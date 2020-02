L’homme invisible, Godzilla, King Kong: une histoire du monstre du film

“La normalité est menacée par le monstre”, a écrit le critique britannique Robin Wood, dont les essais sur le cinéma d’horreur ont contribué à faire du genre un sujet viable pour une érudition sérieuse. Pour Wood, les monstres de cinéma étaient des manifestations d’idées ou d’expériences qui avaient été marginalisées, rendues taboues ou autrement mises hors de vue; à travers leurs corps et comportements grotesques et exagérés, ils ont mis des visages sur ce qui autrement resterait invisible.

Ce concept dérangeant de forces invisibles qui se cachent soudainement est à l’œuvre dans The Invisible Man, le dernier remake d’un titre qui remonte à 1933 et la première vague de films d’horreur Universal qui a adapté des monstres littéraires au film. Dans l’adaptation classique de James Whale à H.G. Wells, la quête d’un scientifique pour se rendre indétectable finit par faire disparaître sa morale avec sa chair et son sang – un thème repris par le redémarrage de Paul Verhoeven en 2000, Hollow Man. La torsion dans la nouvelle version de Leigh Whannell, qui met en vedette Elisabeth Moss, est que le personnage principal n’est pas le protagoniste; au lieu de cela, le film adopte le point de vue de sa victime afin de mieux refléter les angoisses contemporaines à propos de l’éclairage au gaz et de la masculinité toxique omniprésente – le monstre non pas comme une menace pour la normalité, mais comme un reflet tordu de celle-ci.

Si le récent triomphe aux Oscars et le succès au box-office de The Shape of Water ont prouvé une chose, c’est que l’idée séculaire que les films de monstres sont des conteneurs pour des thèmes plus profonds est bien vivante, bien que de plus en plus consciente de soi. Vu sur une chronologie plus large, les meilleurs films de monstre comme métaphore sont ceux qui se sont efforcés d’être véritablement effrayants (ou autrement excessifs en termes d’imagerie et d’humour) avant de se présenter pour une analyse clinique. Nos monstres de cinéma préférés, quant à eux, sont généralement ceux qui n’ont pas nécessairement besoin d’être déconstruits pour être compris – un regard nous dit ce que nous devons savoir. Ce qui est intéressant en examinant l’histoire des films de monstres, c’est la cohérence de certains thèmes et images alors que le monde qui les entoure continue de changer. Tant que nous pensons – ou espérons – que nous sommes normaux, il y aura toujours quelque chose à craindre.

King Kong (1933)

Les surréalistes aimaient le King Kong original parce que le personnage principal ne cessait de changer de taille: pour un groupe d’artistes d’avant-garde, les incohérences dans les effets spéciaux pionniers et miraculeux de Willis O’Brien n’étaient pas un bug mais une fonctionnalité. À titre d’exemple de film utilisant le spectacle comme point d’entrée – et argument de vente – pour l’horreur, King Kong appartient au rez-de-chaussée du Temple de la renommée du cinéma de genre: vers 1933, il n’y avait jamais rien eu de tel que son attraction vedette. De plus, la façon dont le film d’Ernest Schoedsack et Merian C. Cooper transforme la capture de Kong par un producteur de film en allégorie du showbiz est ingénieuse. Le film est aussi la scène primitive de l’idée que les meilleurs monstres du cinéma sont ceux qui nous permettent de réfléchir sur nous-mêmes. Même en laissant de côté l’idée persistante et persuasive – inspirée par tout le monde de Quentin Tarantino à Kanye West – que la trajectoire de Kong est un remplaçant symbolique pour un récit d’esclave afro-américain (avec l’objet de la déesse blonde de Fay Wray, approfondir et compliquer le fantasme) ), la façon dont le film met l’accent sur la dichotomie entre la force physique et la faiblesse émotionnelle du grand singe crée une identification universelle que d’autres films ont imitée mais n’ont jamais reproduite.

