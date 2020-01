L’histoire orale du Super Bowl XLI Show de mi-temps du Prince

Le 4 février 2007, de fortes pluies sont tombées sur Miami – et pour ceux qui planifient le spectacle de mi-temps du Super Bowl XLI, il en était de même pour un sentiment d’effroi. C’est une chose de jouer à un match de football dans une tempête. C’est une autre de mettre sur pied un concert complexe.

“Ce fut la plus effrayante de ma vie”, explique le producteur exécutif Charles Coplin, alors chef de la programmation de la NFL. “Et je suis sûr que je n’étais pas seul.”

L’homme qui devait jouer était aussi nerveux. Oui, même Prince a vu le potentiel de catastrophe. “Les gens sont du genre” Il devient nerveux? “”, A déclaré son directeur musical et claviériste Morris Hayes. “Je me dis:” Ouais, il n’est pas nerveux pour lui-même. Il est nerveux pour nous. “Il essaie de s’assurer que nous sommes aux bons endroits, aux bons endroits. Que va-t-il se passer quand il commencera à pleuvoir et que le sol sera glissant? ”

À ce stade, le spectacle de mi-temps du Super Bowl avait désespérément besoin de l’énergie du Purple One. En 40 ans, l’événement est passé d’une vitrine de fanfare à une résidence Up With People, à un spectacle Disnified avec des rencontres occasionnelles de stars de la pop comme Michael Jackson, à un spectacle produit par MTV, superficiellement énervé sorti en 2004 lorsque Justin Timberlake a tristement dévoilé la poitrine de Janet Jackson à un public mondial de 144,4 millions de personnes. Une correction de cap a suivi, alors que la NFL se tournait vers les actes favorables aux baby-boomers Paul McCartney et les Rolling Stones. Et même si elles étaient peut-être des légendes du rock avec des racines contre-culturelles, elles deviendraient des divertissements sûrs.

Prince était différent. Même après des décennies de gloire, le sex-symbol n’avait pas atténué sa musique défiant le genre ou sa personnalité poussant les enveloppes. À peine trois ans auparavant, le soir de son intronisation au Temple de la renommée du rock and roll, son solo de guitare sur «Alors que ma guitare pleure doucement» a volé la vedette à une poignée de légendes d’un autre monde. Contrairement à ses prédécesseurs au gros gibier, Prince a refusé de trotter une poignée de ses succès et de l’appeler une nuit. Pour l’entracte, l’icône a conçu un ensemble unique de 12 minutes. Après tout, il n’allait pas se laisser éclipser par le plus grand foutu événement sportif de l’année.

«Ce fut l’un de ces cas où vous redoutez que quelque chose puisse se produire, puis quand cela se produit», explique le producteur exécutif Don Mischer, «soudain, cela se retourne et devient presque une bénédiction.»

L’histoire du plus grand spectacle de mi-temps du Super Bowl de tous les temps ne commence pas par cette soirée pluvieuse du sud de la Floride, mais par un argumentaire du défunt producteur David Saltz chez Prince’s à Los Angeles…

Partie I: “Monsieur, suivez-moi, s’il vous plaît.”

John Meglen (Coprésident de Concerts West, Promoteur de la tournée Prince): David Saltz, repose son âme, s’est approché [Concerts West copresident] Paul [Gongaware] et moi pour voir si Prince serait intéressé à faire le spectacle de la mi-temps. C’était juste après avoir terminé la tournée de musicologie.

Ruth Arzate (Assistant personnel / gestionnaire du Prince): David Saltz a travaillé avec la NFL et il a travaillé avec ABC.

Don Mischer (producteur exécutif): Depuis le dysfonctionnement de la garde-robe, la NFL a décidé de s’impliquer davantage.

Charles Coplin (producteur exécutif): David a été embauché pour entrer dans la communauté musicale et demander autour et dire en quelque sorte: «Hé, nous construisons cette franchise.» Je pense qu’après avoir fait McCartney et The Stones, nous avions construit une certaine crédibilité sur le rock ‘n ‘roll side, surmontant le théâtre Janet Jackson – Justin Timberlake. Il y avait tellement de choses à propos de Prince que nous aimions, entre son catalogue, le fait qu’il était un artiste, le fait qu’il faisait appel à un groupe diversifié.

Meglen: Prince a finalement dit à Paul et moi: “Amenez ce gars David Saltz à la maison pour le dîner.”

Paul Gongaware (coprésident de Concerts West, promoteur de la tournée Prince): Ça aurait été en 2006.

Morris Hayes (directeur musical de Prince, claviériste): Nous étions chez lui à Los Angeles juste en train de répéter, de faire des trucs avec le groupe, quand il a fait venir les gens de la NFL.

Meglen: Nous avons pris un petit repas, juste nous quatre. À la fin du repas, Prince se pencha et il avait un petit lecteur DVD portable, parce que c’était ce que vous aviez à l’époque. Nous n’allions pas en ligne à ce stade. Il avait un tas de mi-temps du Super Bowl précédent. Et il les critiquait essentiellement, disant: “C’était bien mais je ne l’aurais pas fait.”

Hayes: Voici ce qu’il pense: «Je me fiche de comment tu as fait avant. C’est comme ça que je fais. ”

Meglen: Ce qui a finalement incité Saltz à dire: «Que feriez-vous?» Il a regardé Saltz, et à sa manière habituelle de Prince, a dit: «Monsieur, suivez-moi, s’il vous plaît.» Et nous trois l’avons suivi à l’étage dans le salon. Et tout le groupe se tenait là en position.

