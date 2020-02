L’hommage des étoiles de Jennifer Hudson à Kobe Bryant était plus puissant qu’il n’y paraissait

Le match des étoiles 2020 a débuté avec un hommage à Kobe Bryant, chanté par Jennifer Hudson. Hudson, qui a l’une des meilleures voix de notre génération, a réussi la performance à laquelle vous vous attendez: impeccable, émotionnelle et émouvante. Elle a même cassé brièvement au début, nous rappelant à quel point cette situation était réelle.

En chantant «For All We Know» de Donny Hathaway, sa superbe voix était accompagnée de photos de Kobe et Gianna Bryant.

Mais ce qui rend cette performance si spéciale et courageuse, c’est que Jennifer Hudson n’est pas étrangère à la tragédie. En 2008, la mère, le frère et le neveu de 7 ans de Hudson ont été assassinés par l’étranger mari de sa sœur. En 2012, il a été condamné à la prison à vie pour les meurtres. En plus de tout cela? Elle a eu lieu à Chicago, la ville où Hudson a présenté cette performance.

Jennifer Hudson est une légende depuis longtemps. Depuis avoir surmonté cette horrible (et non sa faute) 7e place sur American Idol pour remporter un Oscar et un Grammy, nous ne méritons vraiment pas cette femme.