La fiancée de Frankenstein (1935)

“Dans un nouveau monde de dieux et de monstres!” porte un toast à la garance des deux savants fous dans The Bride of Frankenstein. Sa déclaration pourrait doubler comme un cri de ralliement pour le paysage cinématographique hollywoodien des années 30 et 40, dans lequel des grotesques de toutes sortes ont obtenu le statut de marque en tant qu’attractions au box-office, dans le processus voguant l’horreur vers une sorte de respectabilité mercenaire. La liste d’Universal comprenait Dracula et Frankenstein, ce dernier fournissant l’étalon-or pour les monstres de cinéma sympathiques sous la forme de l’abomination émouvante et plate de Boris Karloff – moins un «Prométhée moderne» à la conception originale de Mary Shelley qu’un garçon d’affiches pendant une décennie définie par la dépression et le déclin. La grande blague de The Bride of Frankenstein, une suite directe qui intègre la biographie de Shelley dans son dispositif de cadrage, est que son homonyme ne veut rien à voir avec son futur compagnon. Là où Dracula de Bela Lugosi était un tueur de femmes – et en tant que tel, à la fois séduisant et sympathique – le monstre de Karloff appartient avec Kong au panthéon des inadaptés amoureux.

Gens de chat (1942)

Le mandat de moins en plus du grand producteur de films B Val Lewton était à la fois une réplique à l’approche du nom de marque des films d’horreur Universal – des films reposant sur la familiarité de stars de cinéma à prix élevé dans des rôles emblématiques – et un capitalisation sur l’appétit grand public subséquent pour la fantaisie. Si King Kong et Frankenstein nous ont obligés à nous retrouver à l’intérieur de leurs monstres plus grands que nature, Cat People de Jacques Tourneur a inversé la polarité pour révéler – plus métaphoriquement que visuellement – le prédateur tapi sous la peau. Dans ce cas, c’est l’extérieur soyeux d’Irena de Simone Simon, dont le psychiatre essaie de lui dire (et à nous) qu’elle ne s’évanouit pas vraiment et ne se transforme pas en panthère à chaque fois qu’elle est excitée – c’est comme ça. Le sous-texte sexuel de Cat People n’est pas subtil, mais il est toujours brillamment efficace, armant le désir d’Irena contre les hommes sur son orbite (et contre nous) sans aller jusqu’au bout et nous montrer toute sorte de transformation ou de mutation à la loup-garou. En plus d’offrir une alternative discrète à l’horreur de plus en plus schlocky colportée par les studios dans les années 1940, Cat People se mêle de la psychanalyse anticipe – même involontairement – les “monstres humains” qui entreront en vogue à la fin des années 1950 et 1960. Il n’est pas difficile de tracer une frontière entre la vision de Tourneur d’un personnage «normal» réprimant les pulsions homicides profondément ancrées et la plaisanterie freudienne malade au cœur de Psycho d’Alfred Hitchcock.

Créature du lagon noir (1954)

Le gill-man amazonien au centre du thriller d’aventure dans la jungle joyeusement vif de Jack Arnold est considéré comme un «lien manquant» entre les humains et leurs ancêtres amphibies, mais rétrospectivement, ce qui est vraiment comblé est la distance entre Frankenstein et Jaws, entre un extérieur aimable et un prédateur apex sous-marin. Il ne fait aucun doute que Steven Spielberg a emprunté une partie du travail photographique sous-marin de Creature dans la séquence d’ouverture de Jaws, tandis que les emprunts de Guillermo del Toro dans The Shape of Water étaient encore plus effrontés – son lauréat d’un Oscar divise la différence entre remake et hommage, jouant sur la sympathie de Creature. au point où cela devient sentimental.

La chose d’un autre monde (1951)

Leur! (1954)

Godzilla (1954)

Si vous achetez que l’engouement pour la science-fiction des années 1950 reflétait les aspirations et les angoisses liées au rôle accru de la technologie dans la vie moderne – l’adoption de gadgets innovants, jetés dans l’ombre de l’artillerie lourde de la Seconde Guerre mondiale et de la fin de jeu atomique apocalyptique – alors la décennie rapporté plus que sa part de textes riches. Il y avait la panique OVNI évoquée dans La chose d’un autre monde; le scepticisme au sujet de l’expérimentation militaire dans la peste des fourmis surdimensionnées lâchées en eux!; et, dominant au-dessus de tous, la métaphore bipède massive et irradiée connue sous le nom de Godzilla – un avatar de l’impact d’Hiroshima visant en premier Tokyo mais finalement destiné à conquérir le monde. En regardant l’original d’Ishiro Honda de 1954, il est crucial de noter à quel point Gozilla est non anthropomorphisé – sa réhabilitation éventuelle en héros culturel (au Japon et aux États-Unis) entraînerait des exigences de séquestration. Le premier Godzilla, cependant, est aussi cauchemardesque que King Kong moins la poésie «La beauté a tué la bête» – un portrait d’une société moderne et technocratique essayant de niveler et de contenir son propre sous-produit surdimensionné et littéralement toxique, une ancienne relique dont les saccages visualisent Citation de Bhagavad Gita de J. Robert Oppenheimer en termes de bande dessinée: “Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes.”