Hayes: Il a essayé de nous prévenir juste pour nous assurer que nous étions sur le point. Juste comme, tout le monde connaissait ses affaires.

Meglen: Il est allé, a mis sa guitare et a dit: “Frappez.”

Arzate: Il nous a en fait donné à tous un show privé. Les nettoyeurs, moi-même et les cadres.

Hayes: Nous quatre – moi, Josh [Dunham] à la basse, Cora [Coleman] à la batterie, et lui – nous avons juste joué quelques chansons et ça sonnait juste comme un mur de sons. C’était des bananes. Ils ne pouvaient pas croire que quatre personnes émettaient autant de son. Prince aimait vraiment montrer ça. Et ils étaient juste comme, “Oh mon Dieu, c’est fou.”

Arzate: J’ai continué à les regarder, parce que ce sont quatre mecs blancs droits, et Prince brouille juste à la guitare.

Meglen: À un moment donné, Saltz sort son briquet. Parce que c’est juste le [four] de nous dans le salon. Il sort son briquet et il va et vient avec lui au-dessus.

Arzate: Je regarde et leurs bouches sont béantes. Ils étaient incroyablement captivés.

Hayes: Je me souviens qu’ils étaient assis là, comme, avec admiration. Ils étaient comme, “Nous avons terminé. Nous sommes bons. »C’était fou.

Arzate: Et ils disent: “Oui, oui, nous voulons vraiment qu’il joue à la mi-temps.”

Partie II: «Le plus grand spectacle du Super Bowl jamais réalisé»

Prince n’était pas intéressé par les mouvements d’un spectacle de mi-temps du Super Bowl standard. La set-list qu’il a présentée comprenait un mélange de ses propres chansons et quatre reprises, dont une récente par les Foo Fighters, un groupe qui avait enregistré en 2003 une version de “Darling Nikki” de Prince. Alors que les détails du concert étaient élaboré fin 2006 et début 2007, l’artiste était en résidence au Club 3121 à l’intérieur de l’hôtel Rio à Las Vegas.

Arzate: Après que David Saltz soit venu à la maison et que Prince ait organisé cette émission privée d’une demi-heure, il a commencé à compiler de la musique. Il m’a demandé de récupérer une liste de CD tous les mardis lors de la sortie de la nouvelle musique, mais il a ajouté quelques albums de Foo Fighters, Santana, Hendrix et Nine Inch Nails. Je pense qu’il jouait avec l’idée de mélanger certains de ces artistes.

J’ai mentionné que j’aimais les Foos et je les ai entendus faire «Darling Nikki» lors d’un spectacle une fois. Il a dit: «Les Foos sont le seul groupe qui pourrait rendre justice à une collection de mes chansons rock.» J’ai répondu: «Oh mon Dieu, ce serait incroyable!» Il a ensuite dit: «Vous le souhaitez.» J’ai répondu avec « Je fais. Oui. »Il grimaça et me renvoya du bureau.

Hayes: Il a dit qu’il voulait faire le plus grand spectacle du Super Bowl jamais réalisé. Il a juste dit: «Nous voulons vraiment penser à ce que nous faisons et ne pas être comme tout le monde.» Nous nous sommes en quelque sorte assis dans le studio et avons discuté. Il dit: «J’aime cette chanson des Foo Fighters». Et «Tout au long de la tour de guet». Il a juste commencé à penser au spectacle et à le reconstituer dans sa tête.

Shelby J. (chanteur): Quand nous avons commencé à regarder les chansons sur la set list, je voyais comme “Best of You” et “Watchtower”. Ce mec planifie un show. Et la façon dont son esprit fonctionne – il m’est difficile de parler de lui au passé – est de vouloir que ce soit à propos de la musique et de ne pas faire ce que tout le monde attend, comme sortir et jouer «Raspberry Beret» et «Little Red Corvette» et ensuite aller dans “Kiss”. Il rendait hommage à Ike et Tina Turner avec “Proud Mary”. Et Queen! Et puis il a mélangé sa musique avec ça. C’est comme, “Non, ce n’est pas à propos de moi. C’est à propos de la musique, c’est à propos de ce moment. ”

Josh Dunham (basse): Il aimait ce qu’il aimait. Même si sa musique était excellente, il aimait faire de la musique pour les autres.

Mark Caro (Chicago Tribune critique): L’idée que Prince avait 12 minutes et en a consacré une partie à une couverture de Foo Fighters – c’est vraiment bizarre! Il n’avait pas de couverture Foo Fighters enregistrée. Il n’était disponible nulle part. Il ne faisait la promotion de rien.

Coplin: Je me souviens, et je déteste l’admettre, que je pensais qu’il pourrait y avoir quelques autres coups sûrs dans la liste des sets. Mais j’étais content que personne ne me prenne au sérieux. Parce que je me serais trompé.

Mischer: Nous nous sommes rencontrés à sa résidence à l’hôtel Rio où il avait le logo imprimé en marbre sur le sol. C’était assez incroyable. Et nous avons vécu ce que c’est que de faire le Super Bowl. La première chose que nous devons dire aux gens est la suivante: vous devez comprendre que lorsque vous faites le spectacle de mi-temps du Super Bowl, vous êtes un rouage dans une roue et ce n’est pas à 100% le vôtre. Il y a des limites.

