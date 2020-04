L’histoire intéressante derrière Michael Jordan approuvant “The Last Dance”

22 ans après qu’une équipe de tournage ait obtenu un accès sans précédent à l’une des plus grandes dynasties de l’histoire de la NBA, ESPN lancera une série documentaire en 10 parties sur les Chicago Bulls de 1997-1998 intitulée «The Last Dance».

L’actuel commissaire de la NBA, Adam Silver, a joué un rôle clé en jetant les bases de ce qui est sûr d’être une série épique, comme expliqué dans une histoire à lire sur ESPN. Silver, qui a dirigé NBA Entertainment lors du deuxième triplé de Jordan, a convaincu Jordan et son entraîneur Phil Jackson de permettre aux caméras de les suivre tout au long de la saison. Pour obtenir l’accord de Jordan, cependant, Silver a donné au quintuple champion de la NBA le contrôle total de la séquence, ce qui signifie qu’un mouvement ou un documentaire ne serait jamais réalisé et que la séquence ne serait jamais publiée sans le consentement de Jordan.

Près de deux décennies plus tard, Jordan a finalement accepté de desceller la séquence – et le moment de sa décision est très intéressant, en particulier pour les légions de fans qui croient que LeBron James est le vrai GOAT.

Après que de nombreuses personnes aient essayé et échoué à convaincre Jordan de permettre à un projet d’avancer, l’éventuel producteur de “The Last Dance”, Mike Tollin, a décroché une réunion avec Jordan pour le présenter sur un long documentaire en plusieurs parties. Cette rencontre a eu lieu le jour même où LeBron et les Cavaliers de Cleveland célébraient leur retour 3-1 contre les Warriors dans les rues de Cleveland avec un défilé de championnat.

Via ESPN:

«L’univers a un drôle d’humour. Parce que quand je me suis réveillé, j’ai mis ESPN pendant que je m’habillais, et il y a LeBron et les Cavaliers qui défilent dans les rues de Cleveland avec le trophée qu’ils venaient de gagner. “

Le terrain de Tollin a fonctionné, et les roues étaient en mouvement sur “The Last Dance”. Le jour même où LeBron James célébrait ce que beaucoup ont appelé la plus grande performance de la NBA Finals de l’histoire, Michael Jordan a finalement dit oui à une série qui convaincra probablement une grande partie de la nouvelle génération qu’il est le plus grand joueur à avoir jamais vécu. Ce n’est peut-être qu’une coïncidence, mais ce ne l’est peut-être pas non plus.