Les oiseaux (1963)

Mâchoires (1975)

Comme beaucoup de genres américains clés, l’horreur a subi une refonte dans les années 1960, avec des films de monstres entrant dans une sorte d’hibernation, au moins en ce qui concerne les productions de studio A-list; les caractéristiques de science-fiction et de créature ont été supplantées par les comédies musicales, laissant aux Britanniques et à d’autres étrangers ingénieux le soin de maintenir le genre en vie. Le portrait de Psycho de la déviation brandissant un couteau était si définitif que d’autres cinéastes d’horreur ne pouvaient que le copier, mais le suivi de Hitchcock, Les oiseaux, était singulier – un film sur un phénomène contre nature sans un savant fou en vue. Personne ne sait pourquoi les oiseaux attaquent la population de la baie de Bodega; les réponses littérales ne se trouvent nulle part dans le récit délibérément et terrifiant énigmatique, qui se double du refus de Psycho de héros sympathiques et sympathiques traditionnellement et se concentre plutôt sur la menace aviaire sans visage du titre. En aucun cas la première allégorie de Mère-Nature-aura-sa-vengeance-sur-l’humanité, The Birds s’est néanmoins inscrite comme quelque chose de nouveau au début des années 1960, introduisant clandestinement un foyer de terreur nucléaire dans ses images d’une flotte sans fin de prédateurs ailés. perché en silence, prêt à frapper, l’une des fins les plus effrayantes et les plus incertaines de l’histoire du cinéma. Une décennie et demie plus tard – à l’autre bout de la vague de possessions démoniaques qui a revitalisé l’horreur dans les années 1970 – Steven Spielberg a eu la chance de jouer avec la symbologie de son idole, troquant le ciel pour la mer et frappant le même nerf primitif . La meilleure chose à propos de Jaws est que le requin ne représente rien: c’est juste une machine parfaite, une feuille presque indestructible pour l’ingéniosité de deux héros bêta-mâles et de leur capitaine quasi-Ahab, qui tombe en panne avant même que le navire ne le fasse . Aucun film sur cette liste n’a fait plus pour changer le langage visuel (et musical) des films de monstres que Jaws, à commencer par le fait qu’il rend le monstre réel en ne nous le montrant pas – une solution pratique aux problèmes techniques qui se sont également avérés être la première preuve de l’authentique génie de son réalisateur pour la manipulation du public.

Extraterrestre (1979)

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Plus encore que le requin de Jaws, l’extraterrestre dans Alien est une création complètement vierge: il ne reçoit aucun plan de point de vue, et nous ne voulons jamais voir les choses à travers ses yeux de toute façon. Lorsque Ellen Ripley de Sigourney Weaver est traquée à travers sa capsule d’évasion dans ses sous-vêtements, il n’y a aucun de l’érotisme par procuration que vous trouvez dans Creature From the Black Lagoon – vous êtes simplement terrifié à l’idée que ce métamorphe noir et visqueux éclate partout dans son voisinage. Assez a été écrit (et filmé et raconté) sur la genèse et le génie des conceptions mi-médiévales, mi-modernistes et entièrement dégoûtantes de HR Giger qui disent tout sur la poésie viscérale du xénomorphe, avec son crâne de bélier, ses bouches – dans la bouche et les entrailles littéralement toxiques, est redondant. La réussite d’Alien consiste à prendre tous ces envahisseurs pétillants et ringards des années 1950 – tous ces extraterrestres incroyablement bidons et mutations plasticky inadaptées à la science – et à les reconditionner dans une gigantesque coquille extérieure bulbeuse mais rationalisée. On ne peut pas non plus sous-estimer à quel point l’insistance d’Alien sur la monstruosité était parfaitement synchronisée après les créatures généralement amicales dévoilées dans Star Wars et Close Encounters of the Third Kind, des plaisirs de la foule qui utilisaient des effets spéciaux comme outils d’ingratiation. Alien n’a rien de tout cela.