Shelby J .: Pour répéter pour le Super Bowl, nous avions du ruban adhésif sur le sol où nous faisions nos spectacles. Nous n’avions pas de scène de symbole. Nous étions là à Vegas sans cette scène de symbole. Nous le faisions juste dans un théâtre. Mais ce n’était pas comme dans la manche ou quelque chose comme ça.

Nandy McClean (chanteur, danseur): Nous avons en quelque sorte cartographié où était le point et où se trouvent les deux sections latérales. Le petit côté chausse-pied, puis le côté bouclé du symbole. Et puis nous l’avons répété – c’était notre préparation pour l’arène.

Hayes: Quand nous sommes arrivés à Minneapolis pendant quelques jours, cela s’est intensifié. C’est comme ça qu’il aimait travailler. Il aime se concentrer sur le projet en cours. Et puis nous le faisons en quelque sorte. Et quand nous sommes arrivés à Minneapolis, il s’agissait du Super Bowl. Nous l’avons couru puis boum, l’avons enfermé.

Coplin se souvient d’avoir eu une rencontre spectaculaire avant la semaine du Super Bowl avec Prince dans la chambre spacieuse de la star au Beverly Wilshire Hotel.

Coplin: Nous avons pris l’ascenseur, avons marché dans le couloir, frappé à la porte, et il était là. Il y avait Prince. Il portait un costume jaune canari et du maquillage. Et il n’avait tout simplement pas l’air humain. Et je ne veux pas dire cela de manière négative. Il avait l’air d’être un peu cet ange ou cet extraterrestre ou quelque chose. Il nous a souri et il nous a invités à entrer et nous marchions et il planait, et la raison pour laquelle il planait est parce qu’il portait ces baskets pour enfants avec les roues dessus. Il roulait sur le sol et les lumières de ses baskets s’allumaient dans le dos, de la même couleur que son costume jaune canari.

Arzate: Ils ont été spécialement fabriqués par les chaussures d’André. Ainsi, lorsque vous faites un pas, ils étincellent et font des couleurs. Il avait aussi une paire de patins comme ça.

Coplin: Nous nous sommes assis sur ces canapés blancs dans sa suite, et il s’est assis en face de nous, et a commencé à essayer d’expliquer son processus de réflexion pour ce que nous allions entendre. Et il est un peu bavard, donc vous vous penchiez pour écouter ce qu’il disait. Je pense qu’il nous a en quelque sorte regardé et a compris que nous ne sommes pas des artistes. Il a en quelque sorte changé de vitesse et a dit: «Eh bien, plutôt que de continuer, j’aimerais que vous fassiez l’expérience de cela dans la quatrième dimension.» Et nous étions tous comme, je ne dirais pas: «Qu’est-ce que cela signifie?» Parce que nous ne Je ne veux pas avoir l’air de ne pas être cool. Il se tourna sur le plancher de bois franc jusqu’à cette table de mixage qu’il avait au bout de sa suite où il avait ces enceintes géantes.

Arzate: Prince a l’air de flotter et de voler – mais il le fait en quelque sorte. Vous vous retournerez et il sera juste à côté de vous. Comment le monstre est-il arrivé? C’est très énervant.

Coplin: Il a appuyé sur un bouton et s’est tourné vers nous, puis vous avez entendu ce coup de tonnerre, puis le genre de battement de «We Will Rock You». Et il l’a juste lancé. C’était tellement fort. C’est alors que vous vous dites “Oh merde, qu’est-ce qu’il va jouer?” Est-ce qu’il va jouer “Little Red Corvette?” Est-ce qu’il va jouer “1999?” Est-ce qu’il va jouer “Raspberry Beret?” , il entra et sortit de la pièce et, peut-être quand “Baby I’m a Star” apparut, il avait cette boîte de mouchoirs. Et il a donné à chacun de nous un mouchoir, puis il est reparti.

Nous étions donc assis là, tenant ces mouchoirs en écoutant cette musique à un volume élevé, essayant d’évaluer si c’était les bonnes chansons. Et pendant que nous écoutions, “Proud Mary” et “Best of You” sont apparus, ce qui était vraiment comme “Whoa”. Et “All Along the Watchtower”. Et puis il est entré dans ce remaniement de “Purple Rain”. C’était vraiment, vraiment beau et écrasant et surréaliste.

Et puis la musique a pris fin et s’est en quelque sorte estompée, il est retourné à nouveau avec les tissus, et a tenu ses tissus en l’air, et nous a en quelque sorte demandé de relever nos tissus. Et puis il a juste attendu un peu, jusqu’à ce que nous soyons presque mal à l’aise. Je pense qu’il appréciait le fait que nous étions un peu paniqués – il était espiègle. Il était gentil mais il aimait baiser un peu avec toi. Et il a juste pris le mouchoir, l’a mis à son œil et s’est tamponné l’œil, comme s’il pleurait. Puis il a commencé à rire. Nous étions comme, “Merci beaucoup et nous vous verrons à Miami.”

Partie III: «Je ne fais pas d’entrevues»

La semaine du Super Bowl de Prince était solide. Entre un spectacle complet au Seminole Hard Rock Hotel & Casino mercredi et une apparition avec le groupe de funk latin Grupo Fantasma lors d’une soirée privée pour CBS vendredi, il a pris le temps pour l’acte de mi-temps et la conférence de presse habituelle du chanteur de l’hymne national à Miami Beach Palais des Congrès.

