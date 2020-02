“L’humanité doit trouver le remède contre le coronavirus”

À la fin de sa deuxième rencontre dans le tournoi ATP 500 à Acapulco, dans lequel il a battu le Serbe Miomir Kecmanovic, Raphael Nadal analysé les conséquences de coronavirus pour le monde après que le virus ait sonné l’alarme également dans des pays comme l’Italie et l’Espagne. Le manacorense a pleuré pour le remède de Covid-19.

«Tout d’abord, j’espère que ce sera contrôlé dès que possible. Nous devons trouver le remède et mettre fin à cette incertitude et la psychose qui est perçue. L’humanité a besoin de cela pour s’arrêter et tout redeviendra normal. Concernant les Jeux Olympiques, c’est l’un des événements les plus spéciaux au monde. C’est une expérience unique d’être là et je considère que c’est le tournoi le plus difficile à gagner car vous n’avez que deux ou trois chances dans votre carrière », a déclaré Nadal à Acapulco.

Rafa a parlé de sa performance dans le deuxième tournoi ATP auquel il joue cette saison, et qui sert de prélude au 1000 American Masters. «Je suis très content de tout ce que j’ai fait sur la piste, en particulier dans le premier set et au début du second. C’est vrai que j’ai raté l’occasion de clore le match avec 5-3, mais je n’ai rien à me reprocher. Il a élevé son niveau, je le considère comme un grand joueur donc jouer comme je l’ai fait aujourd’hui acquiert plus de valeur et me donne beaucoup de confiance. Je me sentais beaucoup mieux qu’au premier tour et c’est très positif. Je me suis beaucoup amélioré et je dois essayer de récupérer le plus tôt possible afin de me préparer pour les quarts de finale.

Le numéro deux du classement ATP faisait également référence à retrait de Maria Sharapova, qu’il a salué dans son discours. «C’est une triste journée pour le tennis, un référent du tennis féminin s’en va, mais nous finissons tous un jour. Elle a été un exemple de passion pour le sport ».