L’homme éléphant (1980)

S’il y a une meilleure performance dans un film de monstre que John Hurt en tant que personnage principal du biopic poétique de David Lynch de Joseph Merrick – l’attraction de spectacle de monstre sévèrement déformé qui a brièvement capturé l’imagination victorienne au tournant du 20e siècle – je ne sais pas il. Agissant sous des couches de latex, Hurt dépeint Merrick comme une âme fragile luttant pour s’échapper de sa cage. La raison pour laquelle il n’est pas erroné d’appeler le film distinctement non surnaturel de Lynch un film monstre est parce qu’il s’appuie sur le langage visuel du genre – longues ombres; couloirs sombres; une accumulation effrayante à la révélation du visage et du corps de Merrick – et parce qu’il s’agit si explicitement de notre peur collective de la «monstruosité». Au lieu d’activer la terreur, cependant, le film fonctionne, pour citer Roger Ebert, comme une machine génératrice d’empathie, justifiant l’humanité de Merrick d’abord dans le discours (“Je ne suis pas un animal, je suis un être humain”), puis enfin dans des gestes silencieux si précis et déchirant qu’ils défient toute description.

La Chose (1982)

La mouche (1986)

La question de savoir ce que les remakes du début des années 80 comme An American Werewolf in London (sur le modèle de The Wolf Man) ou le redux décadent de Cat People de Paul Schrader ajoutent à leurs inspirations est très ouverte, surtout à une époque où les suites et les remakes étaient souvent motivé uniquement par le profit. Des critiques comme Pauline Kael ont fait valoir que les effets spéciaux devenant à la fois de plus en plus spéciaux – plus à la pointe de la technologie et donc surexposés – les véritables monstres étaient les dirigeants de studio pillant le passé pour la propriété intellectuelle.

Pour sa part, John Carpenter – qui avait déjà inventé un grand croque-mitaine humain dans Michael Myers – a décidé de tirer parti de la tendance du début des années 80 de remakes coûteux de films des années 50. C’est un insigne d’honneur que Carpenter’s Thing a tanké, non pas parce qu’il a travesti sa matière première (Carpenter a idolâtré Howard Hawks), mais parce que sa vision était si extrême. L’année où E.T. rendu les étrangers câlins une fois pour toutes, The Thing ne présentait rien de moins qu’une masse emmêlée et tentaculaire d’obscénité tordue et tordue – copiée un peu de la stupéfiante possession de cauchemar psychosexuel d’Andrzej Zulawski (dont les effets étaient en fait le gars qui a fait ET) mais toujours au-delà de la plupart des sensibilités et sensibilités traditionnelles. La tristesse inébranlable et gelée de The Thing, et la façon dont ses personnages humains – tous les mecs, tous barbus, tous vêtus de parkas qui les dé-invitent stratégiquement en ligne avec le MO du corps qui sautille – finissent par se déchirer ou se séparer , c’est ce qui en fait une valeur aberrante même à un moment où le gore était extrêmement rentable.

Le seul vrai concurrent des années 80 au chef-d’œuvre de Carpenter était le propre retour des années 50 de David Cronenberg, The Fly, qui a repris les grandes lignes d’un film dont on se souvient surtout pour sa devise accrocheuse («help meeeeeee») et l’a muté (la mutation étant le Canadien spécialité de l’auteur) en une tragédie romantique corsée et sanglante à propos d’un Dr Frankenstein qui se transforme en monstre pendant que son amant regarde impuissant. The Thing est grossier, mais The Fly est dégoûtant – un inventaire de la décomposition écrit sur le corps de Jeff Goldblum alors que Seth Brundle accomplit son destin accidentel en tant que Brundlefly, dont le mouvement de finition de style WWE de vomissements de bile chaude sur ses adversaires (pauvre John Getz!) Était également un miroir de la répulsion qu’il inspirait aux téléspectateurs à faible ventre. La différence est que là où The Thing est un film monstre sur le mal qui vient du dehors et se cache à l’intérieur – et en tant que tel se joue comme un exercice froid de suspense et de révélation – The Fly touche un nerf chaud et exposé sur notre tendance à devenir le pire version de nous-mêmes, et combien ça craint d’être à l’autre bout de ce processus. En fin de compte, cependant, Cronenberg prouve qu’il a un cœur, offrant peut-être le geste d’auto-sacrifice le plus émouvant dans un film de monstre depuis que Kong a mis Fay Wray à terre pour affronter seul les avions de chasse. Parfois, ce qui nous rend véritablement humains, ce n’est pas notre peur de la mortalité, mais notre pleine adhésion.