Mischer: Quand nous avons dit: “Vous devrez avoir une conférence de presse. Ils aimeraient vous interviewer “, a déclaré le prince à bout portant.” Je ne fais pas d’interview. ”

Coplin: Il y avait juste quelques choses où il était comme, “Je ne vais pas faire ça.” Nous sommes comme, “Nous n’allons pas rompre l’accord à ce sujet.”

Mischer: Il a dit: “Je vais juste jouer pour eux.” Et nous avons dit “OK”.

J.A. Adande (Los Angeles Times et chroniqueur ESPN): Colts-Bears, 2007. J’étais à l’une des disponibilités médiatiques de l’équipe et je me souviens juste que quelqu’un est venu me voir et m’a dit: «Prince va faire un mini-concert lors de sa conférence de presse.» Vraiment? Le chanteur de l’hymne et la mi-temps font traditionnellement une conférence de presse. Et Prince n’a pas parlé aux médias. Alors j’ai pensé: “Wow, si Prince vient, ça va être assez cool.” Et puis ils ont dit: “Non, ça va être une performance.” J’ai dit: “OK, je dois être là.”

Bill Plaschke (L.A. Times journaliste): Quand ils le font maintenant, Entertainment Tonight, Access Hollywood, ils sont tous là. C’est celui qui domine ces conférences de presse. À l’époque, c’était juste un groupe et un tas de hacks.

Adande: J’étais là tôt. Il y a des instruments mis en place. Donc je pense qu’il va vraiment jouer.

Plaschke: C’était la même conférence de presse que Billy Joel.

Adande: Billy Joel était juste de cette humeur aigre. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes à Miami, c’est le Super Bowl, vous allez faire l’hymne.

Plaschke: Adande m’a donné un coup de coude pendant Billy Joel et m’a dit de me lever et de demander à Billy Joel si quelqu’un avait déjà dit qu’il me ressemblait. Et je n’allais pas faire ça.

Mischer, dont la société a produit le spectacle, a rapidement présenté l’invité d’honneur.

Hayes: Une fois de plus, Prince étant passé maître dans l’art de remuer le pot et de faire vraiment quelque chose de différent, il avait dit: «Nous allons avoir cette conférence de presse, mais soyez prêts à tout.» Et nous nous sommes dit «OK». Nous savions qu’il savait qu’il allait faire quelque chose.

Meglen: Je me souviens juste d’être là-bas avec toutes ces pipes et ces chambres drapées. Nous étions là depuis le plus longtemps putain de temps. Ce n’est pas facile de le garder longtemps. Nous voulions juste en finir pour que nous puissions sortir de l’enfer.

Shelby J .: Alors que nous nous dirigeons vers la scène, je me dis: «Je pense que je vais être malade.» Tout ce que je peux voir devant moi, ce sont toutes ces caméras. Et donc il y avait ces portes à ma gauche, je n’ai rien dit à personne. Je me suis juste gentiment excusé pendant un moment. Il y avait des buissons dehors. Je suis littéralement tombé malade, je me suis levé et je me suis dit “OK”. Et les gens étaient [there] dans leur tenue de Super Bowl, mais ils ne me connaissent pas dans un pot de peinture, donc j’étais cool avec ça. J’ai fermé la porte et je suis rentré.

Adande: Prince et tout son peuple sortent et ramassent leurs instruments et prennent position.

Flanqué des danseurs australiens Nandy et Maya McClean – le Twinz – Prince est monté au microphone dans un costume de couleur saumon, a remercié Mischer et s’est adressé aux journalistes assis devant lui. “Nous espérons ne pas trop vous bousculer”, a-t-il déclaré. “Contrairement à la rumeur, je voudrais répondre à quelques questions en ce moment.” À ce moment-là, quelqu’un dans la foule a laissé échapper: “Prince, comment vous sentez-vous à propos de la performance …”

Adande: Je pense que c’était une plante.

Gongaware: C’était l’un des écrivains sportifs.

Adande: Avant même qu’il ne puisse finir [the question], Prince vient de s’introduire dans “Johnny B. Goode”.

Hayes: Il dit: “Très bien, quand nous sortirons ici, je vais dire ceci et faire un temps fort, et ensuite nous irons juste pour ça.”

Adande: Je n’oublierai jamais cette set list. «Johnny B. Goode» et «Anotherloverholenyohead». [Editor’s note: There was a third song, “Get on the Boat.”]

McClean: Un peu un facteur wow. Il ne nous dit pas non plus ce qu’il fait. Nous ne savions pas qu’il allait faire ça. J’ai réagi et ri quand c’est arrivé. Il nous tient en haleine.

Arzate: Cela fait partie de l’humour de Prince. C’est un clown.

“C’était un Prince typique: je vais baiser avec toi, mais je vais te rendre heureux.” – Charles Coplin

Coplin: C’était un Prince typique: je vais baiser avec toi, mais je vais te rendre heureux.

Adande: Il s’agissait d’une conférence de presse, donc les gens n’étaient pas en mode concert. Il y a eu une vague d’applaudissements, car les journalistes n’applaudissent pas lors des conférences de presse. Les gens sont restés sur leurs sièges. Peut-être qu’il n’a pas tout fait, mais le plancher de Prince est si haut qu’il était toujours évident que nous regardions un virtuose au travail. Nous ne méritions pas cette performance.

Shelby J .: Il ne cessait de deviner. Il nous a fait deviner. Il disait toujours: «Restez prêt. Pour rester prêt, vous devez vous préparer. “C’est tout. Nous devions rester prêts à tout. Il a peut-être continué et est allé dans une autre chanson. Il y avait de nombreuses fois où vous ne saviez jamais ce que vous alliez obtenir.

