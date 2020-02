L’hôte de First Take retrouve les Jabbawockeez

Stephen A. Smith est surtout connu comme étant la principale machine de prise à chaud 24 heures sur 24 des médias sportifs. Mais, aussi grand qu’il soit dans son travail, il est aussi un homme aux multiples talents. Et je dirais que la danse n’est certainement pas un de ces talents. Il est terrible. Il est aussi raide qu’ils viennent, vous tous.

Pourtant, en quelque sorte, notre homme Stephen A. est en bas avec le Jabbawockeez.

Vous vous souvenez quand il a dansé avec eux avant que les Floyd Mayweather contre Conor McGregor se battent il y a quelques années? Eh bien, ils ont fait une apparition surprise sur First Take à Las Vegas jeudi, et Stephen A. a montré un peu plus de ses, euh, mouvements.

Pour être juste, Stephen A. ne leur a pas donné ses véritables mouvements aujourd’hui. Il nous a seulement frappé avec quelque chose de léger – vous connaissez les vibrations.

Pourtant, d’une certaine manière, il semble que mon homme ait besoin de toucher ses articulations avec du WD-40. Où est le rythme, fam? Voici une autre vue. Vous pouvez tous être juge.

Écoutez, Stephen A., nous vous aimons. Nous vous félicitons d’être aussi vulnérable avec nous et de nous montrer vos défauts. Mais vous devez arrêter de faire ça. Ce n’est pas ta décision, mon pote.

.