exemple:

La maison jaune était en retrait dans la clairière, à l’abri de la route par un certain nombre de grands arbres. Ses fenêtres inférieures étaient barrées, mais la petite fenêtre supérieure, sous le sommet du plus haut pignon, restait ouverte à la brise.

Un peu ennuyeux, non? C’est le genre de mise en scène que vous pouvez à peu près tolérer à petites doses, mais lorsque vous êtes confronté à une page et demie, vous serez sûrement tenté de parcourir. Mais si l’écrivain – dans ce cas, moi – prend les mêmes informations et les relie à un motif humain, les choses deviennent instantanément plus intéressantes:

Smith a étudié la maison par derrière la couverture des arbres. Les fenêtres inférieures n’étaient pas bonnes – barrées. Mais la fenêtre supérieure — oui, la fenêtre supérieure était ouverte. S’il pouvait monter là-haut, il pourrait passer par cette fenêtre, pensa-t-il.

Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, au lieu d’être simplement un objet inerte dans le monde, la maison est connectée à tout un réseau de désirs, d’obstacles, de dangers et de récompenses possibles. Autrement dit, il est lié à une histoire. Les critiques littéraires appellent ce genre de récit – troisième personne, mais infléchi par la conscience d’un personnage en perspective – «style indirect libre». Il pourrait être utile de considérer le style indirect libre comme un mélange d’écriture à la première personne et d’écriture à la troisième personne. Un récit à la première personne dit: «J’ai regardé le tableau. Christ, c’était hideux. ” Un récit à la troisième personne purement objectif dit: «Elle a regardé le tableau. Elle pensait: «Christ, c’est hideux». »Un récit indirect gratuit, combinant les deux approches, pourrait dire quelque chose comme:« Elle a regardé le tableau. Seigneur, comment une œuvre d’art pouvait-elle être si hideuse? » Le lecteur comprend, dans le troisième exemple, que le jugement sur le tableau appartient au personnage et non à l’auteur. L’utilisation des pensées et des perceptions du personnage pour informer le récit permet au lecteur de partager les mouvements du monde intérieur du personnage, mais le cadrage à la troisième personne signifie que nous voyons toujours les choses de l’extérieur, dans le domaine de la réalité extérieure. Il y a là une ambiguïté, un push-pull entre intérieur et extérieur, et cette tension permet à un écrivain qualifié d’accéder à une énorme gamme de nuances.

La deuxième chose «concentrer votre énergie narrative sur le point de changement» signifie que nous avons tendance à ne pas regarder de près les aspects de notre environnement qui restent les mêmes jour après jour. Ce que nous avons tendance à remarquer, ce sont les différences. Vous ne voyez pas vraiment votre hall d’entrée lorsque vous rentrez du travail, mais si vous montez les marches et trouvez le verre de votre porte d’entrée cassé, ou entrez et trouvez un singe pendant de l’horloge de votre grand-père, vous observerez ces choses très intensément en effet.

Ces deux points – cette description fonctionne mieux avec un élément humain et les gens n’ont pas tendance à remarquer les choses auxquelles ils sont habitués – prennent une urgence supplémentaire lorsqu’un écrivain décrit le passé. Le passé est difficile à imaginer pour les lecteurs, car il ne ressemble ni ne sent ni ne goûte le présent. Mais lire une grande partie de la description de Dieu à la fois est toujours fastidieux. La combinaison de ces deux faits coule beaucoup de fiction historique. Soit l’écrivain nous submerge de clarté du feu sur des gobelets en argent dans des salles de fête évoquant les épices bouillies et faisant écho au tintement des luths bla bla bla, ou bien l’écrivain nous laisse à la dérive, sans rien imaginer.

Parce que Mantel est un observateur si précis et connaît si bien son personnage, elle peut utiliser cette méthode pour évoquer une scène entière du XVIe siècle à partir d’un seul détail. Ses phrases se hérissent d’une sorte d’absence sensuelle.

La solution de Mantel à ce problème consiste à s’en tenir farouchement aux deux principes que j’ai décrits ci-dessus. Elle nous montre le XVIe siècle en nous le montrant à travers les yeux d’une personne (l’énergie narrative), et elle nous montre seulement ce que cette personne remarquerait (le point de changement). Donc, les livres de Cromwell adhèrent fidèlement à la propre perspective de Cromwell – il n’est presque jamais nommé dans le récit, étant seulement appelé «il» pour des centaines de pages à la fois; nous pensons rarement à nos propres noms sans raison – et ils laissent de côté d’énormes quantités de détails familiers à Cromwell. Ils remarquent ce que son œil remarque et font confiance à l’imagination du lecteur pour combler les lacunes. Et parce que Mantel est un observateur si précis et connaît si bien son personnage, elle peut utiliser cette méthode pour évoquer une scène entière du XVIe siècle à partir d’un seul détail. Ses phrases se hérissent d’une sorte d’absence sensuelle.