Cora Coleman (batterie): Les répétitions ont été aussi intenses que les spectacles eux-mêmes. Toujours allumé! Toujours prêt! Nous voir toujours au-delà de nous-mêmes, car nous voulons que le public nous voie.

Hayes: Prince était juste un maître de ce genre de choses – suscitant l’intérêt et faisant quelque chose de différent – et c’était toujours très amusant. C’est ce que j’aimais chez lui. Il n’avait pas peur, alors il a juste essayé des trucs. Et ça a juste fonctionné.

Partie IV: «Il n’était pas contrarié. Il était nerveux. “

Prince et son groupe se sont entraînés pour le spectacle de la mi-temps dans une tente à côté du Dolphin Stadium. Ils n’avaient qu’une seule chance de faire un tour complet à l’intérieur du géant de 75 000 sièges. Cela ne s’est pas exactement passé sans problème.

Mischer: Jeudi soir, nous avons eu trois heures sur le terrain lui-même. C’est la seule fois en 2007 que nous nous sommes rendus sur le terrain pour le répéter.

Coplin: Jeudi, c’est à ce moment-là que nous avons fait venir la fanfare de la FAMU et toutes sortes de cloches et de sifflets.

Mischer: La scène était la forme du logo de Prince. Il est sorti, je pense, en 48 pièces distinctes. Il a été rassemblé par environ 624 bénévoles qui avaient fait don de leurs week-ends et d’une nuit par semaine pendant quatre semaines avant le Super Bowl pour répéter la scène en cours de montage, de connexion électrique, de démontage et de déploiement.

Meglen: Jeudi, ils doivent enregistrer ça. Parce que si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas vraiment faire le spectacle de la mi-temps, ils doivent encore avoir quelque chose à diffuser dans le reste du monde, non? Alors ils enregistrent celui-là. Mais pendant toute la durée de leurs répétitions, Prince n’a jamais allumé sa guitare ni allumé son micro vocal, alors il savait ce que tout le monde faisait à tout moment.

Hayes: C’est pourquoi ils ont tiré sur la répétition générale. S’il y a quelque chose comme une anomalie météorologique, alors ils exécuteront simplement la séquence, [and] coupez-le pour la télévision comme si c’était en direct. Ils avaient tout prévu. Le truc de préparation, c’était toujours intense. Il est comme tout le monde. Il est sur les technologies. Il est sur nous. Il est avec la production. Il est dans le camion du son. C’est juste fou intense parce qu’il essaie de traverser chaque «t» et de pointiller chaque «i».

McClean: Vous savez comment nous avons eu le petit ascenseur sur la scène où il descend? Pendant les répétitions, il avait l’un de ces pieds de microphone à base ronde. Et quand nous l’avons couru lors des répétitions, chaque fois que nous arrivions à cette partie, il finissait par placer le pied de microphone à moitié sur la scène et à moitié sur la zone qui s’abaissait.

Meglen: Son pied frappe la base du pied de micro et le place directement dans son front. Il descend dans le grille-pain et monte dans une voiturette de golf, et trois minutes plus tard, vous entendez à la radio: «Prince aimerait voir John Meglen et Don Mischer dans sa caravane.» Mischer dit: «Que veut-il? “Je dis:” Je ne sais pas. “Nous entrons et c’est juste nous deux dans la caravane. Prince me fait signe au fond et il commence à dire: «Je veux que tu prennes cette cassette.» Et Mischer peut m’entendre à l’autre bout et il dit: «Je n’abandonne pas la cassette. Je ne sais pas où se trouve cette bande. Ce serait étonnant de le voir.

Arzate: Il était bouleversé par le son. Et en partie, Prince est vraiment très conscient de la façon dont les artistes noirs sont traités. Et il a toujours une légère – pas une grande – paranoïa que quelqu’un va jouer avec le son et lui faire mal paraître.

Je vais à la [production] les gars et ils se disent: “Nous sommes conscients, nous ne pouvons rien faire. Quand le stade sera rempli, ça sonnera beaucoup mieux. Ce qui est le plus important, c’est ce qui est à la télévision. »Je reviens à Prince, je lui donne le récapitulatif, et il n’est toujours pas content. Il dit: “J’ai besoin de vous pour vous assurer que le son sera fantastique.” J’ai réalisé qu’il n’était pas contrarié – il était nerveux.

Partie V: «Maintenant, c’est du show-business»

Au moment où le Super Bowl dimanche se levait, les nuages ​​étaient tombés. Le match de championnat de la NFL n’avait jamais été joué sous la pluie, mais Mère Nature était sur le point de changer cela.

Coplin: J’avais grandi à Miami. C’était tout simplement inouï d’avoir une tempête de pluie en février. Alors tout le monde a commencé à regarder le radar et tout le monde nous a répété que la bonne nouvelle est que le radar semble s’éclaircir lorsque la série continuera. Nous n’avions pas de plan B.

Mischer: Nous savions qu’il y avait un risque de pluie. Et cela nous inquiétait, car c’était de l’eau sur cette scène Mylar, avec toute cette électricité et tout le reste. Je me souviens de la veille du Super Bowl [thinking], «Dieu, que se passerait-il s’il tombait? Ou le Twinz est tombé ou s’est cassé une jambe ou quelque chose. Qu’est-ce qu’il fait? Est-ce qu’il les enjambe juste et continue? Que faisons-nous? »Nous le redoutions.