L’hôte (2006)

Cloverfield (2008)

La brume (2007)

Ce n’est pas que les années 1990 n’aient pas produit de films de monstre autant que les effets spéciaux analogiques qui sévissaient dans les années 1980 sont devenus numériques – et avec eux, un sentiment d’incrédulité joyeusement suspendu. Nommez Jurassic Park si vous le souhaitez, mais j’ai toujours pensé que le riff de Frankenstein de Spielberg (avec Brundlefly lui-même en tant que défenseur de la théorie du chaos) était trop obscur quant à sa signification intérieure: il voulait nous montrer des dinosaures CGI photoréalistes tout en nous réprimandant sur le dangers de la technologie de pointe. Le film est-il complexe ou confus? Quoi qu’il en soit, les dinosaures de Jurassic Park ont ​​fière allure, mais la plupart des autres créatures numériques des années 90 ont l’air minables, ce qui explique peut-être pourquoi The Blair Witch Project est le seul classique de genre vraiment durable de la décennie – un film qui, à sa manière Lewtonesque , garde le monstre dans l’ombre.

Pendant ce temps, il y a trois candidats au début du 21e siècle pour la canonisation. Le premier est l’hôte de Bong Joon-Ho, qui inverse la prophétie de Jaws en montrant le monstre en plein jour dans les 10 premières minutes, mais qui est génial surtout en raison de sa profonde compréhension de Godzilla. L’hôte frappe les mêmes notes de film de catastrophe tout en les satirisant, et donne également à son monstre de rivière amphibie et carnivore une personnalité – Bong m’a dit dans une interview en 2006 que les animateurs avaient été inspirés par Steve Buscemi dans Fargo. Et en parlant de Godzilla, l’idée lumineuse à Cloverfield était de refaire Godzilla à travers l’objectif (de poche) de Blair Witch, croisant le réalisme putatif du sous-genre d’images trouvées, avec sa dépendance au réalisme (et à l’absence de spectacle) avec une fugace évocations d’une destruction urbaine à grande échelle à l’ancienne (au lieu d’utiliser l’Empire State Building comme accessoire comme King Kong, le film signale sa fierté new-yorkaise en décapitant la Statue de la Liberté). En comparaison, l’adaptation de Frank Darabont à Stephen King, The Mist, était moins à la mode – en fait, elle était carrément démodée au point que sa saga d’une petite ville éloignant les maraudeurs extra-dimensionnels a même été publiée sur DVD en noir et blanc. coupe blanche. Le plus grand compliment que je puisse rendre à The Mist est qu’il gagne cette nostalgie en cultivant un véritable sentiment de surprise face aux choses que nous voyons et comment elles nous les montrent, culminant dans la seule imagerie authentiquement lovecraftienne à laquelle je puisse penser dans un studio américain. film.

Le Babadook (2014)

Plutôt que de relancer «l’horreur élevée» ici, il suffit de dire que les pourvoyeurs de plats de genre sérieux ont surtout joué des choses proches du gilet: The Witch, Hereditary, Midsommar, The Lighthouse, et d’autres titres ne sont pas des films «monstres» dans le sens traditionnel, et même lorsque les choses en eux deviennent proprement surnaturelles, leurs réalisateurs conduisent, du moins sur le plan de la représentation, à l’ambiguïté – et aussi plus généralement au thème de la monstruosité humaine. Une exception notable: le célèbre Babadook de Jennifer Kent, qui remonte même avant Frankenstein vers les fantômes angulaires de l’expressionnisme allemand. Le personnage-titre est comme une figurine actionnée dans la vitrine du Dr Caligari, un croque-mitaine allongé et élégamment effrayant qui se manifeste dans l’espace psychique d’une mère célibataire pleurant la mort de son mari alors qu’elle élève son fils. Malgré le tournant inattendu de la culture de la mémoire par lequel M. Babadook a été officiellement certifié en tant qu’icône gay, il est sans aucun doute le monstre de film le plus distinctif et le plus mémorable des années 2010 jusqu’à présent.

Adam Nayman est critique de cinéma, enseignant et auteur basé à Toronto; son livre The Coen Brothers: ce livre lie vraiment les films ensemble est disponible dès maintenant chez Abrams.