Un seul coup d’œil devient une rue grouillante de Londres:

Francis Bryan rit si fort que son cheval tressaute sous lui, mal à l’aise, et patine de côté, au danger des passants.

Un coup d’œil au roi vous dit tout sur l’homme, et tout sur tout un été de chasse royale:

Henry semble peu enclin à aller à l’intérieur. Il regarde autour de lui, inhalant de la sueur de cheval, une large bande de coups de soleil rouge brique sur son front.

L’effet cumulatif de cela est passionnant. Mille pages passent avec la concision d’un croquis; Mantel ne nous montre pas tant à quoi ressemblait le XVIe siècle que de nous convaincre que nous savons déjà, puis nous recrute pour l’aider à le conjurer.

Cependant, les implications de la maîtrise technique de Mantel ne s’arrêtent pas à la construction descriptive du monde. Parce qu’elle nous maintient si étroitement liés à la conscience de Cromwell, elle est capable de créer une sorte de boucle d’information vertueuse: le personnage de Cromwell nous parle du monde extérieur, mais le monde extérieur nous parle toujours du personnage de Cromwell, à cause de son apparence. et le genre de choses qu’il remarque. Regardez à nouveau quelques exemples que j’ai mis en évidence plus tôt. Voici la première fois que nous voyons Austin Friars, la maison de Cromwell:

Les boiseries ont été peintes. Il entre dans la lueur verte et dorée tamisée.

Concentrez votre énergie narrative sur le point de changement. Cromwell a voyagé dans le Yorkshire. Maintenant, en rentrant chez lui, que voit-il? Il remarque ce qui est différent: les lambris ont été peints pendant son absence. Nous voyons ce détail («la lueur verte et dorée tamisée») et remplissons le reste, la lueur des bougies, les tapisseries, le chêne foncé. Mais ces deux phrases nous donnent également des informations vitales sur Cromwell. C’est quelqu’un qui peut se permettre d’apporter des améliorations à sa maison, et les améliorations se poursuivent même en son absence; donc il est bien nanti, montant dans le monde. De plus, il a du bon goût, un sens esthétique. Il est perçu par les autres comme un voyou, une brute basse, mais nous le connaissons comme quelqu’un qui perçoit la beauté d’une lueur tamisée et qui veut que sa maison la possède.

Le même processus est à l’œuvre la première fois qu’il rencontre Anne Boleyn. Tout ce que Mantel nous dit, rappelez-vous, c’est qu’Anne est «petite» et que ses os sont délicats. Encore une fois: énergie narrative, changement. Cromwell entend parler d’Anne depuis des mois. Sa relation avec Henry a menacé l’Église et ébranlé l’équilibre des pouvoirs en Europe. De loin, elle semblait être une puissance irrésistible, une force historique; de près, que remarque Cromwell, ce grand homme? Mais c’est juste une personne. Elle est si petite!

De plus – et nous entrons ici dans la zone où, si vous êtes écrivain, Mantel pourrait vous envoyer sur votre canapé évanoui avec un gant de toilette sur le front – c’est qu’en plus de construire un monde et de révéler un personnage avec une économie étonnante de la langue, chacun de ces aperçus initiaux contient également la graine de la chute éventuelle du personnage. La montée en puissance de Cromwell est tracée, tout au long de la trilogie, par ses ajouts et améliorations à Austin Friars. Lorsqu’il perd enfin la confiance du roi, il achève une trajectoire commencée plus de mille pages plus tôt, dans cette première phrase sur sa maison. Et l’impression de Cromwell de la fragilité corporelle d’Anne lors de leur première réunion regarde vers l’avenir, des centaines de pages plus tard et dans un livre différent, quand il orchestre la volonté de la faire tuer. Chaque observation est totalement convaincante dans le moment spontané où les personnages vivent; chacun est également une carte secrète de l’intrigue de la série de Mantel. Ses phrases sont des fractales. Vous haletez de les voir se dérouler.

Les premières critiques de The Mirror and the Light ont été étranges. Les critiques continuent à appeler cela un chef-d’œuvre tout en semblant légèrement déçu; ce pourrait être le premier roman de l’histoire à être damné par des louanges assourdissantes. Parul Sehgal, dans le New York Times, l’appelle «triomphant», puis admet que «certaines pages se sont avérées être un slog». Daniel Mendelsohn, dans le New Yorker, spécule que Mantel a dit tout ce qu’elle avait à dire sur Thomas Cromwell dans les deux premiers volumes. Cela me semble être une affirmation bizarre, étant donné que le nouveau volume dit de toute évidence de nouvelles choses sur Cromwell – il nous dit comment l’homme prudent est tombé dans l’orgueil, comment l’homme brillant s’est laissé dépasser, comment le protégé qui a suivi le chemin de Wolsey vers le pouvoir a commencé à faire les mêmes erreurs que son maître, mais il est vrai que Le Miroir et la lumière est le roman le plus long de la série et le plus lent. C’est une sorte de livre plus louche que Wolf Hall et Bring Up the Bodies, et il faudra peut-être le vivre plus longtemps qu’un critique dans un délai serré au milieu d’une campagne de relations publiques frénétique. Mais c’est moins immédiatement éblouissant, moins propulsif en première lecture.