Lesley Visser (CBS Sports): J’ai gelé à Lambeau, j’ai été dans la neige à Foxborough et Soldier Field. Les facteurs vous diront toujours que la pluie est la pire.

Arzate: Le matin arrive, et je me lève très tôt, et c’est orageux. Ce n’était pas comme la pluie. C’était comme si quelqu’un jetait des seaux d’eau à la fenêtre.

Shelby J .: Pas seulement une bruine. Pas seulement une pluie légère. C’était comme une mousson.

Arzate: J’étais comme, “Oh merde.”

Shelby J .: Nous pensons: «Allons-nous changer des choses? … Allons-nous porter des chaussures de tennis maintenant? “Prince était comme,” Ne change rien. “Et cela faisait partie de lui qui nous apprenait, moi et moi, à ne pas avoir peur.

Arzate: Je savais que les cadres étaient inquiets de la pluie et de l’électrocution et ils se disaient: “On peut toujours faire comme si tu chantais” et tout arrêter et juste jouer la piste. Et Prince était comme, “Je suis Prince, je vais jouer en direct.”

McClean: J’étais en train de penser à la taille de l’événement. Je n’avais pas beaucoup d’expérience avec ça, venant d’Australie. Ma seule image visuelle était Michael Jackson – je me souviens qu’il était dehors sur la scène ensoleillée avec ses lunettes et sautait sur scène puis se tenait là comme un robot. C’était ma seule association avec lui. Donc, c’était assez excitant de penser que nous allions faire notre propre version de cela.

Arzate: Il m’appelle dans la caravane, et bien sûr il a l’air impeccable. Je dis: “Prince, tu es magnifique.” Et il dit: “Merci.” Et il me regarde et il ne dit rien. Je me souviens que je ressemblais à un rat noyé.

Meglen: La pluie tombait, c’était Paul, moi et Trevor [Allen], son garde du corps et ce petit gars de CBS, avec son casque. C’est comme un avertissement de deux minutes et il dit: “D’accord, il faut deux minutes pour rouler.” Et nous sommes tous là et personne ne fait rien. Nous attendons tous qu’il sorte, tu sais? Et il dit: «C’est une minute. Ça devient critique. »Et nous nous regardons tous. Tu vas y aller? Je ne vais pas le chercher. Vous allez le chercher! Je pense que Trevor allait ouvrir la porte. C’est à ce moment qu’il s’est ouvert. Il mettait son chiffon.

Kim Berry (Coiffeur du Prince): Il disait: “Ils ne vont pas me faire faire ce spectacle, n’est-ce pas?” J’ai dit: “Mec, c’est en direct. Oui, tu dois faire ce spectacle. “Alors il était comme,” Kim, donne-moi un chapeau. “Et j’ai dit:” Tu ne peux pas porter de chapeau. C’est le Super Bowl! »J’ai commencé à ranger tous ses foulards dans un canapé et à essayer de les cacher. À ce moment-là, ils l’avaient déjà dans une voiturette de golf pour le conduire à travers le terrain.

Coplin: J’avais appelé au rez-de-chaussée dans les coulisses: «Sommes-nous bons, sommes-nous bons?» Et puis j’ai finalement entendu une des personnes en bas et j’ai dit: «Est-ce que le prince va bien?» Et puis il a dit: «Il veut pour savoir si tu peux faire pleuvoir plus fort. “Je me disais:” On va aller bien. “

Shelby J .: Genre, qui dit ça? C’était juste lui!

Arzate: Une fois qu’ils ont appelé le spectacle pour lui, vous pouvez voir tous les gens se bousculer avec la scène. C’est une telle production.

Coplin: Cette étape avait un tas de pièces mobiles et il pleuvait. Soi-disant, une partie de la scène a roulé sur un câble et a coupé le câble, et un gars très héroïque a dû brancher ce câble dans une tempête de pluie et risquerait probablement une grave électrocution.

Mischer: Il y avait un homme dans notre équipe d’éclairage qui s’appelait Tony Ward. Et Tony, réalisant que nous comptions maintenant sur le départ, prit sa pince et enleva l’isolation des trois câbles. Et il les a insérés dans une prise, juste crue, et a tenu cela pendant toute la durée de 12 minutes et demie, sous la pluie. Pour garder les lumières et tout ça fonctionner. Je suis content de ne l’avoir su qu’après parce que ça m’aurait effrayé.

Hayes: Ces gars sont passés par l’enfer pour s’assurer que toute la technologie fonctionnait.

Arzate: Quand ils ont annoncé Prince, et vous voyez le symbole s’allumer et tout cela, la foule. Tout est sombre. La foule devient folle. Et je me dis: “Est-ce que ces blancs vont vraiment aimer Prince?”

Baie: Il sort sur scène et il a ce chiffon enroulé autour de sa tête. Et je me dis: “Oh, mon Dieu! Il a couvert mes cheveux. ”

Hayes: Il suffit de réaliser que le sol est ce carrelage glissant. Il a l’air dope mais quand il était mouillé, c’était comme se tenir debout sur du verre.

McClean: Évidemment, la scène était vraiment glissante et il n’y avait aucun moyen pour nous de contrôler cet environnement, sauf pour mettre de petites poignées sur le bas de nos chaussures. Nous avions prévu de le faire de toute façon, parce que nous dansons toujours avec des bottes au genou, donc nous les avions toujours sous la main.

Hayes: Je m’inquiétais pour Prince parce qu’il portait ces talons, mec. Et il y va, mec. Vous ne voulez pas de suppression nationale de la télévision.

