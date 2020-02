NBA All Star Game 2020 : L’hommage de Kobe Bryant au match des étoiles devient viral

L’hommage de Kobe Bryant au match des étoiles devient viral

L’hommage de Kobe Bryant au All-Star Game est devenu viral dimanche soir.

Bien que 2020 ait été décent pour le basket-ball de compétition dans son ensemble, un événement tragique l’a gâché au cours du mois dernier.

Cet événement est la mort de la légende des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant.

Bryant, son Gianna de 13 ans et sept autres personnes ont été tués dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier. L’ensemble du groupe se rendait à une sortie de basket-ball de filles à la Mamba Academy lorsque l’accident s’est produit.

Parce que Bryant était l’un des joueurs de basket-ball les plus accomplis et les plus aimés de tous les temps, la NBA l’a honoré ces dernières semaines.

Le NBA All-Star Game a commencé par un moment de silence de 8 secondes en l’honneur de Kobe Bryant et David Stern. pic.twitter.com/K1Kk7GN7ag

– CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) 17 février 2020

Voyant que Bryant était un All-Star NBA à 18 reprises et un MVP à quatre reprises du match des étoiles, la sortie de cette année a commencé par un moment de silence de huit secondes pour lui.

Cette décision est venue dans la foulée de la NBA annonçant quelques jours plus tôt que le All-Star Game MVP Award était renommé en l’honneur de Bryant.

“Nous étions en train de réfléchir à la meilleure façon, une des façons d’honorer Kobe”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver.

«Il se trouve que sa perte est survenue peu de temps avant le début des festivités All-Star.

«Je pense que l’une des choses qui se démarque avec Kobe, bien sûr en plus de ses cinq championnats, c’est qu’il a [made 18 All-Star teams] et à égalité pour le record de quatre MVP.

“Pour nous tous, cela semblait être le moyen approprié de lui faire honneur.”

Il reste à voir si la NBA honore Bryant de toute autre manière au cours des prochains mois.