Le problème, s’il y a un problème, n’est pas que Mantel a dit tout ce qu’elle a à dire. Je pense que le problème est que l’histoire a déjà tué tant de ses meilleurs personnages au moment de l’ouverture du livre. Cromwell a survécu à tous ses meilleurs foils.

Nous avons perdu Wolsey, le cardinal en peluche, ingénieux et éminemment satisfait de lui-même, qui meurt à mi-chemin de Wolf Hall.

Il pousse un grand soupir profond et souriant, comme un léopard qui s’installe dans un endroit chaud.

Nous avons perdu Thomas More, le savant poussiéreux, le fanatique éclairé et le sadique légèrement souriant, qui meurt tard dans le même roman.

«Thomas More ici vous le dira, j’aurais été un simple moine, mais mon père m’a mis en justice. Je passerais ma vie à l’église, si j’avais le choix. Je suis, comme vous le savez, indifférent à la richesse. Je suis dévoué aux choses de l’esprit. … »Il regarde autour de la table. «Alors, comment est-il devenu lord chancelier? C’était un accident? “

Nous avons perdu Anne Boleyn, la reine féroce, nerveuse, audacieuse et calculatrice créée par elle-même, décapitée dans le souffle avant que The Mirror and the Light ne commence.

… Regardant autour d’elle avec ses yeux noirs agités, ne mangeant rien, ne manquant de rien, tirant sur les perles autour de son petit cou.

La technique de Mantel est une forme de style indirect libre, mais qui est poursuivi avec une telle rigueur sous pression sur une si longue durée qu’il commence à ressembler à quelque chose d’autre, quelque chose d’étranger et de plus risqué. Parce qu’il tire tellement de son énergie de la connexion chargée entre les perceptions de Cromwell et son monde, il fonctionne mieux quand il donne à Cromwell des choses à regarder qui correspondent à la puissance et à la complexité de son attention. Cela fonctionne mieux, c’est-à-dire en compagnie de personnages brillants. Mais Tudor England avait une manière de tuer de tels personnages, et au moment où nous atteignons le troisième volume de la série, Cromwell est principalement entouré de sous-fifres et de personnages inférieurs. Tard dans le roman, il déplore même qu’il ait été abattu par les médiocrités. Beaucoup d’entre elles sont de merveilleuses créations à part entière – Mantel n’a jamais écrit un personnage faible, à ma connaissance – mais pas inoubliable, comme le sont de nombreux personnages morts. (Le fait que les affirmations des morts soient également l’un des thèmes moteurs de ce livre est une raison pour laquelle j’hésite à parler de déception.) Cromwell semble élargi; son monde semble réduit. Et donc le crépitement électrique de la fusion de l’environnement et de la conscience de Mantel semble légèrement diminué.

Encore. Il y a tellement de choses à admirer. Il y a la sensation de faim que Mantel donne à Cromwell après la fin de l’exécution d’Anne, et la façon dont cela se répercute, 750 pages plus tard, par la pensée de Cromwell le jour de sa propre mort: «Il lui vient à l’esprit que quand il sera mort, d’autres personnes seront continuer sa journée; ce sera l’heure du dîner. Il est facile avec Mantel de tisser de grands thèmes historiques – les crises de religion, de commerce, de guerre, de succession – dans un récit axé sur le présent immédiat. Il y a trop de petits détails pour les énumérer. Toute la séquence finale, qui m’a laissé trembler.

Mantel ne recule jamais du point de vue de Cromwell, même lorsque sa vie s’épuise. Nous ne connaissons jamais la sécheresse en Europe, car Cromwell est enfermé dans une cellule et ne peut pas le voir. Au lieu de cela, nous sentons le vin dans le souffle du bourreau alors qu’il s’approche du bloc. Nous entendons le tambour battre. On sent le cœur de Cromwell battre dans sa poitrine. Les dernières lignes reviennent à l’ouverture de la trilogie, comme pour exprimer ce qui a toujours été implicite dans la technique de Mantel: la structure plus grande est cachée dans l’instant momentané. L’esprit forme le monde sous sa propre forme et vice versa. L’histoire commence dans ce que nous percevons.