Mischer: Lorsque nous avons frappé l’air, j’étais vraiment inquiet et inquiet. Et puis, après environ 45 secondes, j’ai commencé à dire: «Cela semble vraiment incroyable. Cela pourrait être une bénédiction déguisée. »Mist ruisselait sur la scène, créant cette ambiance éthérée. Des gouttes d’eau ont commencé à créer des étoiles sur les lentilles.

Arzate: Il commence à jouer et nous entendons les premières mesures. Je me dis: “Voulons-nous vraiment être là-haut pour regarder ça?” Je pense que nous devons être sur le sol. Et [Kim’s] comme, “Oh mon dieu, oui.” Nous décollons de la suite, puis nous courons. C’est la chose la plus stupide qui soit. Pourquoi avons-nous pensé que nous voulions regarder le spectacle d’ici? Nous traversons ce labyrinthe. Nous passons à travers, j’ai presque poussé Billy Joel au sol. Et je l’entends dire: “Oh mon dieu, c’est Prince, je ne peux pas manquer Prince.”

“” Cet homme était de la magie pure. “C’était un homme qui pouvait danser sous l’eau et ne pas se mouiller.” —Kim Berry

Baie: Les gens me demandent: «Y avait-il un parapluie sur la scène? Comment n’a-t-il pas été mouillé? »J’ai dit:« Cet homme était de la magie pure. »C’était un homme qui pouvait danser sous l’eau sans se mouiller.

Arzate: Je regarde Prince et je me dis: “Kim, est-ce que j’hallucine ou n’y a-t-il pas de pluie sur lui?” On pouvait voir quelques gouttelettes sur son épaule. Et nous regardons et elle se dit: “Ça ressemble juste à une fine brume sur son visage.”

Mischer: Nous avons commencé avec «We Will Rock You».

Shelby J .: Vous avez du rock, mélangé avec du R&B, mélangé avec ses trucs. C’est comme, il a su tisser ensemble cette peinture parfaite de tant de genres différents. Mon homeboy était comme, “Vous avez ouvert avec Queen!” J’étais comme, “Je sais!” Nous avons mis notre petit spin dessus.

Caro: Il a juste compris comment faire quelque chose de cette échelle tout en restant Prince.

Shelby J .: Si vous revenez et regardez, il avait trois ou quatre guitares différentes. Il a donné à chaque guitare son propre point fort. Ça devait être pendant “Best of You” – il a joué juste un stupide solo de guitare et il sort sous la pluie.

Taylor Hawkins (batteur des Foo Fighters, à MTV en 2007): Je regardais le match chez notre producteur Nick Raskulinecz, et depuis qu’il fait le nouvel album de Rush, tous les gars du groupe étaient là. Je veux dire, je suis dehors en train de fumer une cigarette avec [the late Rush drummer] Neil Peart et quelqu’un sortent la tête dehors et disent: “Euh, mec, Prince fait ta chanson.”

Je ne sais pas pourquoi il l’a fait, mais j’aimerais le savoir. Je veux dire, l’idée m’a traversé la tête que peut-être il le faisait comme une sorte de “Fuck you” pour nous, ou peut-être qu’il aime vraiment la chanson. Quoi qu’il en soit, c’était assez étonnant d’avoir un gars comme Prince en train de couvrir une de nos chansons – et de le faire mieux que nous.

Coplin: Je regarderais les moniteurs et j’essaierais de prendre en compte ma propre opinion sur l’émission, mais peu importe ce que vous voyez dans le camion de télévision, vous n’avez aucune idée de ce que vivent les gens à la maison. Et je me souviens que mon téléphone a commencé à exploser. Par exemple, “OMG, c’est la plus grande chose que j’aie jamais vue.” Je venais d’avoir toutes ces personnes, amis, collègues, gens de l’entreprise, qui perdaient vraiment vraiment la tête sur mes textes. Et c’est à ce moment-là que j’ai su que cette chose était peut-être encore meilleure que ce que nous pensions.

Nathan Vasher (Bears cornerback): The last two or three minutes, I peeked out of the tunnel. I didn’t want to go all the way out there, but for two or three minutes I got to witness greatness. I haven’t experienced that greatness again.

Hayes: The rain started to come during “Purple Rain.” It was crazy. It was like, “Dude, you couldn’t ask for anything better than this.”

McClean: When we were rehearsing, Prince was like, “So when you get to this section, I want you to stage dive.” I was like, “What does that look like?” Because I’d never done it before. I’m also not Prince where everybody’s got their eyes on me the whole time, the whole show, and they’re just dying to touch me. Will they stick their hands up? And when we actually got to the arena, I couldn’t stage dive because the big sheet came up.

Adande: If you watch the halftime performance, the way he holds his guitar when his silhouette is on the sheet is very phallic.

Mischer: At the Olympics in 1996, we had created this shadow effect. We created shadows on a screen that was pulled up, reminded the world that saw those opening ceremonies that the Olympics started in Greece. We had ancient Greek poses of discus throwers, javelin throwers, and all of that. We used that again with Prince and when he turned his guitar sideways there were some comments about whether he was trying to make a statement.

While Prince’s shadow didn’t cause the same kind of outrage that the wardrobe malfunction did, The Smoking Gun reported that more than 150 people complained to the Federal Communications Commission about it. On his show, Stephen Colbert jokingly referred to Prince’s “demonic guitar phallus.”

