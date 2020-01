L’homme plaide non coupable d’avoir agressé l’ancien milieu de terrain de Leeds et Liverpool et assistant des Rangers Gary McAllister

Un homme a plaidé non coupable d’avoir donné un coup de poing à l’ancien capitaine de l’Ecosse et directeur adjoint des Rangers Gary McAllister.

Damien Swan, un ressortissant bermudien, a comparu brièvement devant le tribunal de première instance de Leeds mercredi et a indiqué qu’il plaiderait non coupable d’avoir agressé McAllister, 55 ans, le 24 mars de l’année dernière.

L’incident impliquant l’assistant des Rangers McAllister s’est produit en mars dernier

En envoyant le dossier au Leeds Crown Court, le juge de district Richard Kitson a déclaré que le cas impliquait une “blessure désagréable” qui a fait passer les dents de McAllister dans sa lèvre.

“Il s’agissait d’un coup de poing présumé au visage, faisant passer les dents de M. McAllister par sa lèvre, et il y avait également des dommages aux dents”, a déclaré Kitson.

Swan, vêtu d’un jean noir et d’une chemise à carreaux, n’a parlé que pour confirmer son nom et donner sa date de naissance, son adresse et sa nationalité.

Le greffier lui a demandé s’il souhaitait indiquer un plaidoyer à ce stade pour l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles réelles et Swan a répondu: «Non coupable».

Le défendeur, de Greenmount Terrace, Beeston, Leeds, a été libéré sous caution jusqu’à sa prochaine comparution à Leeds Crown Court le 12 février.

McAllister, un ancien milieu de terrain, a été soigné à l’hôpital suite à l’incident de Call Lane dans le centre-ville vers 4h du matin le dimanche 24 mars.

Il aurait attendu un taxi avec sa femme, Hayley, lors de l’agression.

McAllister a joué à Leeds de 1990 à 1996, période qui a vu le club devenir champion de l’ancienne première division en 1992.

Il a été capitaine de l’équipe pendant deux saisons avant de déménager à Coventry City.

Il a rejoint l’équipe de direction de Coventry en 2002, après avoir joué pour Liverpool, et a pris le poste de directeur adjoint des Rangers l’année dernière.

McAllister a remporté 57 sélections pour l’Écosse et a dirigé l’équipe en finale de l’Euro 96.