McClean: Me and my sister, we were singers and dancers in Disney’s The Lion King. In that show there’s this African section where we all come out on stage and we’re flying these huge poles that have these beautiful rainbow kite birds on the end of them. I said, “Well, Prince is associated with doves, how about we do that same thing that Julie Taymor did in The Lion King?” I said we’ll do it on “Purple Rain,” and me, Maya, and Shelby can fly the birds while “Purple Rain” is happening.

Shelby J.: It felt like I was trying to wrestle a marlin or something. Just with the wind blowing against this bird. And I just remember that moment. My arms are so sore, and my shoulders. And I had to keep singing!

Caro: I just remember at the end, just seeing him basking in that guitar solo on “Purple Rain,” with the rain coming down and I think it had this purple glow because they probably lit it that way. It just was like, “Whoa, this is really something.” This is an artistic statement rather than just a guy pushing those buttons and promoting his product. You just were in awe of him.

Hayes: It’s like a movie within itself because of how it all unfolded.

Coleman: It was the longest 12 minutes ever. It almost felt like slow motion.

Berry: At the end, when he snatched that do-rag off his head, and threw it into the audience, I said, “Now, that’s show business. That’s how you do it.”

Part VI: “I Always Make History”

Even before Peyton Manning and the Colts wrapped up a 29-17 victory against the Bears, it was apparent that Prince didn’t just put on the greatest halftime show ever. He delivered one of the most iconic performances of his career to 140 million people around the world. These days, almost four years since his death, it continues to be remembered as such.

Meglen: We had a suite, so he could go and watch the second half in it. We had a white van, a 16-seater van and we were gonna drive him from the little trailer. It’s just me and Paul with Prince. And he’s like, two seats behind us, in the back. We started to read him all the texts we’re getting from people. And he finally leans over and he goes, “Hey guys,” and we just all high five each other.

Arzate: We run through the stadium and when we show back up at the suite, he had just finished. We missed how it ended. We walk into the suite, he’s already in the suite. I don’t know how.

Coplin: I remember at the end of the show one of our producers went up to him and said, “I heard I’m not allowed to hug you.” And he said, “No, you’re not allowed to take pictures, but you’re allowed to hug me.”

Adande: At the commissioner’s party, that night, after the game, we’re there and my friend, the late [St. Louis Post-Dispatch sports columnist] Bryan Burwell, was there, and he told me how [NFL commissioner Roger] Goodell came in. Burwell goes up to him and says, “I think Prince kind of got one over on you guys.” And Goodell said sheepishly, “Yeah, that was a boner.”

Caro: He took this massively overscaled event and just sort of bent it to his will.

Adrian Quesada (former Grupo Fantasma guitarist): I remember hearing from a couple people in his band that they felt that there was a little bit of nervousness around the Super Bowl week with him. Which is hard to imagine. He just seems so superhuman.

Hayes: After the fact, it was a lot of dap slapping, and he was happy with the way the band came off. And we went and looked at the video. They added a lot of stuff. The CGI things. Like the lightning strikes, pyrotechnics. Prince actually sent me some text messages. Like, screenshots of the different pyrotechnics and some notes like, “Nice job.”

Shelby J.: He thanked us. Let’s just be honest. Prince is and was the biggest star. Star, star, star. He didn’t need the Twinz, me, Mary, Joseph, Jesus. He didn’t need nobody. He could’ve stood there by himself and done a whole show and it still would’ve been amazing. The way he was so generous with his light …

Coleman: He was a global icon and had the choice of anyone in the world to share this moment with, but he allowed me to be his heartbeat. It’s an honor that will always resonate with me. We were so used to being together like a family and rehearsing countless hours, that anxiety was replaced with heartfelt respect and gratitude. The impact was undeniable.

Coplin: There was always that, “What the fuck are we gonna do next year? How are we gonna top this?”

Visser: Having been on the field to see Springsteen, and McCartney, and Tom Petty, Michael Jackson, and the Stones, I would say it was the greatest 12-minute, mystical, magical halftime.

Hayes: When you’re on top of the heap, everybody’s gunning for you. Everybody’s like, “We’re gonna beat Prince.” Sometimes I have to admit I check to see if we’re gonna get beat. A lot of times I go away feeling like, “Yep, we won.”

Mischer: Right after the Super Bowl, I flew into Beijing and at the airport I was met by reporters who were talking about the Prince halftime show. And the first question to me was, “How many water trucks did it take to create the rain effect that you achieved on TV?”

Dan Piepenbring (Prince biographer): It was March of 2016. He and I had been working on the book for I guess two months when he finally finished the contractual negotiations with Random House. And then he threw this announcement party, which in itself is pretty unusual. I mean, for someone to have a party just to say that they’re writing a book—not have written, but are going to write. But of course everyone there was excited about it.

And he kind of took the stage and announced that he was gonna be writing this memoir, and that’s when he said that he was starting with his first memory and going all the way to the Super Bowl. That was news to me because we had never discussed the Super Bowl.

The next night I went out with him and he brought up the Super Bowl. He had just come from seeing Hamilton and he was really jazzed on that whole musical and was thinking about the structure of the book and the tone of it. And he said, “I was thinking we could start the book with the Super Bowl. What it feels like to get to that moment.” But that was really the last time I saw him in person. And that was the last time we discussed the Super Bowl in any capacity. We had just scratched the surface of it, but I know that it was a really important moment for him, a really canonical moment in his career.

Arzate: You could tell he was very happy with his performance. I was like, “You made history.” And he was like, “I always make history.”